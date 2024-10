Jaká by byla role Japonska v příští korejské válce?

14. 10. 2024

Vzhledem k tomu, že Severní Korea pokračuje v rozvíjení svých jaderných kapacit spolu s raketami dlouhého doletu a potenciální čínská invaze na Tchaj-wan, spolu s americkými vojenskými reakcemi, dominuje diskusím o bezpečnosti na Dálném východě Asie, nedávné zřízení Rámce třístranné bezpečnostní spolupráce vyvolalo otázky, zda zahrnuje podrobné akční plány pro regionální nepředvídané události, jako jsou souběžné totální konflikty na Korejském poloostrově a v Tchajwanském průlivu, píše Yu Hyung Kim. Vzhledem k tomu, že Severní Korea pokračuje v rozvíjení svých jaderných kapacit spolu s raketami dlouhého doletu a potenciální čínská invaze na Tchaj-wan, spolu s americkými vojenskými reakcemi, dominuje diskusím o bezpečnosti na Dálném východě Asie, nedávné zřízení Rámce třístranné bezpečnostní spolupráce vyvolalo otázky, zda zahrnuje podrobné akční plány pro regionální nepředvídané události, jako jsou souběžné totální konflikty na Korejském poloostrově a v Tchajwanském průlivu,

Vzhledem k tomu, že specifika Rámce třístranné bezpečnostní spolupráce jsou stále tajná a není jisté, zda se vyvine ve východoasijský ekvivalent NATO (Asijsko-pacifická smluvní organizace, koncept navržený jihokorejským prezidentem Pak Čong-huiem v 60. letech, ale nikdy nerealizovaný), není jasné, jak by tři hlavní demokracie v regionu – Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea – na takové krize společně reagovaly.

V poválečném období byla bezpečnost na Dálném východě zajišťována především dvěma bilaterálními obrannými aliancemi: Americko-jihokorejskou smlouvou o vzájemné obraně a americko-japonskou bezpečnostní smlouvou. Zatímco první z nich byla navržena k obraně Jižní Koreje před severokorejskou invazí, druhá měla za cíl chránit Japonsko před vnějšími hrozbami. Nicméně absence bezpečnostní smlouvy mezi Japonskem a Jižní Koreou způsobila, že spojení mezi těmito dvěma zeměmi – kritický článek v rámci tripartitního vztahu – bylo obzvláště náchylné k domácím problémům, zejména k historickým sporům. V důsledku toho musel být rámec bezpečnostní spolupráce mezi Japonskem a Jižní Koreou v průběhu poválečné éry neustále utvářen a přetvářen politickými lídry na obou stranách.

Na základě mého výzkumu, který jsem podrobně popsal ve své doktorské disertační práci "Japonský bezpečnostní příspěvek Jižní Koreji, 1950 až 2023", však obě země v poválečném období prokázaly významnou úroveň bezpečnostní spolupráce, a to i při absenci formální vojenské aliance. Například během korejské války Japonsko významně přispělo k jihokorejské bezpečnosti, přestože v té době nemělo s Jižní Koreou formální diplomatické vztahy. S ohledem na tento kontext se snažím konkrétně prozkoumat roli Japonska v případě totální války na Korejském poloostrově. Jaké kroky by Japonsko mohlo v takové krizi podniknout a jaké typy bezpečnostní podpory by mohlo Jižní Koreji poskytnout?

Abych se s těmito otázkami vypořádal, nejprve se zaměřím na historický precedens japonských akcí během korejské války, která zůstává jediným případem totální války na Korejském poloostrově v poválečné éře. Zadruhé analyzuji nedávný legislativní vývoj Japonska a integruji poznatky z rozhovorů, které jsem vedl s více než 20 japonskými bezpečnostními experty, včetně Akihamy Masahita, bývalého náměstka ministra obrany, a Mičišita Narušigeho, viceprezidenta Národního institutu pro politická studia, stejně jako s představiteli Sebeobranných sil. Jako celek tento článek představuje přehled akcí, které by Japonsko mohlo a pravděpodobně podnikne v případě totální války na Korejském poloostrově v roce 2024.

Japonsko v Korejské válce

Krátce poté, co severokorejské jednotky ráno 25. června 1950 překročily 38. rovnoběžku, použily svou verzi Blitzkriegu, čímž donutily jihokorejské síly ustoupit až k Pusanu v jihovýchodní části poloostrova. Truman 27. června 1950 oznámil, že americké síly zasáhnou pod záštitou rezoluce OSN, Spojené státy čelily výzvám kvůli své geografické vzdálenosti od Koreje a dopadům významného snížení počtu zbraní po 2. světové válce. V důsledku toho Spojené státy potřebovaly identifikovat velkou logistickou základnu a základnu pro rozmístění svých sil v regionu, přičemž Japonsko se ukázalo jako nejvhodnější kandidát.

Vzhledem k omezenému území, které měly síly OSN k dispozici pro operace v pusanském perimetru, se japonské přístavy a dopravní infrastruktura staly nezbytnými pro přesun vojenského vybavení a nevojenských dodávek z Japonska na Korejský poloostrov, zejména během rané fáze války. Po 2. světové válce byly japonské přístavy, jako jsou ty v Jokohamě, Kóbe a Kitakjúšú, revitalizovány a plně využívány americkou armádou k přepravě vojáků, zbraní a zásob. Blízkost západních japonských přístavů, jako jsou Moji a Šimonoseki, ke Koreji, učinila tyto uzly nepostradatelnými. Námořní doprava byla nezbytná zejména pro provádění vojenských operací, jako bylo vylodění v Inčchonu v září 1950 a vylodění ve Wonsanu v říjnu téhož roku. Japonské posádky, operující pod americkým velením prostřednictvím Naval Shipping Control Authority pro japonské obchodní námořnictvo, přepravily tisíce vojáků USA a OSN spolu s obrovským množstvím vojenského materiálu. Japonské lodě byly také zodpovědné za evakuaci vojáků OSN a korejských civilistů během evakuace Hungnamu v prosinci 1950, operace, která bezpečně přepravila 17 500 vozidel, 105 000 vojáků a 91 000 civilistů.

Japonská průmyslová kapacita byla další životně důležitou složkou válečného úsilí OSN. Po zničení velké části korejské infrastruktury během války se Japonsko stalo hlavním místem pro opravy, renovaci a modernizaci vojenského vybavení prostřednictvím operace Rollup. Tato iniciativa, zahájená v roce 1947, měla za cíl regenerovat přebytečné vojenské vybavení, které zůstalo v Japonsku a Tichomoří po 2. světové válce. Od června do října 1950 japonské továrny zregenerovaly 15 000 univerzálních vozidel, 489 000 ručních zbraní a 1 418 děl pro použití ve válce. Do konce války Japonsko opravilo nebo přestavělo 65 % vojenských vozidel používaných v Koreji. Japonští dělníci, pod dohledem amerického vojenského personálu, renovovali tanky, dělostřelectvo a další vybavení, které bylo rozhodující při obraně Pusanu a v dalších raných bitvách. Tanky M-4A3 Sherman, původně představené v Japonsku v rámci operace Rollup, byly modernizovány a odeslány do Koreje, což poskytlo silám OSN tolik potřebnou palebnou sílu proti severokorejským silám. Letadla byla také opravována a modernizována v Japonsku. Japonské společnosti jako Mitsubishi Heavy Industries a Kawasaki Aircraft renovovaly americké bombardéry a stíhačky jako B-29, F-51 a F-80. Tyto letouny, kriticky důležité pro americké letecké operace v Koreji, byly dovybaveny vylepšenými palivovými systémy a zbraněmi. Program obnovy hrál klíčovou roli při udržování americké vzdušné nadvlády po celou válku.

Jedním z nejvýznamnějších operačních příspěvků Japonska během korejské války bylo odminování. Severní Korea, podporovaná sovětskými odbornými znalostmi, položila tisíce námořních min kolem klíčových přístavů, aby zablokovala námořní operace OSN. Vzhledem k omezeným schopnostem amerického námořnictva v oblasti odminování – po 2. světové válce drasticky zredukovalo svou flotilu – byly zkušené japonské osádky minolovek a jejich plavidla nepostradatelné. Celkem 46 japonských minolovek a více než 1 200 bývalých příslušníků císařského námořnictva bylo nasazeno k vyčištění námořních tras kolem korejských přístavů jako Inčchon, Wonsan a Gunsan. Tyto snahy umožnily bezpečnou plavbu lodím OSN a usnadnily kritické obojživelné operace, jako bylo vylodění v Inčchonu v září 1950. Odstraňování námořních min také chránilo přepravu vojáků a zásob, zajišťovalo úspěch vojenských tažení a udržovalo námořní převahu OSN.

Kromě toho byly japonské americké vojenské základny hojně využívány jako výchozí body pro letecké, námořní a pozemní operace OSN. Základny jako Itazuke Air Base a Kadena byly rozhodující pro americkou vzdušnou dominanci v korejské válce. Americké stíhačky a bombardéry operovaly z japonských letišť a podnikaly mise proti severokorejským a čínským silám. Například během raných fází války prováděly bombardéry B-29 z Japonska bombardovací kampaně, které byly zaměřeny na severokorejská vojenská zařízení.

Stručně řečeno, logistické a operační příspěvky Japonska během korejské války byly zásadní pro úspěch sil OSN. Prostřednictvím dopravy, oprav vybavení, odminování a výcviku hrálo Japonsko mnohostrannou roli, která přesahovala pouhé poskytování základen. Ačkoli Japonsko formálně nevyslalo jednotky pod vlajkou OSN, jeho bezpečnostní přínos byl široce uznáván klíčovými postavami jako generál Douglas MacArthur, generál Matthew Ridgway a admirál Arleigh Burke, kteří byli přímými svědky korejské války.

A co příští korejská válka?

Zapojení Japonska do druhé korejské války by bylo pravděpodobně rozsáhlejší. Japonsko by hrálo klíčovou podpůrnou roli ve spojení se Spojenými státy, zaměřovalo by se na protiraketovou obranu, námořní bezpečnost a logistickou pomoc. Zapojení Japonska do konfliktu na Korejském poloostrově by pravděpodobně vyloučilo přímé bojové operace kvůli politické citlivosti a právním omezením. Nabídlo by však významnou provozní a logistickou podporu prostřednictvím různých aktivit. Kromě americko-japonských obranných směrnic z roku 2015 lze nejspolehlivější vhled do potenciálních japonských akcí během korejské pohotovosti nalézt v Operačním plánu 5055. Ačkoli je tento plán důvěrný, některé podrobnosti byly zveřejněny v médiích.

Operační plán 5055, vyvinutý jako aktualizace koncepčního plánu 5055 po prvním severokorejském jaderném testu v roce 2006, je komplexní americko-japonská obranná strategie navržená tak, aby řešila potenciální severokorejské nepředvídané události. Rozděluje scénáře do dvou kategorií: Jeden, kdy Japonsko poskytuje podporu, aniž by čelilo přímému útoku, a druhý, kdy je Japonsko přímo napadeno, zejména balistickými raketami. Plán nastiňuje podrobnou spolupráci mezi americkými a japonskými silami v oblastech, jako je situační povědomí, logistika, řízení a velení a protiraketová obrana. Zahrnuje opatření pro pátrací a záchranné operace, ochranu amerických základen a přístavů a podpůrné aktivity v týlovém prostoru za účasti místních úřadů.

V případě, že by došlo k druhému scénáři, japonský systém protiraketové obrany by hrál klíčovou roli v boji proti severokorejským raketovým útokům. Vzhledem ke schopnosti Severní Koreje odpalovat rakety zaměřené nejen na Jižní Koreu, ale také na americká vojenská aktiva a území v regionu, jako je Guam a Havaj, by japonské torpédoborce vybavené systémem Aegis a pozemní antirakety mohly hrát klíčovou roli při ničení těchto raket. Japonská obrana proti balistickým raketám by poskytla další vrstvu obrany americkým silám a prostředkům, což by zajistilo jejich operační efektivitu během korejské nepředvídané události. To by také pomohlo zmírnit potenciál pro "jaderné oddělení" – možnost, že by Severní Korea mohla vrazit klín mezi americké a jihokorejsko-japonské síly hrozbou jaderného úderu, čímž by oslabila odhodlání koalice.

Mezitím by Japonsko za takových okolností pravděpodobně vyslalo své minolovky do korejských vod. Severní Korea je známá tím, že podél svého pobřeží rozmístila tisíce námořních min. Tyto miny by v případě konfliktu představovaly významnou hrozbu pro americké a jihokorejské námořní operace. Japonské námořní síly sebeobrany mají dobře zavedenou schopnost odminovávat, jak bylo prokázáno během Mezinárodního cvičení protiminových opatření v roce 2013, a pravděpodobně by měly za úkol čistit námořní trasy na Korejském poloostrově a kolem něj. Tato operace by byla klíčová pro zajištění bezpečné přepravy amerických posil a zásob do regionu, což by v případě potřeby pomohlo usnadnit vyloďovací operace v Severní Koreji.

Role Japonska by se rozšířila na protivzdušný, protiponorkový a protilodní boj. Severokorejské letectvo, i když je relativně zastaralé, by stále mohlo představovat hrozbu pro průzkumná a dopravní letadla. Japonské stíhačky by mohly pomoci chránit americké vzdušné prostředky před severokorejskými stíhačkami nebo letadly, která by se pokoušela proniknout do jihokorejského nebo japonského vzdušného prostoru. Kromě toho by se severokorejská ponorková flotila mohla pokusit narušit námořní komunikační trasy mezi Japonskem a Jižní Koreou, které jsou kriticky důležité pro přepravu amerického vojenského personálu a zásob. Japonské námořní síly sebeobrany se svými pokročilými protiponorkovými schopnostmi by měly za úkol neutralizovat severokorejské ponorky, které představují hrozbu pro tyto životně důležité námořní trasy nebo pro plavidla amerického námořnictva operující v regionu.

Navíc vzhledem k tomu, že Japonsko je v procesu získávání schopnosti protiúderu a plánuje rozmístit střely s plochou dráhou letu Tomahawk ze Spojených států do roku 2027, mohla by tato nová schopnost být použita k úderům na severokorejské odpalovací základny raket nebo jiné klíčové vojenské cíle v případě korejské nepředvídané události. Tím by se Japonsko spojilo s jihokorejským "řetězcem zabíjení", jehož cílem je preventivně neutralizovat severokorejské raketové hrozby. Zatímco schopnost japonského protiúderu ještě není plně funkční, její vývoj signalizuje posun směrem k proaktivnějšímu obrannému postoji, který by mohl významně posílit úsilí USA a Jižní Koreje o vyřazení severokorejské vojenské infrastruktury během konfliktu.

Ochrana amerických námořních předsunutých lodních eskader by byla další kritickou rolí Japonska. Tyto lodě, které nesou předem rozmístěné vojenské zásoby a vybavení, jsou strategicky rozmístěny na místech jako Guam a Okinawa. V počátečních fázích korejské pohotovosti by tyto dodávky mohly být rychle rozmístěny do Jižní Koreje, potenciálně ještě předtím, než bude učiněno formální rozhodnutí o vyslání posil z americké pevniny. Japonské námořní síly sebeobrany by pravděpodobně měly za úkol chránit tyto lodě při jejich cestě do Jižní Koreje, což by zajistilo rychlé nasazení základních vojenských prostředků na bojišti.

Logistická podpora Japonska, usnadněná jeho Sebeobrannými silami, by byla klíčovou složkou amerických operací během korejské pohotovosti. Podle japonské bezpečnostní legislativy z roku 2015 jsou Síly sebeobrany oprávněny poskytovat týlovou podporu americkým silám, což by mohlo zahrnovat použití japonských přístavů a letišť pro zásobovací operace, lékařskou podporu a přepravu personálu. Role Japonska při udržování dodavatelských řetězců a poskytování logistické pomoci, včetně doplňování paliva a údržby amerických vojenských letadel a lodí, by pomohla udržovat americké vojenské operace na Korejském poloostrově. Kromě toho by Japonsko mohlo pomoci s evakuací civilistů, včetně japonských občanů a možná i amerických civilistů, z Jižní Koreje.

Kromě bojové podpory by Japonsko mohlo poskytnout humanitární pomoc během korejské kontingenční akce. To by zahrnovalo pátrací a záchranné operace pro americký a spojenecký personál, stejně jako inspekce lodí, aby se zajistilo dodržování mezinárodních sankcí proti Severní Koreji.

Navzdory svým rozšířeným schopnostem, zejména v protiraketové obraně, odminování a logistice v týlu, zůstávají šance japonských pozemních sil operovat na jihokorejské půdě mizivé. Jižní Korea se tradičně staví proti přítomnosti japonských sil na svém území kvůli historické citlivosti, takže je nepravděpodobné, že by jihokorejská vláda dovolila Japonským obranným silám zapojit se do přímých bojových operací na poloostrově. Několik korejských vojenských představitelů, s nimiž jsem hovořil, poznamenalo, že v extrémní situaci – jako je situace, kdy by americko-jihokorejské spojené síly byly zdecimovány severokorejskými silami v počáteční fázi války a nuceny ustoupit dále na jih – by se rozmístění japonských sil sebeobrany na korejské půdě mohlo stát nevyhnutelným. Vzhledem k politické citlivosti je však stále velmi nepravděpodobné, že by k tomuto scénáři došlo.

Závěr

Pokud by Severní Korea v tomto okamžiku zahájila totální invazi do Jižní Koreje, měla by počítat s mnohostranným zapojením Japonska, od protiraketové obrany a námořní bezpečnosti až po logistickou podporu americkým silám. Příspěvek Japonska by pravděpodobně překonal jeho roli během korejské války, zejména vzhledem k jeho rozhodnutí získat schopnosti protiúderu a jeho právu vykonávat kolektivní obranu, které mu umožnila legislativa z roku 2015. Očekává se proto, že Japonsko poskytne bezprecedentní úroveň operační podpory americkým silám ve druhé korejské válce. Pokud to vedení v Pchjongjangu plně pochopí, může se pokusit vytvořit rozpory nejen mezi Spojenými státy a Jižní Koreou a Spojenými státy a Japonskem, ale také mezi Japonskem a Jižní Koreou. Posílení trilaterálního spojenectví mezi Spojenými státy, Japonskem a Jižní Koreou – a posílení nejslabšího článku, japonsko-jihokorejských vztahů – je proto klíčové.

