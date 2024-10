Trump zintenzivňuje své xenofobní poselství brutálním návrhem na deportaci přistěhovalců

12. 10. 2024

čas čtení 6 minut



Trump uspořádal shromáždění v coloradské Auroře a využil tak množství místních fám k prosazování svého plánu proti přistěhovalcům



Donald Trump v pátek zintenzivnil svou politiku nativismu a xenofobie, když oznámil rozsáhlý plán na deportaci Venezuelanů, kteří podle něj „zamořili“ kdysi poklidné město v Coloradu.



Republikánský prezidentský kandidát uspořádal předvolební shromáždění v Auroře na pódiu vyzdobeném plakáty s fotografiemi lidí ve vězeňských oranžových uniformách s popisky, mezi nimiž byli i „členové nelegálních přistěhovaleckých gangů z Venezuely".





Trump davu řekl: „Dnes oznamuji, že po nástupu do úřadu budeme mít na federální úrovni „operaci Aurora“, abychom urychlili odstranění těchto divokých gangů.“ Vyhrožoval, že použije zákon o nepřátelských cizincích z roku 1798, který prezidentovi umožňuje deportovat každého neobčana ze země, s níž jsou USA ve válečném stavu.



„Pošleme elitní oddíly Ice [Imigrační a celní úřad], pohraniční hlídky a federální policisty, aby pronásledovali, zatýkali a deportovali každého posledního člena nelegálního cizineckého gangu, dokud v této zemi nezůstane ani jeden,“ pokračoval za souhlasného řevu davu.



Pokud se vrátí do USA, budou si podle Trumpa automaticky odpykávat desetiletý nepodmíněný trest odnětí svobody. „Tímto vyzývám k trestu smrti pro každého migranta, který zabije amerického občana nebo strážce zákona. Díky vašemu hlasu dosáhneme úplného a totálního vítězství nad těmito sadistickými zrůdami. Půjde to velmi rychle,“ řekl.



Mítink představoval pro Trumpa výjimku, protože Colorado není nerozhodný stát, a vypadá to, že bude s jistotou volit jeho demokratickou soupeřku Kamalu Harrisovou. Nedávné události mu však nabídly příležitost využít víru místních pomluv k prosazení svého protiimigrantského poselství.



Aurora, město s asi 340 000 obyvateli nedaleko Denveru, se v srpnu dostalo na titulní stránky novin, když se rozšířilo video, na němž ozbrojení muži procházejí bytovým domem, v němž bydlí venezuelští přistěhovalci. Trump tuto historku rozšířil a nepravdivě vykreslil město jako ovládané členy venezuelského gangu Tren de Aragua neboli TDA.



Úřady konstatují, že k incidentu došlo v jediném bloku a oblast je opět bezpečná, a poznamenávají, že místní kriminalita ve skutečnosti klesá. Republikánský starosta Aurory Mike Coffman označil Trumpovo tvrzení za „silně přehnané“: „Toto vyprávění není přesné ani v nejmenším.“



TDA odvozuje svůj původ od více než desetiletého působení v nechvalně proslulé věznici. V červenci vydala Bidenova administrativa proti gangu sankce, které ho zařadily na seznam nadnárodních zločineckých organizací vedle MS-13 ze Salvadoru a mafiánské Camorry z Itálie, a nabídla odměnu 12 milionů dolarů za zatčení tří vůdců.



Na pátečním shromáždění Trump za doprovodu dramatické hudby přehrál sérii zpravodajských klipů popisujících zločiny TDA a vraždy amerických občanů imigranty bez dokladů, stejně jako některé zdánlivě vyhýbavé odpovědi viceprezidentky Harrisové, kterouTrump označil za „zločince“ a „nejhoršího činitele odpovědného za ochranu hranic“ v historii země.



„Moje dnešní poselství je velmi jednoduché,“ řekl. „Žádná osoba, která způsobila násilí a teror, jaký způsobila Kamala Harrisová této komunitě, se nikdy nemůže stát prezidentem Spojených států.“



Bývalý prezident tvrdil, že 5. listopad, kdy se budou konat volby, bude „dnem osvobození“, což vyvolalo skandování davu „USA! USA!“.



„Zachráním Auroru a každé město, které bylo napadeno a dobyto. Tato města byla dobyta a my tyto kruté a krvelačné zločince dostaneme do vězení nebo je vykopneme z naší země a budeme při tom velmi, velmi efektivní. Stane se to velmi, velmi rychle. Vyženeme je z naší země,“ řekl.



Trump později dodal: „Hodně mluvíme o Venezuele, protože Aurora je Venezuelou opravdu nakažená, ale přicházejí ze všech zemí.“



Tato poznámka připomněla dřívější dehumanizující výrazy, v nichž Trump tvrdil, že přistěhovalci bez dokladů „otravují krev naší země“, a na začátku tohoto týdne naznačil, že osoby podezřelé z vražd „mají špatné geny“.



Podobným způsobem v pátek Stephen Miller, bývalý vysoce postavený poradce, který by měl v případě Trumpova vítězství zaujmout vysokou funkci v Bílém domě, ukázal na plakáty na pódiu, když před Trumpovým vystoupením promlouval k davu.



„Podívejte se na všechny ty fotky kolem mě,“ řekl Miller. „Jsou to děti, se kterými jste vyrůstali? Jsou to sousedé, se kterými jste vyrůstali? Jsou to sousedé, které chcete mít ve svém městě?“. Dav v odpověď zařval „ne“.



Exprezident dlouhodobě považuje imigraci za své hlavní téma a slíbil, že pokud se vrátí do Bílého domu, uspořádá největší deportační operaci v dějinách USA. V posledních měsících se zaměřil na konkrétní menší komunity, do kterých přišlo velké množství přistěhovalců, přičemž na místní úrovni vzplálo napětí kvůli zdrojům a někteří dlouholetí obyvatelé vyjadřovali obavy z náhlých demografických změn.



V posledních dvou letech přišlo do denverské metropolitní oblasti více než 40 000 přistěhovalců, včetně mnoha venezuelských rodin prchajících před chudobou a násilím. Představitelé coloradských demokratů však Trumpa a další republikány obviňují z přeceňování problémů v Auroře.



Trump a jeho protikandidát JD Vance také šířili nepravdy o komunitě ve Springfieldu v Ohiu, kde podle nich haitští přistěhovalci kradli a jedli domácí zvířata. Dezinformační kampaň vedla k bombovým hrozbám, uzavření škol a nucené evakuaci.



Trump prohlásil, že zruší dočasný chráněný status, který umožňuje Haiťanům zůstat v USA kvůli rozšířené chudobě a násilí v jejich domovské zemi.





Demokraté Trumpa odsoudili za to, že zhatil návrh zákona o bezpečnosti hranic, který v Senátu vyjednaly obě strany, protože mohl neutralizovat imigraci jako téma.







