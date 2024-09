Jordánsko: Arabské státy chtějí žít s Izraelem v míru

30. 9. 2024

čas čtení 2 minuty

Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí v pátek reagoval na Netanjahuovo tvrzení, že Izrael je obklopen nepřáteli, slovy: „57 muslimsko-arabských zemí chce mír; v kontextu ukončení okupace Izraelem a vzniku palestinského státu."





"Jen jednu větu. Izraelský premiér dnes přišel a řekl, že Izrael je obklopen těmi, kteří ho chtějí zničit. Nepřáteli. Jsme zde členy Muslimsko-arabského výboru, který má mandát od 57 arabských a muslimských zemí. A mohu vám zde zcela jednoznačně říci, že všichni jsme ochotni. právě teď zaručit bezpečnost Izraele v souvislosti s tím, že Izrael ukončí okupaci a umožní vznik palestinského státu, nezávislého státu. On to nebezpečí vytváří, protože prostě nechce řešení dvou států. A pokud nechce dvoustátní řešení, můžete se zeptat izraelských představitelů, jaká je jejich konečná hra? Jiná než jen války a války a války, říkám vám, my všichni tady v arabském světě chceme mír, ve kterém Izrael bude žít v míru a bezpečí, akceptovaný, normalizovaný se všemi arabskými zeměmi v kontextu ukončení okupace, stažení z arabského území, umožnění vzniku nezávislého, suverénního palestinského státu. To je náš narativ a v tomto kontextu budeme Izraeli garantovat bezpečnost. Můžete se Izraelců zeptat, jaký je jiný narativ než ten, že budu pokračovat ve válce? Budou zabíjet to a ono a ničit. Tolik škody napáchala izraelská vláda na třicetiletém úsilí přesvědčit lidi, že mír je možný. Tato izraelská vláda ho zabila. To množství dehumanizace, nenávisti a hořkosti bude trvat celé generace, než se přes ně přeneseme. Takže nakonec otázka zní: My chceme mír a my jsme stanovili plán pro mír, zeptejte se kteréhokoli izraelského představitele, jaký je jejich plán pro mír. Nedozvíte se nic, protože přemýšlejí pouze o prvním kroku. Půjdeme zničit Gazu a zapálit Západní břeh Jordánu. Zničíme Libanon. A potom už žádný plán nemají. My máme plán."



Jordan's FM Ayman Safadi on Friday responded to Netanyahu's claim Israel was surrounded by enemies by saying '57 Muslim-Arab countries want peace; within the context of Israel ending its occupation and a Palestinian state.' pic.twitter.com/m2pz9YmvC2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 29, 2024







