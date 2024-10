Povolení průzkumných území neznamená zelenou pro geologické práce, zpoždění roste

18. 10. 2024

Dotčené obce jsou odhodlány se bránit



Jménem mluvčího Platformy proti hlubinnému úložišti, starosty města Horažďovice pana Michaela Formana si Vám dovoluji poslat reakci na včera večer oznámené povolení průzkumných území pro geologické práce v Pošumaví, u Temelína a na Třebíčsku píše Edvard Sequens.





Povolení průzkumných území pro geologické práce pro vyhledávání úložiště na lokalitách Březový potok v Pošumaví, Janoch u Temelína na Českobudějovicku a Horka na Třebíčsku Ministerstvem životního prostředí neznamená, že Správa úložišť radioaktivních odpadů může zahájit zpožděné geologické práce. Dotčené obce po prostudování rozhodnutí zváží odvolání k ministrovi Petrovi Hladíkovi. A mnohé jsou odhodlané bránit se i soudní cestou. Když ministerstvo v předchozí etapě v roce 2014 povolilo průzkumná území na sedmi z původních lokalit, soudy po žalobách obcí a spolků šest těchto povolení zrušily [1].



Protože vypořádání opodstatněných námitek obcí a doplňování neúplných podkladů Správy úložišť trvalo více než jeden a půl roku, je zahájení plánovaných geologických prací již nyní zpožděné o deset měsíců a bude narůstat. Navíc hluboké geologické vrty musí získat ještě další samostatné povolení. A protože vláda schválila návrh SÚRAO na zkrácení harmonogramu přípravy hlubinného úložiště [2], má být o jeho umístění rozhodnuto nejpozději v roce 2028. Na klíčové geologické práce plánované původně na sedm let takto nezbude ani poloviční čas. Místo pro hlubinné úložiště, které má garantovat bezpečnost po statisíce let, tak má být vybráno na základě velmi neúplných dat. Takový spěch bude ohrožovat budoucnost obyvatel v jeho okolí.



Obranný postoj samospráv podporovaný spolky místních občanů posilují nesplněné sliby politiků o narovnání práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti. Problémem je také zapomenuté prohlášení vlády, že bude posuzovat i jiná řešení, než je rychlé zavezení vysoceradioaktivních odpadů pod zem.



Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice z lokality Březový potok řekl: „Obce, kterým hrozí stavba hlubinného úložiště, jsou připraveny využít na obranu svých zájmů všech dostupných prostředků. Včerejší povolení průzkumných území po více jak roce a půl od podání žádostí SÚRAO, ukazuje jak složité to pro vládu, která odmítla slíbené narovnání práv obcí při rozhodování, bude. Již je naprosto jasné, že plánovaný harmonogram nemůže byt dodržen a pokud na něm vláda bude trvat, bylo by to zřetelně na úkor bezpečnosti, která je vyhlašována jako nejdůležitější parametr. Spěch a lehkovážný přístup Správy úložišť tu ale není na místě.“





Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 57 členů (39 obcí a měst a 18 spolků), usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz



Poznámky:



[1] „Už šesté průzkumné území pro úložiště zrušil soud - Obce a spolky opět vyhrály nad nekvalitní prací státních úředníků“, Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti z 8. listopadu 2018







[2] Technická zpráva 601/2022 - „Vyhodnocení vlivu doplňkového aktu v přenesené pravomoci otaxonomii pro oblast klimatu do systému nakládání s RAO v ČR ve vztahu k činnostem SÚRAO“, Lukáš Vondrovic a kolektiv, 2022