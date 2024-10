Izraelský útok zasáhl zdravotnické centrum v centru Bejrútu

3. 10. 2024

čas čtení 10 minut





IDF uvedly, že provádějí „cílený“ nálet v libanonském hlavním městě, je hlášeno několik výbuchů



Ve čtvrtek brzy ráno zasáhl izraelský letecký útok zdravotnické středisko patřící „Islámské zdravotnické organizaci“ napojené na Hizballáh v centru Bejrútu. Jednalo se o druhý nálet na centrum Bejrútu v tomto týdnu, přičemž většina útoků se předtím týkala předměstí na jihu města.



Obyvatelé Bejrútu slyšeli raketu letící nad městem, než uslyšeli zvuk výbuchu. Videozáznamy ukazovaly hořící podlahu obytného domu. Obyvatelé žijící v blízkých oblastech začali prchat a rychle odjížděli na skútrech a v autech.



Izraelské nálety v posledních dvou týdnech zabily zdravotníky po celém Libanonu, včetně náletů, při nichž o víkendu zahynulo 14 zdravotníků. V pondělí bylo v západní Bekaa zabito dalších šest zdravotníků, všichni patřili k Islámské zdravotnické organizaci.



Většina zdravotníků zabitých izraelským bombardováním od začátku války byla spojena s islámskými zdravotnickými službami, ať už s Hizballáhem nebo jinými stranami.



Mluvčí IDF v arabštině vydal další varování pro obyvatele jižních předměstí Bejrútu, když upozornil lidi v okolí konkrétní budovy na předměstí Hadath, aby utekli, a zveřejnil mapu. Varování vydali také pro obyvatele čtvrtí Haret Hreik a Burj al-Barajneh.



Izrael zahájil další nálety na Bejrút, včetně centra libanonského hlavního města, ve čtvrtek brzy ráno. Na předměstí Dahieh na jihu Bejrútu bylo slyšet několik výbuchů a jeden obrovský výbuch poblíž centra města. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že „provedly přesný úder v Bejrútu“. Podle agentury AP zřejmě izraelský nálet způsobil požár v bytě v obytné čtvrti Bashoura, nedaleko sídla OSN, úřadu premiéra a parlamentu. Před úderem nebylo vydáno žádné varování.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských úderech na Libanon bylo za posledních 24 hodin zabito 46 lidí a 85 jich bylo zraněno. Podle ministerstva izraelské údery zabily v Libanonu za poslední dva týdny více než 1 000 lidí, z toho mnoho žen a dětí.



Izrael odpoví na íránský raketový útok a jeho síly mohou udeřit kdekoli na Blízkém východě, uvedl jeho vojenský velitel. „Jsme schopni dosáhnout a zasáhnout každé místo na Blízkém východě a ti z našich nepřátel, kteří to dosud nepochopili, to brzy pochopí,“ řekl ve středu na videu náčelník generálního štábu Herzi Halevi. „Írán dnes večer udělal velkou chybu - a zaplatí za ni.“ Izraelský ministr zahraničí Israel Katz pohrozil izraelskou odvetou za „brutální“ raketový útok Íránu.



Írán se připravil na pravděpodobný izraelský útok na svá jaderná zařízení, zatímco nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí vyzval Západ, aby opustil Blízký východ. Bezprecedentní íránská salva více než 180 balistických raket přišla necelých 24 hodin poté, co Benjamin Netanjahu nařídil největší pozemní vpád do jižního Libanonu za celou generaci.



Íránský velvyslanec při OSN Amir Saíd Iravání uvedl, že úterní raketové útoky proti Izraeli byly „nezbytné k obnovení rovnováhy a odstrašení“, a dodal, že byly „přiměřenou odpovědí na pokračující teroristické agresivní činy Izraele v posledních dvou měsících“. „Zkušenost ukázala, že Izrael rozumí pouze jazyku síly,“ řekl Iravani, když obhajoval kroky Teheránu v souladu s Chartou OSN. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí předtím obešel diplomatické výzvy a zdůraznil, že Írán neusiluje o eskalaci. Částečným účelem Aragčího telefonátů bylo sdělit hranice íránské operace a naléhat na USA a Evropu, aby naopak trvaly na tom, aby Izrael ve své reakci projevil zdrženlivost.



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že by nepodpořil izraelský útok na íránská jaderná zařízení, neboť USA se snažily zmírnit izraelskou reakci na úterní íránský raketový útok a omezit rychle eskalující regionální konflikt. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal na středeční odpoledne do izraelského obranného velitelství Kirya v Tel Avivu schůzku svých nejvyšších bezpečnostních představitelů, aby po kole rozhovorů s Washingtonem projednali možnosti země.



Biden a vedoucí představitelé skupiny G7 během středečního telefonátu „jednoznačně“ odsoudili íránský raketový útok na Izrael, uvedl Bílý dům. Bílý dům v přečteném záznamu hovoru uvedl, že Biden se připojil k hovoru s představiteli G7, aby projednali íránský útok a „koordinovali reakci na tento útok, včetně nových sankcí“.



Při sérii intenzivních pozemních operací a leteckých útoků Izraelských obranných sil v jižní části Gazy bylo zabito více než 70 lidí, uvedli ve středu palestinští zdravotníci. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při operaci v Chán Júnisu, která začala ve středu brzy ráno, bylo zabito nejméně 51 lidí a 82 jich bylo zraněno. Podle záznamů evropské nemocnice bylo mezi zabitými sedm žen a 12 dětí ve věku 22 měsíců. Dalších 23 lidí, včetně dvou dětí, bylo podle místních nemocnic zabito při samostatných úderech po celé Gaze.



Od 7. října bylo při izraelských vojenských úderech v celém pásmu Gazy zabito nejméně 41 689 Palestinců a 96 625 dalších bylo zraněno, uvedlo ve středu ministerstvo zdravotnictví Gazy. Téměř rok po útoku Hamásu ze 7. října, který vyvolal válku na tomto území, Izrael pokračuje v úderech na cíle, které označuje za cíle militantů po celé Gaze, a to i přesto, že se pozornost přesunula na Libanon a Írán.



Při izraelském náletu byl údajně zabit zeť vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha. Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii oznámila, že mezi třemi lidmi zabitými při útoku, který srovnal se zemí budovu ve čtvrti Mazzeh, což je oblast oblíbená bojovníky Hizballáhu a důstojníky íránských Islámských revolučních gard, byl i Hasan Jaafar Qasir.



Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády al-Kassám, se přihlásilo k odpovědnosti za úterní útok střelbou a nožem v Tel Avivu, při němž zahynulo nejméně sedm lidí. V celé zemi ve středu panovaly obavy, protože Izrael přislíbil Íránu odvetu za raketový útok.



Podle Izraelských obranných sil (IDF) bylo při třech výměnách s Hizballáhem v těžkých bojích uvnitř Libanonu zabito osm izraelských vojáků a řada dalších byla zraněna. Zdá se, že tato úmrtí znamenala první vážnější střety mezi vojáky IDF a Hizballáhem od chvíle, kdy Izrael oznámil, že zahájil omezený pozemní vpád do Libanonu s cílem zasáhnout infrastrukturu Hizballáhu podél hranice.



Hizballáh uvedl, že způsobil ztráty na životech skupině izraelských vojáků, kteří se pokoušeli zaútočit na libanonskou vesnici Odaisseh nedaleko hranic. Íránem podporovaná skupina rovněž uvedla, že její bojovníci zranili a zabili skupinu izraelských vojáků v jižním Libanonu poté, co odpálili výbušné zařízení. Rovněž prohlásila, že zničila tři izraelské tanky Merkava naváděnými raketami v libanonském pohraničním městě Maroun el-Ras.



IDF prohlásila, že zničila „více než 150 teroristických infrastruktur“, které podle ní zahrnovaly „velitelství Hizballáhu, sklady zbraní a odpalovací zařízení raket“ uvnitř Libanonu. Izraelská armáda rovněž informovala o pokračující palbě střel vypálených do země z Libanonu.



Generální tajemník OSN António Guterres ve středu odsoudil raketový útok Íránu na Izrael a Radě bezpečnosti sdělil, že „smrtící cyklus násilí typu ‚titěrný útok‘ musí skončit“. „Čas se krátí,“ řekl Radě. Dříve ve středu izraelský ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že Guterresovi zakazuje vstup do země, protože „jednoznačně“ neodsoudil íránský raketový útok na Izrael. OSN odsoudila rozhodnutí izraelské vlády zakázat Guterresovi vstup do země jako „politické prohlášení“ a „další útok na pracovníky OSN, kterého jsme svědky ze strany izraelské vlády“.





Tisíce cizinců opustily Libanon od chvíle, kdy Izrael před čtrnácti dny zesílil svou kampaň proti Hizballáhu. Slovensko se připravuje na evakuaci svých občanů z Libanonu a od libanonské vlády obdrželo povolení použít k tomuto účelu vojenské letadlo. Čínská státní tisková agentura Xinhua oznámila, že z Libanonu bylo evakuováno více než 200 čínských státních příslušníků. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že ve středu zorganizovalo let z Bejrútu do Istanbulu, aby umožnilo Američanům opustit Libanon. Francouzským státním příslušníkům v Íránu bylo doporučeno, aby dočasně opustili zemi, jakmile bude obnoven mezinárodní letecký provoz. Také německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby Írán opustili.





Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí podle zprávy varoval šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha, aby opustil Libanon několik dní předtím, než byl minulý týden zabit při izraelském úderu. Bezprostředně po útoku, který byl 17. září zaměřen na pagery používané členy Hizballáhu, Chameneí spolu s vyslancem vyslal zprávu, v níž Nasralláha prosil, aby opustil Libanon a odjel do Íránu, uvedl pro agenturu Reuters vysoký íránský představitel.







Zdroj v angličtin ě ZDE

