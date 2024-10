NATO nabídne Ukrajině konkrétní kroky ke vstupu do aliance na setkání v Ramsteinu

9. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Spojenci NATO se chystají nabídnout Ukrajině konkrétnější kroky k budoucímu členství v alianci. Podle nejmenovaného západního diplomata se tak stane na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (formát Ramstein), které se bude konat 12. října v Německu. Americký prezident Joe Biden se ho plánuje zúčastnit. Spojenci NATO se chystají nabídnout Ukrajině konkrétnější kroky k budoucímu členství v alianci. Podle nejmenovaného západního diplomata se tak stane na zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (formát Ramstein), které se bude konat 12. října v Německu. Americký prezident Joe Biden se ho plánuje zúčastnit.

Během setkání jeho protějšek Volodymyr Zelenskyj opět představí svůj "plán vítězství" ve válce s Ruskem. NATO se rozhodlo zmírnit svůj postoj k otázce vstupu Ukrajiny do aliance na pozadí fiaska snah získat povolení udeřit na Rusko západními zbraněmi dlouhého doletu, uvedl zdroj.

Ukrajinští představitelé se domnívají, že nadcházející americké prezidentské volby – bez ohledu na jejich výsledek – vrhnou pochybnosti na budoucí bezpečnostní pomoc Ukrajině. Kyjev se snažil přesvědčit Bidena, aby podpořil "plán vítězství", který by mohl být důležitou součástí jeho politického odkazu. Je však nepravděpodobné, že by Bílý dům podnikl nějaké kroky, které by se mohly ukázat jako nepopulární, aby se vyhnul ohrožení volební kampaně Kamaly Harrisové, říkají úředníci.

Ačkoli Zelenskyj a jeho vláda opakovaně prohlásili, že se nevzdají území kvůli míru s Ruskem, které okupuje více než 20 % Ukrajiny, obyvatelé země jsou stále více nakloněni jednáním, během nichž bude dosaženo dočasných kompromisů o suverenitě – za předpokladu, že součástí dohody bude členství v NATO nebo bezpečnostní záruky od spojenců, řekl Anton Hrušeckyj, ředitel Kyjevského mezinárodního sociologického institutu.

"Nenastane situace, kdy absolutní většina uzná okupaci svého území. Ukrajinci jsou ale připraveni na formát, který odloží úplný návrat některých území do budoucnosti, pouze pokud bude vytvořen nějaký bezpečnostní faktor," vysvětlil.

Financial Times již dříve napsaly, že odcházející americký prezident by mohl učinit důležité rozhodnutí o vstupu Ukrajiny do NATO, což by zlepšilo stav její žádosti o členství. Takzvaný "západoněmecký model" se zároveň těší stále větší podpoře, a to i ve Washingtonu, který vydržel více než 30 let členství Německa v NATO až do pádu Berlínské zdi a sjednocení s NDR, říká Jeremy Shapiro, šéf washingtonské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy.

Ukrajina požádala o vstup do NATO v září 2022 ve zrychleném základě. Většina členů bloku však považovala toto přistoupení za nemožné, dokud bude válka s Ruskem pokračovat. Hlavní komuniké červnového summitu aliance ve Washingtonu zároveň zdůraznilo, že "budoucnost Ukrajiny je v NATO" a země se stává více politicky integrovanou s blokem. Oficiální pozvání do Kyjeva však bude zasláno až poté, co "spojenci budou souhlasit a budou splněny všechny nezbytné podmínky".

Rusko požaduje, aby Ukrajina odmítla vstoupit do NATO. V červnu prezident Vladimir Putin řekl, že je připraven zahájit mírové rozhovory, pokud Kyjev bude souhlasit s nezúčastněným, neutrálním a bezjaderným statusem, a také uzná Luhanskou, Doněckou, Záporožskou a Chersonskou oblast jako ruské. Zelenskyj tyto podmínky označil za další ultimátum.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0