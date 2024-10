BBC: Život a smrt v Gaze

16. 10. 2024

Na tohle se URČITĚ podívejte. Jen sedm minut. Český překlad je níže.



<br><br>

Moderátorka: Dva mladí lidé žijící v Gaze, třiadvacetiletá Aya a Chálid, otec pěti dětí, natáčeli v uplynulém roce svůj každodenní život. Aya a její rodina jsou nyní vysídleni na jihu Gazy, zatímco Chálid zůstal ve svém domě na severu. Nový dokument BBC s názvem Život a smrt v Gaze byl natočen téměř výhradně z jejich záběrů a zítra jej odvysílá celá BBC, jde o film, který pro Storyville připravila World Services BBC Eye Investigations. Zde je sestřih několika ukázek:

Film:



Gaza byla krásná.



Ale nebyla dokonalá.

V říjnu 2022 jsem dostal ocenění za své zásluhy o fyzioterapii.

Před válkou jsem plánovala studovat magisterský obor mezinárodní vztahy na univerzitě v italské Sieně.





V uplynulém roce jsme s Chálidem dokumentovali naše životy v Gaze.





Každý den se probouzíme do nového masakru.





Shazují na nás letáky, abychom odešli.





Nechci jít na jih. Proč? Protože se bojím raket.





Každý večer, než jdeme spát, se loučíme s dětmi pro případ, že bychom se neprobudili. Nebo kdyby ony byly mrtvé.





Kolik je hodin?





Kolik je hodin? Je 6:13 ráno. Ano. Spali jsme jen půl hodiny. Poté, co jsme zažili nejhorší noc, jakou jsme kdy prožili. Právě teď si musíme shromáždit věci, abychom si mohli vzít, co potřebujeme.





Jo, to je v pořádku, miláčku. To je v pořádku. Cesta je velmi nebezpečná. Doufám, že to zvládnete.





31 mých příbuzných bylo zabito.





Mnoho jich je stále pod troskami.









Když začala válka, otevřel jsem ve svém domě zdravotnické středisko.





Jsem fyzioterapeut, ne lékař. Ale to mě ještě víc utvrdilo v tom, že zůstanu ve svém domě v Džabalii.





Tahle škola se mi zdá momentálně nejbezpečnějším místem. Jsi v pořádku?







Co se děje v Gaze? Kde je bezpečno? Řekli nám, abychom šli. Tak, Bože, kde je bezpečno?





Vezměte ji do sanitky. A ji do druhé sanitky. Pospěšte si. Když je takhle vidím, puká mi srdce.





Malé děti si hrají?: Umyl jsem ji, aby ji mohl operovat.

Co to děláš? Je zraněná.

Musíme zastavit krvácení. Spadla na něj spousta suti. Čí dům byl zasažen?









Můj Bože. Panebože, to je masakr.





Mám strach.





Neboj se. Neboj se. Ve škole, kde jsme, došlo k bombovému útoku. Musíme odejít.





Balíme si věci, abychom mohli odjet do Rafáhu.





Tohle je výhled z našeho nového stanu. Celou noc se třeseme zimou.





Už několik dní žijeme z konzerv.





Neexistují žádné pocity, které by vyjádřily, jak jsem zničená.





Vy jíte plevel? Jíme věci s vědomím, že nás mohou otrávit. Ale děláme to, protože nemáme jinou možnost.





Jsem emocionálně vyčerpaný.





Makaróny!





Kde je cukr?





Aya a její rodina zůstávají vysídleny v Chán Júnisu na jihu Gazy. Chálid a jeho děti jsou stále v Džabalíji na jihu severní Gazy.





Žijeme tu doslova jako zvířata.Právě jsme dostali zprávu, že náš dům byl zničen.Jak se to jí? Takhle?Čočka! Cukr!Nechci nikam jet. Byli jsme v Rafáhu. Proč?V současné době jsme v Asda Parku. Můj život se rozpadl. Na konci tohoto měsíce jsem měla být v Itálii. Sedmého května byl hraniční přechod uzavřen. Chystala jsem se vyřídit si cestovní povolení.Věci nedopadly podle plánu.