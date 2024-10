Mrtvoly všude - v táboře Džabalíja, kde Izrael obléhá severní Gazu

Možná poslední fotka.

Prosím, pokud budu zabit, nezapomeňte na mě a mluvte o mně dál, protože nejsem číslo, ale planeta sama o sobě. Mám ambice a sny, kterých jsem vždycky chtěl dosáhnout. Myslete na mě ve svých modlitbách.

Maybe the last pic

Please, if I am martyred, remember me and continue talking about me, because I am not a number, but a planet in itself. I have ambitions and dreams that I have always wanted to achieve.



dont forget me in your prayers. pic.twitter.com/qLEu18ZKHg