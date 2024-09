Channel 4 News. Dramatické události: Libanon, Gaza, OSN v New Yorku, Zelenskyj, Pokrovsk na Ukrajině, Dnipro, Haifa

26. 9. 2024

čas čtení 38 minut

Mezinárodní události se dramatizují. V New Yorku probíhá zasedání Valného shromáždění OSN, Izrael pokračuje v brutálních útocích v Libanonu a v Gaze, Putin v brutálních útocích na východě Ukrajiny. Zelenskyj, Macron a Starmer jsou v New Yorku. Tomu všemu se ve středu provázaným způsobem věnovaly britské veřejnoprávní Channel 4 News se svými reportéry v Bejrútu, v Haifě, ve Washingtonu, v New Yorku a v ukrajinském městě Dnipro, takže tady je překlad skoro celých jejich padesáti minut. (Vynechali jsme jen drobnou část o domácí britské politice.) Takto se dělá novinářská práce, Česká televize!



Moderátor Krishnan Guru-Murthy, Channel 4 News, Haifa, Izrael, středa 19 hodin:





Izrael zasahuje hluboko v Libanonu a zabíjí další desítky lidí, zatímco jeho vojenský velitel říká, že se jeho jednotky připravují na pozemní invazi. Hizballáh ostřeluje Izrael z Libanonu hlouběji než kdykoli předtím. Většina raket byla sestřelena, ale několik jich dopadlo na civilní domy, zatím bez obětí na životech. Dobrý večer z Haify na severu Izraele, která leží blízko hranic s Libanonem a kde byl včera večer v akci systém protiraketové obrany, který chránil přístav za mnou.





Izraelští političtí a vojenští představitelé hovoří o možnosti pozemní invaze do Libanonu, navzdory mezinárodním výzvám ke zdrženlivosti pokračuje eskalace bombardování Hizballáhu a libanonského lidu, dnes s mnoha dalšími oběťmi. V posledních dnech bylo mezi více než 600 mrtvými nejméně padesát dětí.





Dnes večer vysíláme živě z Bejrútu, kde další vysídlení lidé utíkají, aby zachránili své životy, a slyšíme od Izraelců na severu země, kteří mají pocit, že nemají jinou možnost než vést totální válku.





„Jediná věc, kterou můžeme udělat, je jako bojovat. Nemůžeme se s Libanonem jen tak dohodnout. Oni nechtějí, abychom tady byli.“





Reportér Matt Frei: A dobré odpoledne z OSN v New Yorku, kde se nad jednáním vznáší strašidlo pozemní invaze a zákulisní diplomacie se soustřeďuje na návrh příměří. Britský premiér sir Keir Starmer právě naléhá na Radu bezpečnosti OSN, aby našla diplomatické řešení eskalující krize.





A ukrajinský prezident zde Valnému shromáždění říká, že je třeba jednat, chystá se zítra prezidentu Bidenovi představit svůj plán na vítězství . Jsme na frontové linii s Ruskem, kde nám vojáci říkají, že nejsou ochotni uvažovat o ničem jiném než o úplném vítězství.





„Zemřelo tolik chlapů. Tak jaké vyjednávání?“





Po třech dnech intenzivních izraelských náletů spí nyní v Libanonu více než 90 000 lidí ve školách, autech, parcích a na pláži, ministr zdravotnictví říká, že od pondělí bylo zabito nejméně 615 lidí, více než 2000 jich bylo zraněno a nemocnice jsou již přeplněné, jak hlásí Paul McNamara z Bejrútu:





Izraelský vojenský velitel: „Připravujeme manévr, který znamená, že vaše vojenské boty vstoupí na území nepřítele, vstoupí do vesnic, které Hizballáh připravil jako velké vojenské základny. Do těchto oblastí vstoupíte silou. Vaše setkání s příslušníky Hizballáhu jim ukáže, co to znamená čelit profesionálním, vysoce kvalifikovaným a v boji zkušeným silám.“





Reportér: A mise, které se mnozí obávali od začátku tohoto konfliktu, poprvé vyslovena nahlas. Škody způsobené palbou z nebe v jižním Libanonu jsou obrovské. Počet mrtvých stoupá, schopnost vyrovnat se s nimi se blíží bodu zlomu.





Libanonský ministr zdravotnictví: „Napětí a tlak na systém jsou, víte, obrovské.“





„Pokud se tato válka vystupňuje, co pak můžete zvládnout? Zvládne to zdejší zdravotnický systém?“





„No, myslím, že doufám, že nikdy nebudu muset zjistit, jaká je skutečná kapacita našich systémů. A musím říct, že jsme nepředpokládali takovou míru nevybíravých útoků, které jsou zaměřeny na civilisty.“





Izrael by namítl, že se zaměřuje pouze na oblasti, kde ví, že jsou rakety Hizballáhu.





„No, myslím si, že myslet si, že by lidé schovávali řízené střely ve svých domech, je urážkou naší inteligence.“





Bejrútské nemocnice se nyní plní těmito zraněnými civilisty z jihu. Tuto ženu sem přivezli včera, její syn nám řekl, že má popálený obličej a tělo. Rány a zranění, která se nikdy nezahojí, včera večer jí řekli, že výbuch, který jí to způsobil, zabil jejího manžela.





Lékař: „To, co tady vidíme, je poprvé v mém životě, pracuji tu více než 20 let, více než 18 let, asi 20 let. Jsem v šoku. Něco takového jsem ještě neviděl.“





„Bojíte se toho, co by mohlo přijít?“





„Samozřejmě, jsem přece člověk, lidská bytost.“







Írán: „Izrael ubližuje Hizballáhu. Některé účinné a cenné složky Hizballáhu byly umučeny. Došlo ke ztrátě, ale nebyla to ztráta, která by Hizballáh zničila.“





„Izrael říká, že jediné, co chce, je, aby se jeho obyvatelé mohli vrátit do svých domovů v severním Izraeli, a aby se tak stalo. Hizballáh musí přestat odpalovat své rakety na jih Izraele. Jak velkou odpovědnost za reakci má v tomto případě Hizballáh?“







Libanonský ministr zdravotnictví: „Takže Hizballáh řekl, myslím, a všichni jsme to slyšeli velmi jasně, že jakmile bude v Rafáhu příměří, všechny akce a to, co Hizballáh dělá, se zastaví.“





„Ale bez zastavení násilí v Gaze budou rakety Hizballáhu létat dál.“





„Víte, já si myslím, že ať se v Libanonu děje cokoli, vedle toho, co se stalo v Rafáhu, to selhává.“





Reportér: Od dnešního večera nikdo na obou stranách nejeví známky ústupu a počty mrtvých, zraněných a vysídlených stále rostou.





Moderátor v Haifě: Paul se k nám nyní připojuje živě z libanonského Bejrútu. Paule?





Kriši, ta strohá zpráva od Izraele, který konečně nahlas vyslovil slova o pozemní invazi, vyvolala v celé zemi vlnu strachu. Právě teď stojí na syrských hranicích stovky vozidel ve frontách, které se snaží uprchnout. Mnoho z nich jsou Syřané, kteří v posledních deseti letech utíkali ze Sýrie do Libanonu a hledali bezpečí, nyní je provoz opačný a v té frontě nestojí jen Syřané. Je v ní i spousta Libanonců. Máme zprávy od UNHCR o lidech, kteří přicházejí pěšky, obrovské davy včetně žen a dětí, rozsah humanitární výzvy je zde obrovský. Podle OSN bylo za posledních pět dní vyhnáno ze svých domovů 90 000 lidí. To je navíc k 110 000 osob vysídlených od října loňského roku. Mluvíme s vládou, jak jsme to udělali dříve. A oni říkají, jsme připraveni. Děláme všechno, co můžeme, ale humanitární agentury svědčí, že to je systém, který se už prohýbá pod tíhou poptávky, a to ještě před jakoukoli další eskalací.





Moderátor v Haifě: No, šéf izraelské armády říká, že armáda svými posledními nálety připravuje půdu pro možnou invazi. Rozšířila zóny. Útočí v Libanonu, přičemž byly hlášeny nové útoky ve městech v okolí Bejrútu a na jihu země. Izrael však byl zasažen i Hizballáhem. Dnes brzy ráno byl zachycen jeden cíl balistické rakety v Tel Avivu, zatímco Íránem podporovaná skupina vypálila salvy raket na severní Izrael.





To vše v době, kdy Izrael pokračuje ve své kampani proti Gaze s hlášenými úmrtími civilistů u Rafáhu a Bejt Lahíru, Sýrie rovněž zachytila podezřelé izraelské rakety mířící na její přístavní město Tartús a o necelých 12 hodin později izraelské stíhačky zastavily syrský dron vstupující na její území a v posledních několika hodinách byl hlášen útok dronu na přístavní oblast Ejlat na jihu Izraele.









V neděli zde raketa Hizballáhu zničila tři domy. Raketa dopadla krátce po půl sedmé ráno právě sem, kde byly provedeny ty červené opravy silnice. Výbuch převrhl auto přes tuto zeď a zapálil tuto budovu. A do této budovy udělala díru. O pár metrů dál se kryl Mor. Je to student, který absolvoval vojenskou službu a nyní je připraven být povolán, pokud bude následovat pozemní válka v Libanonu.





„Jediné, co můžeme udělat, je bránit se. Nemůžeme s Libanonem jen tak souhlasit. Oni nechtějí, abychom tu byli, takže nemůžeme jen podepsat dohodu a bude to v pořádku.“





Izraelští vojáci na severní hranici se nechali slyšet, že jejich boty na libanonské půdě jsou dalším krokem, takže v izraelských myslích je otázkou kdy, nikoliv zda, a premiér Netanjahu míří do OSN v New Yorku.





Mluvčí izraelské vlády: „Mohu potvrdit, že pan premiér stále plánuje cestu do New Yorku. Účelem jeho návštěvy je využít platformu na Valném shromáždění OSN k tomu, aby upozornil na těžkou situaci rukojmích. Je jich 101.“





Moderátor: Klíčovou otázkou pro všechny strany zde zůstává Gaza. Izraelské údery zabíjejí děti každý den. Toto jsou těla bratrů-dvojčat zabitých v centru Gazy. A příměří zde zůstává jedinou věcí, kterou Hizballáh říká, že přineseme příměří do Libanonu. Takže ve městech, jako je Haifa, která se dnes večer připravují na další noc, kdy budou sledovat rakety Hizballáhu vystřelované z oblohy, je otázkou, zda až izraelský premiér dorazí do New Yorku, bude ho Joe Biden schopen přivést zpět z pokraje totální války?





Izrael tvrdí, že posledních několik dní útoků v Libanonu mělo za cíl eliminovat hrozbu raket Hizballáhu a umožnit občanům vysídleným ze severního Izraele návrat domů. Od 7. října dochází k přeshraničním útokům oběma směry, a přestože jsou často označovány jako tip na tip, jejich počet není zdaleka stejný, jak vysvětluje náš datový zpravodaj Kieran Jenkins:





Datový analytik: Analýza našeho týmu Fact Check ukazuje, že od 7. října na každý útok Hizballáhu, který zasáhl Izrael, připadá pětkrát více útoků Izraele na Hizballáh, přičemž na jedno úmrtí v Izraeli připadá téměř 30 libanonských mrtvých. Podívejme se na to tedy blíže. Hizballáh zasáhl Izrael více než 1600krát, zatímco izraelské útoky zasáhly Libanon více než 8000krát, to znamená pět izraelských útoků na každý jeden útok Hizballáhu.





Každý útok představuje zasažení raketami, střelami nebo výbušninami v jedné lokalitě bez těch, které byly zachyceny, a tamní analýza vychází z údajů nezávislé americké neziskové organizace pro údaje o místech a událostech ozbrojených konfliktů. A tyto údaje také ukazují počet obětí těchto útoků na obou stranách až do minulého pátku 20. září.





Tedy bez započtení zásadní eskalace z tohoto týdne. A od 7. října tyto údaje ukazují, že útoky Hizballáhu zabily v Izraeli 28 lidí, zatímco izraelské útoky na Libanon zabily 798 lidí. To je téměř 30 libanonských mrtvých na každého izraelského mrtvého.





A to jsou všechna úmrtí civilistů a bojovníků dohromady. Možná si myslíte, že tento rozdíl je způsoben tím, že Izrael sestřeluje přilétající střely svou slavnou Železnou kopulí, ale uznávané údaje naznačují, že to není ten důvod a že Izrael provádí mnohem více útoků než všichni ostatní. Izrael tvrdí, že Hizballáh umisťuje své vlastní zbraně mezi civilní obyvatelstvo. Takže když se IDF zaměří na tato místa, je do násilností zapleteno více lidí.





No a mluvčí izraelské armády uvedl, že počet libanonských obětí je falešný pokus o hru s čísly. Řekli nám, že údery IDF jsou v souladu s mezinárodním právem a že přijímá veškerá možná opatření, aby zmírnila škody na civilistech s dostatečným předstihem.





Moderátor: Ehud Olmert byl izraelským premiérem v době poslední války země s Hizballáhem, která skončila v roce 2006 patem, Izrael doufal, že se mu podaří zmařit údery Hizballáhu pouze pomocí letectva, ale nakonec byly za hranicí rozmístěny pozemní jednotky a tanky.





Během této 34denní války bylo zabito přibližně 1000 libanonských občanů, což je dvakrát více než v pondělí. Pan Olmert, který vedl Izrael do tohoto konfliktu, řekl, že si myslí, že další válka s Hizballáhem by byla chybou, a nyní se ke mně připojuje v přímém přenosu. Dobrý večer. Děkuji, že jste se k nám připojil. Proč si myslíte, že by nová pozemní válka proti Hizballáhu byla chybou?





Ehud Olmert: Jsem proti špatné válce v Libanonu právě teď, protože si myslím, že se musíme pokusit tento zbytečný konflikt vyřešit. Faktem je, že se nikdy neprezentovali jinak, než že bojují na severu, aby ovlivnili konflikt na jihu. Neměli žádný důvod tento konflikt rozpoutat a myslím, že je načase ho nyní ukončit. Musí se stáhnout. Porušují rezoluci 1701, musejí umožnit zraeli přivést zpět téměř 100 000 svých občanů, kteří byli evakuováni z míst, kde žijí, kvůli téměř nekonečným útokům Hizballáhu na jejich domovy a jejich a jejich místa, školy a veřejná zařízení. Toho lze tedy dosáhnout jednáním. Aby se to uzavřelo, a ne aby se pokračovalo v této zbytečné konfrontaci.





Moderátor: že Hizballáh říká, že jednání se musí týkat Gazy a příměří tam. Je to možné? Jaká je cesta?





Ehud Olmert: Je to směšné. Víte, když člověk vidí všechny ty statistiky, které jste předtím prezentoval. Hizballáh bojuje proti Izraelcům žijícím v severní části Izraele a ve střední části Izraele a dnes ráno vypouštěl rakety směrem na Tel Aviv kvůli pokračujícímu konfliktu v Gaze. Válka v Gaze musí být dnes zastavena, jsem zcela pro. A neřekl jsem to teď, ale před osmi měsíci.





Myslím si, že není žádný dobrý důvod, proč se nyní pouštět do terénu. Operace budou pokračovat navždy. Byli jsme v Libanonu 18 let, velmi odvážné rozhodnutí izraelské vlády v roce 2000 způsobilo evakuaci a oni, bohužel, začali v roce 2006 znovu vojenskou konfrontaci. Musí ji zastavit a my musíme spolupracovat s americkým úsilím. Aby bylo umožněno řešení míru.





Moderátor: Myslíte si, že má v současné době někdo vliv na premiéra Netanjahua? Myslím tím, že těsně před americkými volbami v prezidentské funkci ochromen, má teď Amerika nějaké páky?









Moderátor: Jen stručně, chci říci, že lidé, kteří mají vliv na Hizballáh, jsou Íránci. Jaký by byl nyní váš vzkaz Íránu? Kdybyste byl stále u moci.





Ehud Olmert: Myslím, že Írán musí pochopit, že pokračování války s Izraelem neskončí jen konfrontací s Izraelem. Myslím, že Američané dali jasně najevo, že pokud bude Írán pokračovat v konfrontaci, pravděpodobně se střetne s Amerikou a Velkou Británií a Francií a dalšími. A tak si nemyslím, že potřebujeme rozšíření této konfrontace. Írán by měl pochopit, že to nepovede k žádnému výsledku, který by mohl být užitečný pro jeho zájmy. Musíme zastavit válku v Libanonu. Musíme zastavit válku v Gaze. Íránci tuto konfrontaci podněcují. Je třeba je donutit, aby ji zastavili, a my se musíme dohodnout prostřednictvím dobrých služeb Ameriky, možná i fondů v Libanonu, abychom tamní konflikt ukončili.





Moderátor: Děkuji vám za váš čas. No, a teď ze severního Izraele k Mattovi do New Yorku.





Reportér Matt Frei, New York: Díky, Kriši. Tady v sídle OSN v centru Manhattanu prý USA a Francie vedou nové diplomatické úsilí o ukončení bojů v Gaze i v Libanonu. Sir Keir Starmer přiletěl včera pozdě v noci a při svém projevu v Radě bezpečnosti OSN vyslovil vlastní výzvu k ukončení násilí. Vyzval také Brity, aby okamžitě opustili Libanon.





Starmer vystoupil v Radě bezpečnosti OSN a vyzval k naléhavé akci:





„Potřebujeme okamžité příměří mezi Izraelem a libanonským Hizballáhem. A realizaci politického plánu, který umožní izraelským a libanonským civilistům vrátit se do svých domovů a žít v míru a bezpečí.“





Když zástupce Ruska v OSN pohlédl do svých papírů, Kier Stamer zaútočil na bezohledné jednání Moskvy na Ukrajině.





„Divím se, jak se Rusko může v této budově vůbec ukázat. V této válce bylo zabito nebo zraněno 600 tisíc ruských vojáků. A k čemu? Charta OSN, kvůli které tady sedí, mluví o lidské důstojnosti, ne o zacházení s vlastními občany jako s kusy masa, které hodíte do mlýnku.“





Prezident Zelenskyj apeloval na svět, aby nezapomínal na svůj konflikt, když se pozornost obrací k Blízkému východu:





Keir Starmer: Jsem velmi znepokojen eskalací a výzvou, aby všechny strany ustoupily z okraje. K deeskalaci potřebujeme příměří, aby se to dalo vyřešit diplomaticky, ale mám velmi důležitý vzkaz pro britské občany v Libanonu, a to, že čas odejít je nyní. Zvyšují se pohotovostní plány, ale nečekejte na ně. Stále existují komerční lety. Je velmi důležité, aby slyšeli můj vzkaz, který zní: odejděte a odejděte okamžitě.









Keir Starmer: Jsem znepokojen eskalací situace v Libanonu.



Reportér: Mluvil jste s ním, ale Netanjahu, myslíte, že má představu, kde to skončí? Mluvil jste s ním, ale Netanjahu, myslíte, že má představu, kde to skončí?





Keir Starmer: „No. Podívejte se, on bude mít své vlastní cíle, ale když se na to dívám z místa, odkud se na to dívám já, tak jsem velmi znepokojen tou eskalací.“





Reportér: Mohl byste mít na stole poměrně brzy žádost Mezinárodního trestního soudu o podporu zatykače na Benjamina Netanjahua. Co byste dělal, kdyby tam přistála?





* * *







Moderátor: No, jak jsme slyšeli, prezident Volodimir Zelenskyj vyzval vedoucí představitele na Valném shromáždění OSN, aby usilovali o skutečný spravedlivý mír pro Ukrajinud. Zítra představí prezidentu Bidenovi to, co nazývá svým plánem pro vítězství. Mezi jeho vojáky na frontě na východě Ukrajiny, kde ruské síly již několik týdnů pomalu a vytrvale postupují, se však o vítězství příliš nemluví,





Náš zahraniční zpravodaj Padraic O' Brien byl na místě. Připojuje se ke mně v našem živém vysílání z města Dnipro:







Reportér: Matte, v příštích 48 hodinách se prezident Zelenskyj setká s Joem Bidenem, Kamalou Harrisovou, Donaldem Trumpem a bude tvrdě prosazovat svůj plán pro vítězství. Je pravděpodobné, že bude zahrnovat věci jako pokus o získání bezpečnostních záruk od NATO. Pravděpodobně bude zahrnovat pokus získat od USA konečně povolení používat rakety dlouhého doletu hluboko v Rusku. Pointa toho všeho spočívá v tom, že Zelenskyj věří ne v to, že tuto válku nutně může vyhrát, ale že může zajistit, aby ji Vladimir Putin nevyhrál. Věří, že se správným druhem podpory ze strany Západu po dostatečně dlouhou dobu může donutit Putina, aby chtěl tuto válku zastavit, a tak skončit u jednacího stolu, přičemž prokázání takových vítězství bylo velmi důležité a Ukrajina v poslední době tato vítězství měla. Je tu však problém, a ten je na východě.





Jak jste řekl, ruské síly se pohybují v okolí různých měst a vesnic na východě. Strávili jsme nějaký čas v jednom z těchto důležitých frontových měst Pokrovsku a mohu vám říct jednu věc, vojáci, se kterými jsme tam mluvili, nemluvili o vítězství.





Reportáž: Na příjezdu k frontovému městu Pokrovsk je válečná mlha a pak už jen prach. Hlavní příjezdová cesta přes most je rozbitá, takže řidiči se soustředí na polní cestu před sebou a filtrují myšlenky na ruské drony nad sebou. Poslední civilní evakuační vlak odsud odjel před několika týdny, takže jediné, co se blíží, jsou Rusové. Několik kilometrů od nás a stále blíž a blíž. Krátce jsme zastavili na předměstí, škody jsou v Pokrovsku momentálně v jen na několika místech. Ale vojáci, se kterými jsme mluvili, říkali, že očekávají další Bachmutu. Mají tím na mysli í srovnání města se zemí. V centru, kde nyní zůstávají převážně starší obyvatelé, ani nemrknou okem, když dopadne další granát. Nebo kolem nich proběhne další udýchaný novinář. Takže v Pokrovsku je v tuto chvíli velký klid, byl to obzvlášť těžký den bojů, bylo nám řečeno, abychom se v centru příliš nezdržovali. Voják, který nás doprovází, nás však přivádí k zdroji pitné vody. Myslíme si, že tam mohou být nějací zajímaví lidé, ten voják, který je s námi, byl před dvěma týdny v autě, které zasáhl ruský dron. Jeho kolega uvnitř uhořel a on přežil.





Kolem ruských dronů je v současné době velká nervozita. To je jeden z důvodů, proč nám z nejrůznějších důvodů tikají hodiny. Hannah, které je 80 let, chce prožít soumrak života doma, i když domovem je dělostřelecká střelnice.





Další důvody, proč zůstat, pokud patříte k těm, kteří čekají, k části zdejšího rusky mluvícího obyvatelstva, které spokojeně opuštěni dlouholetý příběh v části Donbasu, který nyní turbulentně jako frontová linie přichází na jejich dvorek.





A tam, kde Natalia pěstuje svou zeleninu, kilo, které stojí pouhých 40 pencí, vztek na prezidenta Zelenského přitom dostanete zdarma. "Všichni se na nás vykašlali. Ukrajině na nás nezáleží. Plivu na ně." Zelenskij přichází tento týden na Valné shromáždění OSN v New Yorku se svým vítězným plánem, jehož cílem je pokusit se zajistit si dlouhodobé závazky západních partnerů. Ví, že únava z Ukrajiny je jednou z Putinových nejsilnějších zbraní s dlouhým doletem.





Augustina formativní léta proběhla v sovětských dobách. Chce mírové rozhovory za každou cenu,





Myšlenka, že zbytku Ukrajiny na Donbasu nezáleží, vyznívá na tomto tajném místě v Pokrovsku komicky. Zeptejte se zdejších mladých vojáků z celé země v bezpilotní průzkumné jednotce. Působí to tu jako v doměmladaých kamarádů, ale místo večírků a PlayStation tu sledují přímý přenos ruského útoku. Stovky lidí se v průběhu dne v malých skupinkách po pěti nebo deseti vrhají na frontu. Ukrajinci je zabíjejí.







Tohle je mlýnek na maso a funguje to. Podél této fronty Rusové pomalu obkličují několik měst. Místa jako Volodar jižně od Pokrovska. Soukromě jiní ukrajinští vojáci, s nimiž jsme mluvili, obviňují z oslabení svých pozic na této frontě přesun vojsk do Kurské ofenzívy v Rusku.





Andrea a Sergej jsou nováčci. Mladí dobrovolníci se spřátelili během 35denního výcviku před několika týdny. Právě se chystají na nasazení na frontové pozice. Co se vám honí hlavou, když na to za dva dny myslíte?





Vzrušení? Cha! Myslím, že za hodinu v misi bude strach.







A ještě jednou k otázce, jak to skončí, může být součástí dohody pro tyto muže někdy i postoupení okupovaného území Rusku?





Myslím, že ne. Tolik chlapů zemřelo. Tak jaké vyjednávání? My si vrátíme naše staré území. Tito muži za toto území zemřeli.





Takže pro vás je v té půdě příliš mnoho ukrajinské krve.





Ano. Takže o tom se nedá vyjednávat.











Zatím se tu drží. Další hornická rodina s žilami bolesti blízko povrchu. Koho viníte za situaci, ve které jste se ocitli?





Putina, Putina.





Matt Frei, New York: No a jednou ze zemí, která se velmi živě zajímá o dění na Ukrajině, je Lotyšsko, které také sousedí s Ruskem. Samozřejmě jsem zastihl prezidenta této země Edgarse Rinkevičse a zeptal se ho na tvrzení pana Zelenského, že donutí Rusy, aby přijali jeho plán na vítězství.







Edgars Rinkevičs: To, že Ukrajina už skoro tři roky bojuje, ukazuje, že všechny ty předpoklady, že Ukrajina prohraje, že Ukrajina není schopna bojovat, jsou pryč. A já si myslím, že skutečně. Je možné, aby Ukrajina použila jak diplomacii, tak také vojenskou sílu, aby získala co nejlepší vyjednávací pozici a skutečný politický proces.





Za necelé dva měsíce nás čekají americké volby a prezident Zelenskyj ještě ani nedostal možnost setkat se s Donaldem Trumpem, který je druhým kandidátem v těchto volbách. A my víme, že Donald Trump není nakloněn pokračování takové pomoci, jakou jsme měli doposud, ať už vojenskou nebo finanční.





Edgars Rinkevičs: Ano, americké volby budou opravdu důležité. Nicméně si myslím, že ať se nám to líbí nebo ne, ale přece jenom o té práci na Ukrajině rozhodují Ukrajinci a skutečně by byla škoda, kdyby se ta podpora, kterou potřebují, nějakým způsobem snížila nebo nebo tak.





Obáváte se, že pokud se Trump stane prezidentem, tak ani nejde o to, jestli bude větší pomoc pro Ukrajinu, ale že vlastně NATO jako takové může přestat existovat v té podobě, jak ho známe?





Edgars Rinkevičs: Teď máme spoustu scénářů soudného dne. Takové diskuse jsme vedli už v roce 20/16/2017 a tak dále. Moje země vydává na obranu asi 3 % a v tomto trendu budeme pokračovat.





Jaká je správná rovnováha mezi pomocí Ukrajině vyhrát tuto válku a nevyvolat širší válku proti samotnému Rusku?





Edgars Rinkevičs: Rusko trochu známe a víme, že obvykle, když mluví o eskalaci a podněcování nějakého strachu, mají nějaké slabiny. Takže z tohoto pohledu nevidím vážné riziko eskalace.





Existuje plánování pro případ konfliktu s Ruskem, jak evakuovat zraněné vojáky NATO z frontové linie ze zemí, jako je ta vaše. A zajímalo by nás, zda si v Lotyšsku myslíte, že přímá konfrontace s Ruskem. to je něco, co se nyní stalo pravděpodobnějším.





Víte, co se děje s Finskem nebo s Lotyšskem, Polskem nebo Litvou? Rusko teď používá migraci jako hybridní zbraň proti Finsku, Bělorusko, proxy Ruska, dělá to samé s námi. Takže z tohoto pohledu. Kde vidím bezprostřední nebezpečí, je tento druh hybridní války, která už tady probíhá, na kterou bychom měli být lépe připraveni.





Můžete vůbec žít v klidu vedle prezidenta Putina, dokud bude u moci, ať už bude na konci tohoto konfliktu na Ukrajině uzavřena jakákoli dohoda?





Edgars Rinkevičs: Je mi líto, ale máme historii. NATO vzniklo už v roce 1949, kdy v Sovětském svazu vládl Stalin a. NATO bylo schopno poskytnout prostor. Musíme zapomenout na takový přístup, který jsme si vytvořili od 90. let. Hledejme nějakou politickou dohodu. Hledejme nějaký kompromis. V tuto chvíli tomu nevěřím. Pokud ukážeme slabost. Pokud budeme mluvit o politických věcech a neukážeme silné stránky, že by to bylo velmi užitečné. Ale ano, věřím, že je možné, aby se NATO nezapojilo do války, pokud ukáže sílu.





Pane prezidente, opravdu vám velmi děkuji.







* * *





Moderátor, Haifa: Vítejte zpět v Haifě na severu Izraele. Zatímco se zdá, že šéf armády této země stupňuje rétoriku a mluví o pozemní invazi. USA a Francie údajně zvyšují diplomatické úsilí o ukončení bojů v Libanonu i v Gaze. Podle prezidenta Bidena usilují o urovnání, které by mohlo zásadně změnit situaci v regionu. Hizballáh začal odpalovat rakety na podporu Hamásu a slíbil, že v tom bude pokračovat, dokud válka v Gaze neskončí. Mohla by se tedy tato eskalace v Libanonu ukázat jako začátek konce? Přivoláme naši washingtonskou zpravodajku Siobhan Kennedyovou. Siobhan?





Washingtonská zpravodajka: No, Krishnane, stejně jako britský premiér, i americká reakce se tu dnes do značné míry shrnuje do volání po deeskalaci a diplomacii. Slyšeli jsme to od ministra zahraničí Anthonyho Blinkena, od Johna Kirbyho z Rady národní bezpečnosti i od samotného Joea Bidena. Všichni prosazují toto poselství, že pokud je vaším cílem vrátit izraelské občany zpět do jejich domovů na severu, pak válka není způsob, jak toho dosáhnout, ale Joe Biden v dnešním rozhovoru připustil, že totální válka je možná, ale řekl, že stále věří, že existuje možnost dosáhnout urovnání. Řekl, že věří, že arabský svět si toto urovnání přeje. Pokud Izrael, jak řekl, změní některé politiky. To je samozřejmě obrovské kdyby, a proto naléhá na Francii a další strany, aby se pokusily dosáhnout naléhavého zastavení bojů. V Libanonu příměří, aby se věci spíše nevymkly kontrole. Poslechněme si, jak to řekl prezident:





Biden: „Možnost, že pokud se nám podaří vyřešit příměří v Libanonu, že se to může přesunout do řešení situace na Západním břehu Jordánu, ale máme také Gazu, se kterou se musíme vypořádat, a tak, ale je to možné, a já se svým týmem využívám veškerou energii, kterou mám, abychom toho dosáhli. Je tu touha po změně v regionu.“





Zpravodajka: Myšlenka, že pokud se podaří nějakým způsobem dosáhnout příměří v Libanonu, že se to nějakým způsobem přenese i do Gazy a Hamás tam spíše podepíše příměří, musím říct, že mi to připadá jako velmi zbožné přání. A jak jste si všiml, Krishnane, Hizballáh říká, že nepodepíše příměří, dokud ho Hamás v Gaze nepodepíše, a obecněji, to všechno už jsme samozřejmě slyšeli. Joe Biden mluví o dosažení příměří v Gaze už 11 měsíců a zatím to nesplnil. Takže ano, příštích 24 hodin je klíčových. Ale nikdo si podle mě nemyslí, že Benjamin Netanjahu najednou poslechne Joe Bidena, ochromeného prezidenta, a udělá to, co říká teď kvůli Libanonu.





0

302

Tři dny bez přestávky. Neustálé bombardování, které si vyžádalo stovky mrtvých a vedlo k útěku desítek tisíc lidí z jejich domovů. Některé izraelské nálety jsou však z tohoto místa významnější než jiné. Hizballáh dnes ráno podnikl svůj vůbec první útok na Tel Aviv. Během několika hodin byl zničen. Hizballáh však zintenzivnil svou kampaň proti Izraeli, což je vážné varování před budoucností tohoto konfliktu a jeho výraznou eskalací:Nevíme, kolik militantních členů Hizballáhu je mezi mrtvými tento týden, ale jeden byl dnes pohřben, další vysoký velitel, Ibrahim Kabasi, muž, který má na starosti rakety a střely Hizballáhu, režim, který poskytl většinu této munice, Írán, dnes potvrdil závazek vůči Hizballáhu a řekl, že navzdory rostoucímu počtu zabitých vysokých velitelů. Hizballáh nebude poražen.Strávil jsem den zjišťováním nálady mezi Izraelci zde v Haifě a jejím okolí, asi 25 kilometrů od libanonských hranic. Po téměř roce izraelských leteckých útoků na Gazu a Libanon došlo dnes ráno k pokusu Hizballáhu zasáhnout Tel Aviv. Raketa středního doletu dodaná Íránem a největší zbraň, kterou Hizballáh dosud použil, byla zachycena dříve, než mohla dosáhnout svého cíle, velitelství Mossadu, o němž se předpokládá, že stojí za útokem na pager a vysílačku z minulého týdne, který zranil tisíce lidí a zabil desítky lidí včetně dětí. Ve městě Safet na severu země, poblíž libanonských hranic, byl Hizballáh úspěšnější, i když opět většina raket byla sestřelena. Jedna sice zasáhla dům s rodinou uvnitř, sousedé se je snažili zachránit a zavolali záchrannou službu, která se tam dostala včas, aby zabránila zraněním, ale tyto útoky povzbuzují izraelské veřejné mínění, jak jsme zjistili v Kirjat Bialiku.Můj názor na to znáte. Víte, že nejsem Netanjahuovým příznivcem. Takže pokud jde o mě, měl by dnes přestat být premiérem, měl být už dávno odvolán. Ale myslím si, že otázka, kterou jste si měli položit, je, jestli existuje někdo, kdo má vliv na Hizballáh, který vede tuto válku, a vy jste citoval, že proti nám bojují ne proto, že bychom měli nějaký konflikt, skutečný konflikt mezi námi a jimi, který by to ospravedlňoval, jen proto, že chtěli nějak ovlivnit konfrontaci v Gaze. Konfrontace v Gaze musí přestat. Ale to neospravedlňuje žádné útoky stovkami raket, které přilétají z Libanonu na města v severní části a v centrální části státu. Izrael a já doufám, že Netanjahua někdo ovlivní, snad kromě amerického prezidenta. A doufám, že tato cesta nyní do OSN, která tak, jak jsem znepokojen, je další teatrální akcí pro Netanjahua, aby pronesl zbytečný projev. Ale pokud tato událost povede k nějakému dialogu s americkým prezidentem o ukončení války v Gaze a na severu, tak to snad bude užitečné.„Chci to pro svůj lid. Skutečný mír a mír spravedlnosti. A žádám o podporu všechny národy světa. Nerozdělujeme svět. Žádám vás o totéž. Nerozdělujte svět. Buďte sjednocenými národy. A to nám přinese mír.“Myslíte si, že Benjamin Netanjahu tuší, kde to skončí? Má o tom nějakou představu?Je to teď velmi blízko hraně a myslím, že všechny strany se musí stáhnout. Je třeba uzavřít příměří, protože nakonec se to vyřeší jen politickými prostředky. Takže nastal ten správný čas. Jednoznačně je čas na deeskalaci.„ No, soud ještě nedospěl k rozhodnutí. Proto nebudu spekulovat. Podívejte se, žádné rozhodnutí nepadlo. Je to samozřejmě záležitost soudu. Takže nebudu předbíhat a spekulovat. Soud přijme rozhodnutí.“Vzrušení?Naši poslední zastávku doplňuje evakuační dobrovolník Vladislav přezdívaný Ježek. Vozí nás do hornických čtvrtí kolem Pokrovska, jeden z dolů, byl zasažen den po nás, dva lidé zemřeli. Ježek provádí evakuaci. Manžel této ženy, stejně jako mnozí na vesnicích, si odseděl vojnu a pak šel pracovat do dolů. Zemřel před dvěma lety.Den poté, co všichni odjeli zhruba ve stejnou dobu, kdy byla zasažena tato vesnice, přežila pod troskami svého domu starší žena. Říká se jim kotle, kde armády začínají obkličovat místa v Pokrovsku a okolí pro lidi jako Ludmila a Valerij. Voda se začíná vařit.* * *No, NATO je obranná aliance, která by měla plánovat všechno. Myslím, že čím lépe budeme připraveni, tím menší je pravděpodobnost nějaké přímé vojenské konfrontace. Upřímně řečeno, nevěřím, že Rusko napadne některý z členských států NATO. V pozorovatelné budoucnosti to, co vidíme dnes a čemu bychom měli věnovat pozornost, jsou nejrůznější hybridní útoky, kybernetická práce. Podvratná činnost to informační kampaně, takže pozemní invaze by byla nějaká úplně spíš.Díky všem. Hlavní zprávy dnešního večera. Šéf izraelské armády říká, že poslední nálety připravují půdu pro možnou pozemní operaci v Libanonu. Po třech dnech intenzivních úderů, při nichž zahynulo nejméně 650 lidí, bylo vysídleno již více než 90 000 lidí. To je vše ze severního Izraele a z týmu v New Yorku. To byly Channel 4 News. Dobrý večer.