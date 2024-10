Dnes nám puká srdce pro děti v Gaze. Zítra jim musíme dát mír

8. 10. 2024

čas čtení 9 minut









Mezinárodní společenství by mělo pod vedením skupiny G20, která zahrnuje všechny významné ekonomiky, oznámit, že bude financovat jedinečný program vzdělávání, zdravotní péče, péče o děti a nezbytné podpory duševního zdraví pro tyto děti, které se narodily do konfliktu a nyní uprostřed trosek svých zničených domovů žijí na hranici životního minima. Školy jsou často první, které jsou uzavřeny, a obvykle poslední, které se po krizi znovu otevřou. A nejen to: v každém předchozím programu obnovy byla zanedbána jediná priorita, a to podpora předškolního vzdělávání.





Víme, že prvních 48 měsíců života dítěte je pro vývoj mozku kritičtějších než následujících 48 let. V mnoha částech světa není rané vzdělávání považováno za luxus, ale za právo, které by mělo mít každé dítě. Avšak raný dětský vývoj, který zahrnuje mnoho odvětví od zdravotnictví přes vzdělávání až po hru, nemá jedinou agenturu zaměřenou na potřeby nejmladších chlapců a dívek na světě, a tak pokud nic neuděláme, budou děti trpící traumatem čelit stejně beznadějné budoucnosti jako minulosti.





Díky navrhovanému plánu obnovy máme příležitost ukázat, jakou změnu mohou přinést investice do raného věku. Děti dnes tvoří polovinu z 1,9 milionu vysídlených obyvatel Gazy. V Gaze je dnes skutečně nedostatek všeho, na každých 850 lidí připadá jeden záchod. Osmdesát pět procent rodičů uvádí, že jejich děti byly nejméně jeden celý den bez jídla, a nyní 346 000 dětí mladších pěti let potřebuje doplňkovou stravu a živiny, přičemž nejméně 50 000 trpí akutní podvýživou.









Více než 40 % rodin v Gaze se stará o děti, které nejsou jejich vlastní. Celkem 20 000 dětí osiřelo, je bez doprovodu nebo je odloučeno od svých rodin. U šesti z deseti dětí v některých táborech se objevilo koktání a další problémy související s komunikací. Mnohé z nich, které utrpěly zranění a amputace v důsledku války, potřebují nejen akutní lékařskou a chirurgickou péči, ale také služby v oblasti duševního zdraví a programy odolnosti, aby se vyrovnaly se svým traumatem. Děti mladší pěti let budou potřebovat pečovatelská centra, vychovatele, učitele, psychology a speciální opatření pro děti se zdravotním postižením.





Ze zkušeností z Ukrajiny, Bangladéše, Libanonu a dalších zemí se můžeme poučit o tom, jak realizovat programy pro děti v raném věku v mimořádných situacích. A můžeme se také poučit z jednoho z největších a nejambicióznějších programů raného věku na světě, který jsem podporoval během svého působení ve vládě: z programu Sure Start ve Velké Británii. Tato iniciativa získala vysoké hodnocení za svou účinnost. První účastníci tohoto programu nyní skládají maturitní zkoušky a výsledky ukazují, že se jejich výkony v rámci učebních osnov zvýšily o tři stupně. Děti, které žily v blízkosti centra Sure Start, byly méně často hospitalizovány a trpěly duševními chorobami a měly nižší kriminalitu mládeže. Děti s kvalitní péčí a vzděláváním v raném dětství měly v Británii i jinde čtyřikrát větší pravděpodobnost, že vystudují vysokou školu. To, co funguje v mírovém prostředí, kterému měla Velká Británie to štěstí se těšit, může přinést ještě dramatičtější výsledky v oblastech, které se zotavují z konfliktů.





Dalším krokem je naslouchat hlasům palestinského obyvatelstva. Jak jsem informoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, musíme vytvořit koalici mezinárodních agentur - včetně Unicefu, OCHA, Světového potravinového programu, Světové zdravotnické organizace a Unrwa. Ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi a nevládními organizacemi a v koordinaci s místními partnery můžeme vytvořit obdobu britského programu Sure Start pro Gazu. V současné době není v Gaze žádné místo, které by bylo považováno za bezpečné pro vzdělávání dětí. Nejenže bylo zabito 11 000 dětí a 411 učitelů, ale odhadem 15 394 žáků a 2 411 učitelů bylo zraněno. Téměř všechny školy a mnoho mateřských škol bylo vážně poškozeno nebo zničeno. Satelitní snímky pořízené v červenci Globálním vzdělávacím klastrem ukázaly, že 93 % škol utrpělo určitý stupeň poškození a 85 % z nich bude třeba rekonstruovat.





Nová zpráva vědců z Cambridgeské univerzity a Centra pro libanonská studia ukazuje, že - nejprve kvůli pandemii a nyní kvůli válce - ztratili žáci v Gaze ekvivalent téměř dvou akademických let školní docházky a o 20 procentních bodů se zvýšil podíl dětí, které nejsou schopny přečíst základní text do 10 let, ale ani to nezohledňuje dopady traumatu, postižení a vysídlení. Před zahájením rekonstrukce by měla být po celé Gaze vybudována dočasná střediska pro děti předškolního věku jako bezpečná místa, která dětem a těhotným matkám nabídnou výživu, psychosociální podporu, péči a předškolní vzdělávání. V žádném ze vzdělávacích zařízení již nikdy nesmí být umístěna vojenská základna.









Problémem bude financování. Vzdělávání jako celek není v humanitárních výzvách nikdy upřednostňováno; blesková výzva ve výši 3,42 miliardy dolarů byla například vyhlášena především na potraviny, zdravotnictví a přístřeší. Pouze 3,5 % těchto prostředků bylo přiděleno na vzdělávání. Vzhledem k absenci bilaterální podpory se charitativní organizace Education Cannot Wait, které předsedám a která pomáhá vysídleným dětem a dětem uprchlíků získat vzdělání, musela stát třetím největším dárcem. Přesto je jistě na celém světě dostatek zájmu o děti v tomto konfliktu, aby soucitná koalice zájmů mohla získat potřebné peníze.





„Uprostřed zimy,“ napsal Albert Camus, “jsem zjistil, že je ve mně nepřemožitelné léto.“ V nejtemnějším z ročních období nemůžeme po dětech Izraele, Libanonu nebo Gazy chtít, aby našly naději tam, kde není, aby našly mír tam, kde nejsou žádné vyhlídky, a aby našly útěchu tam, kde je jen nepohodlí. Je tedy na nás, abychom změnili narativ a nabídli nejzranitelnějším dětem na světě pokojný zítřek. A my musíme i v těchto stále ještě temných chvílích udělat vše pro to, abychom udrželi při životě tento příslib lepší a bezpečnější budoucnosti a mírové urovnání, které jej zakotvuje.





Gordon Brown byl v letech 2007-2010 předsedou vlády Spojeného království.