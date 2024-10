Human Rights Watch: Rok zvěrstev

7. 10. 2024

V reakci na zločiny Hamásu ze 7. října 2023 izraelská vláda v uplynulém roce šířila další hrůzy, páchala vlastní zvěrstva a chovala se, jako by válečné zákony již vůbec neplatily.

V uplynulém roce se slova „od 7. října“ v nějaké podobě opakovala téměř v každém článku a analýze o válečných událostech v Izraeli a Palestině, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém komentáři k prvnímu výročí útoku Hamásu na Izrael i o tom, co se děje od té doby..



„Od 7. října.“ Byly doby předtím a jsou doby teď, jako by vše začalo právě v tento den. Zvěrstva v Izraeli-Palestině nezačala toho dne. A ve skutečnosti nezáleží na tom, kdy to začalo nebo „kdo to začal“ - zvěrstva jsou zvěrstva a musí skončit.



Přesto ten den představuje jakýsi klíčový okamžik,