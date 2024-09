Channel 4 News: Totální devastace Gazy a Libanonu Izraelem hrozí rozšířením konfliktu

29. 9. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, neděle 29. září 2024:





Totální devastace. Následky dnešního izraelského útoku na Hizballáh v Libanonu. Svět čeká na to, jak zareaguje Írán, který tuto militantní skupinu platí. Dobrý večer. Izrael tvrdí, že při útoku, při němž zahynul vůdce skupiny Hassan Nasralláh, přišlo o život nejméně 20 vysoce postavených představitelů Hizballáhu. Benjamin Netanjahu se však nezastavuje. Izrael provedl v Libanonu další útoky a nadále plánuje pozemní invazi. To vše spolu s novými leteckými údery na spojence Hizballáhu v Jemenu a dalším bombardováním Gazy. Obáváme se, že Írán nyní může mít pocit, že nemá jinou možnost než reagovat. Doufáme, že se zastaví těsně před tím, než vstoupí do zničující regionální války, kterou by měl jen malé vyhlídky vyhrát a v níž by všechny strany mohly být nakonec poraženými. Totální devastace. Následky dnešního izraelského útoku na Hizballáh v Libanonu. Svět čeká na to, jak zareaguje Írán, který tuto militantní skupinu platí. Dobrý večer. Izrael tvrdí, že při útoku, při němž zahynul vůdce skupiny Hassan Nasralláh, přišlo o život nejméně 20 vysoce postavených představitelů Hizballáhu. Benjamin Netanjahu se však nezastavuje. Izrael provedl v Libanonu další útoky a nadále plánuje pozemní invazi. To vše spolu s novými leteckými údery na spojence Hizballáhu v Jemenu a dalším bombardováním Gazy. Obáváme se, že Írán nyní může mít pocit, že nemá jinou možnost než reagovat. Doufáme, že se zastaví těsně před tím, než vstoupí do zničující regionální války, kterou by měl jen malé vyhlídky vyhrát a v níž by všechny strany mohly být nakonec poraženými.





Izrael sděluje, že provedl rozsáhlé letecké údery na Jemen, jejichž cílem byly podle něj vojenské cíle teroristického režimu Hútsů. Stalo se tak poté, co při pátečním leteckém útoku na sídlo této militantní skupiny v libanonském hlavním městě Bejrútu zahynulo až 20 vysoce postavených představitelů Hizballáhu. Dnes byl zabit další vysoce postavený představitel. Izraelské letouny zasáhly pevnost Hizballáhu v jižním Bejrútu, zatímco libanonská média tvrdí, že při sérii náletů v údolí Bekáa bylo zabito 17 lidí z jedné rodiny. Nár reportér Paul McNamara je nyní v Bejrútu, Paule?





Reportér: Kathy, škody, které Izrael způsobil Hizballáhu nejen v posledních dvou dnech, ale i dvou posledních týdnech, jsou kritické. Vzkaz Izraele je, že vnitřní bezpečnost Hizballáhu je zcela ohrožena. Nyní nejde jen o vojenský úspěch, ale o psychologickou převahu, nicméně i přes veškerý zmatek je Hizballáh stále obrovskou silou s rozsáhlým arzenálem zbraní dodaných Íránem. Mají také spojence. Dnes odpoledne Izrael zahájil útoky na Jemen. USA nyní oznámily, že mohou v krátké době nasadit své jednotky, pokud se Írán rozhodne pro eskalaci. Navzdory všem mezinárodním výzvám k deeskalaci tedy akce znepokojivě ukazují na konflikt, který se neuklidňuje, ale rozšiřuje.













Od opuštěných měst a vesnic na jihu až po hustě obydlenou čtvrť Dehra v hlavním městě padají bomby dál. Desítky nových izraelských úderů na Libanon dnes způsobily další škody národu, který je již na kolenou.





Diplomacie se zdá být vzdálená. Pod těmito troskami se nacházel centrální nervový systém Hizballáhu a jeho vůdce Hasan Nasralláh zde byl zabit, když byl tento městský blok v pátek srovnán se zemí při největším leteckém útoku na Bejrút za posledních téměř 20 let. Izrael tvrdí, že při tomto náletu zabil 20 dalších vysoce postavených velitelů různých hodností. Přestože však hnutí přišlo o hlavu. Izrael vyhrožuje, že bude v útoku na Hizballáh pokračovat, a prohlásil, že, cituji, jejich práce stále není dokončena.





"K vašim službám. Hassane," opakovaně vykřikuje tato žena po smrti vůdců šíitských bojovníků. Jako křesťanka tato jiná žena říká, že Dnes přicházím do práce v černém, protože už nemám nikoho, kdo by bránil mou zemi.





Někteří zde Nasralláhovu smrt oslavovali, ale činili tak za zavřenými dveřmi ze strachu z odvety.





Oficiálně je tento národ pět dní ve smutku. Pro mnohé je však hlavní starostí. je najít domov. Prozatímní premiér varoval, že v současné době může být v Libanonu až 1 000 000 vysídlených osob, přičemž jejich počet může ještě dále vzrůst, protože na libanonské hranici se shromažďují izraelské tanky a izraelský ministr obrany hovoří o možném rozšíření aktivit, ačkoli někteří se domnívají, že poslední rok v Gaze utlumil chuť umístit izraelské boty na libanonskou půdu.

"Jak moc se obáváte pozemní invaze?"





Profesor Jamal Wakim, Lebabon University, Beirut: „Upřímně řečeno. Domnívám se, že by to byla pro odboj příležitost způsobit Izraelcům těžké ztráty. Většinu zkušeností, které Hamás získal, se naučil od Hizballáhu. Jestliže Hamás, který bojuje na malém území o rozloze pouhých 300 km2 v Gaze, které je otevřeným prostorem, bojuje již 11 měsíců po sobě a ochromuje pozemní armádu Izraelců, jak by tomu bylo na členitějším, komplikovanějším území s kopci a údolími? Úzké pásy atd. Proti síle mnohem silnější. A na území, které má strategickou hloubku.“





Reportér: Každý další nálet zvyšuje strach z eskalace. Nejen zde, ale na celém Blízkém východě. Jedná se o konflikt, který se nyní přelévá daleko za tyto hranice.









Dr. Dahlia Scheindlin: V pátek večer se velmi očekávalo, že dojde k tvrdé reakci. Raketové útoky, samozřejmě ze strany Hizballáhu a možná i Íránu. Uvědomujeme si, že v posledních dnech se zdá, že ta organizace nemá kapacitu na to, aby odpověděla velkou raketovou palbou. A Írán zřejmě stále kalkuluje s tím, jaká by měla být jeho odpověď. A existují také důvody, proč by Írán nemusel chtít reagovat okamžitě. Hlavním z nich je, že by to mohlo vyvolat regionální válku, které se Írán obává, zejména při silné americké přítomnosti v regionu.





Moderátorka: Izrael si to nemůže dovolit brát jako samozřejmost, vzhledem k tomu, že Írán řekl, že dojde k odvetným opatřením a v roce 2006, mnoho lidí zahynulo, když se podíváme zpět na tu válku mezi Izraelem a Hizballáhem, Izrael tehdy Hizballáh opravdu podcenil, že?

Dr. Dahlia Scheindlin: Ano, ale Hizballáh zřejmě také podcenil Izrael a byl to samozřejmě sám Nasralláh, kdo řekl, že kdyby věděl o závažnosti izraelské reakce, tak by možná nepodnikl tu původní operaci, která tu válku vyvolala. Ne, Izrael rozhodně nemůže považovat za samozřejmé, že k reakci nedojde. Ale nelze předvídat, zda bude okamžitá, nebo případně dlouhodobější a jakou bude mít podobu.





Moderátorka: Stále očekáváte, že Izrael podnikne pozemní invazi? A jaké jsou vaše obavy, pokud k tomu dojde?





Dr. Dahlia Scheindlin: Není to nepravděpodobné, nicméně si myslím, že hlavní dilema, na které si musíme dávat pozor, nebo hlavní věci, na které si musíme dávat pozor, je, zda to bude pozemní operace, která se zdá být velmi cílená a omezená. Nebo jestli to bude taková operace, která přejde v něco trvalejšího.





Moderátorka: A když si vezmete, že v Gaze stále probíhají údery, myslím tím, jestli je Izrael schopen bojovat na dvou frontách?





Dr. Dahlia Scheindlin: Má kapacitu bojovat na dvou frontách, ale znamená to přesunout síly z jihu na sever. A to se již stalo a znamená to pravděpodobně, do jisté míry snížení intenzity bojů v Gaze. V posledních dnech jsme byli svědky oznámení izraelských úřadů, že Hamás byl vojensky poražen. Izrael ale nedefinoval strategický cíl, ani války v Gaze, ani této operace v Libanonu.





Moderátorka: A když se podíváte na strašlivý počet obětí v Gaze, které jsou nyní téměř 42 000 zabitých Palestinců, 1000 zabitých v Libanonu, 6000 zraněných, 1 000 000 vysídlených lidí. Obáváte se kvůli tomu o mezinárodní postavení Izraele zhroutí?





Před chvílí jsem hovořila s politickou analytičkou dr. Dahliou Scheindlinovou, která působí v Tel Avivu. Na úvod jsem se jí zeptala, jak podle ní Írán zareaguje na zabití dalšího vysokého představitele Hizballáhu v Libanonu.Postavení Izraele na mezinárodní scéně je na nejnižším bodě, možná v jeho historii. To neznamená, že je zcela izolován, přesto může být ještě hůř. Ale Izrael čelí problémům u svých nejpevnějších spojenců. Izrael čelí možnosti nějakého omezení nebo restrikce vývozu zbraní z řady zemí. Dokonce i USA možná jednu dodávku zdržely a budou dál přemýšlet o tom, jak aplikovat americké zákony omezující vývoz zbraní, pokud hrozí, že porušují lidská práva, myslím, že o tom se v Demokratické straně mluví. Ale to už vytváří problémy na politické úrovni se vztahem USA a Izraele a s dalšími spojenci nyní, Izrael nemusí být zcela izolován, ale Izrael si v průběhu let pěstuje řadu nedemokratických spojenců, přestože testuje svůj vztah se svým nejsilnějším spojencem Spojenými státy téměř do záhuby.Není pochyb o tom, že současná válka jeho ratingy podle mého názoru zvýší. Opět mohou mít nějaký strop, který neznáme, a myslím, že je trochu přehnané předpokládat, že by válku začal nebo v ní pokračoval jen z tohoto důvodu. Když už jsem to řekl. Netanjahuovi při jeho rozhodování nikdy nechyběly jeho vlastní politické štěstěny,