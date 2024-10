Slovenský premiér Fico přitvrdil odpor vůči ukrajinské nabídce do NATO

9. 10. 2024 / Albín Sybera

čas čtení 4 minuty





Slovenský populistický premiér Robert Fico přitvrdil svůj odpor k ukrajinské nabídce na vstup do NATO a prohlásil, že „dokud budu v čele slovenské vlády, budu poslancům [ze své levicové strany Smer] nařizovat, aby nikdy nesouhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO“.



Fico se takto vyjádřil v nedělním politickém diskusním pořadu O 5 minut 12, který vysílala státní televize STVR. Fico již dlouho prohlašuje, že by vetoval ukrajinskou kandidaturu do NATO, a označuje Ukrajinu za „zkorumpovanou zemi“, ale při dubnovém setkání se svým ukrajinským protějškem Denisem Šmyhalem nasadil diplomatičtější tón. Fico se naposledy ostře vyjádřil proti ukrajinské kandidatuře do NATO jen několik dní před tím, než se má 7. října v pohraničním městě Užhorod znovu setkat se Šmyhalem.

Slovenský populistický premiér Robert Fico přitvrdil svůj odpor k ukrajinské nabídce na vstup do NATO a prohlásil, že „dokud budu v čele slovenské vlády, budu poslancům [ze své levicové strany Smer] nařizovat, aby nikdy nesouhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO“.Fico se takto vyjádřil v nedělním politickém diskusním pořadu O 5 minut 12, který vysílala státní televize STVR. Fico již dlouho prohlašuje, že by vetoval ukrajinskou kandidaturu do NATO, a označuje Ukrajinu za „zkorumpovanou zemi“, ale při dubnovém setkání se svým ukrajinským protějškem Denisem Šmyhalem nasadil diplomatičtější tón. Fico se naposledy ostře vyjádřil proti ukrajinské kandidatuře do NATO jen několik dní před tím, než se má 7. října v pohraničním městě Užhorod znovu setkat se Šmyhalem.



Poslední diskuse O 5 minut 12 připomněla 80. výročí bitvy o Dukelský průsmyk za druhé světové války - kdy nacistická vojska zmařila sovětský pokus o průlom karpatských hor kolem polsko-slovenské hranice na podporu Slovenského národního povstání (SNP) proti nacistům a silám slovenského fašistického státu.



Dukelská operace byla jednou z největších horských bitev druhé světové války: „Netroufám si říci, kolik lidí na Slovensku se dožilo svobody jen díky velkým ztrátám při karpatsko-dukelské operaci, ta čísla jsou strašná,“ řekl Fico. V Dukelské operaci padlo téměř 2 000 československých bojovníků, zatímco ztráty Rudé armády se vyšplhaly až na 20 000 mužů.



Během rozhovoru O 5 minut 12 Fico také řekl, že by příští rok rád navštívil Moskvu, aby „poděkoval osvoboditelům“.



„Pokud bude taková možnost, s velkým potěšením navštívím příští rok Moskvu a poděkuji osvoboditelům, protože svoboda na Slovensku přišla z východu, to je nepopiratelný fakt,“ řekl Fico.



Fico má za sebou bohatou historii, kdy si vybíral formující události moderních slovenských dějin, včetně SNP, ale i těch dávnějších, jako je christianizace dnešního Slovenska svatými Cyrilem a Metodějem v 9. století.



Fico také využil příležitosti, aby pochválil oživení slovenského zbrojního průmyslu, který se na Slovensku rozvinul po druhé světové válce a jehož velká část vytvořila základ současného silného slovenského automobilového průmyslu.



Samostatnou kapitolou byla žaloba, kterou Fico podal na šéfredaktora internetového zpravodajství Aktuality.sk Petera Bardyho a vydavatelství Ringier Slovak Media kvůli Bardyho knižnímu bestselleru Fico - posednuty mocou.



Fico požaduje 100 000 eur za použití Ficovy fotografie na obálce knihy. Tento krok odsoudili Reportéři bez hranic, Evropské centrum pro svobodu tisku a médií a další mezinárodní mediální sdružení.



Místní i mezinárodní média pohotově označila Ficův krok za příklad žaloby Slapp (Strategická žaloba proti účasti veřejnosti). „Je to zahnání do kouta a snaha umlčet novináře,“ napsal na své facebookové stránce Matúš Kostolný, redaktor liberálního deníku DennikN.



„Zcela jistě si (Fico a jeho právníci) přečetli knihu od začátku do konce a zřejmě v ní nenašli žádné nepravdivé informace, protože jinak by Bardyho žalovali i kvůli nim,“ napsal Kostolný a upozornil, že žaloba se týká pouze fotografie Fica použité na obálce.



„Jsme přesvědčeni, že jsme zákon neporušili, což budeme obhajovat a vysvětlovat u soudu. A věříme ve spravedlivý soud,“ prohlásil Bardy a dodal: “Budu pokračovat v tom, co dělám už téměř tři desetiletí v novinařině, a to společně s redakcí Aktuality.sk, ale i s mnoha skvělými novináři z jiných slovenských médií.“



Aktuality.sk byly domovským médiem investigativního novináře Jána Kuciaka, než ho v roce 2018 spolu s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou zastřelil nájemný vrah, což vyvolalo masové demonstrace, které nakonec donutily Fica odejít od moci. Od svého návratu po zářijových volbách v roce 2023 Fico používá ostrou rétoriku proti liberálním médiím a pravidelně označuje přední slovenské sdělovací prostředky, včetně Aktuality.sk, DenníkuN a SME, za nepřátelská média.





Ficův levicově-pravicový kabinet také prosadil zákon o restrukturalizaci veřejnoprávní RTVS na STVR, čímž automaticky vyhodil předchozí vedení a dal vládě větší kontrolu nad jmenováním do dozorčího orgánu STVR.







Zdroj v angličtině ZDE

0