Při nejnovějším izraelském bombardování v Gaze zahynulo více než 100 lidí, konstatují zdravotníci

21. 10. 2024

čas čtení 5 minut



Zvláštní koordinátor OSN prohlásil, že „noční můra v Gaze se stupňuje“, a vyzval k okamžitému ukončení násil



Nejméně 87 lidí bylo zabito nebo je pohřešováno a 40 osob bylo zraněno po intenzivních izraelských náletech, které byly v noci na severu pásma Gazy součástí zuřivého obnoveného útoku Izraele na tuto oblast, uvedli zdravotníci na obléhaném palestinském území.



Podle místních zdravotníků bylo v neděli za posledních 24 hodin při bombardování na celém území zabito 108 lidí. „Noční můra v Gaze se stupňuje. Na severu pásma se odehrávají děsivé scény uprostřed neustávajících izraelských úderů a stále se zhoršující humanitární krize,“ uvedl v prohlášení Tor Wennesland, zvláštní koordinátor OSN pro blízkovýchodní mírový proces.

„V Gaze není nikde bezpečno... Dlužíme to rodinám trpícím v Gaze i Izraeli. Válka musí okamžitě skončit,“ dodal.



Podle zdravotníka Raheema Khedera výbuchy v sobotu pozdě večer ve městě Bejt Lahíja srovnaly se zemí několik domů a obytný blok a zabily členy několika rodin. Mezi mrtvými byli dva rodiče a jejich čtyři děti a žena, její syn a snacha a jejich čtyři děti, uvedl.



V některých částech Gazy od sobotního večera nefunguje internet a telefonní spojení, což komplikuje záchranné operace.



Mounir al-Bursh, generální ředitel ministerstva zdravotnictví, ve svém příspěvku na Twitteru uvedl, že příliv zraněných po úderech zhoršil „již tak katastrofální situaci zdravotnického systému“ v severní Gaze.





Izraelská armáda se k úderům v Bejt Lahíji bezprostředně nevyjádřila a uvedla, že „pokračuje v operacích na celém území Gazy, a to jak ve vzdušných úderech, tak v pozemních operacích“.



Izraelské obranné síly (IDF) mají od ledna nominálně úplnou kontrolu nad severní Gazou, ale před dvěma týdny zahájily v této oblasti nový útok, jehož cílem je podle nich zabránit bojovníkům Hamásu v přeskupování.



Služba civilní obrany Gazy uvedla, že od zahájení operace 6. října nalezla nejméně 500 těl.



Rozsáhlé příkazy k evakuaci přibližně 400 000 lidí, kteří stále žijí v severní třetině území, blokování dodávek pomoci a potravin a útoky na civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice, vedly skupiny bojující za práva k obvinění Izraele z válečného zločinu, že se snaží násilně vysídlit zbývající obyvatelstvo.



Izrael popřel, že by Palestince z oblasti systematicky stěhoval.



Několik nemocnic, které se potýkají s problémy, nebylo schopno evakuovat pacienty a dva lidé v indonéské nemocnici v Bejt Lahíji zemřeli na nedostatek kyslíku po výpadku elektřiny a paliva, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na tomto území.



Zpřísnění obléhání severní části Gazy přichází v době, kdy se prohlubuje nová válka Izraele s Hizballáhem v Libanonu.



Izrael uvedl, že jeho letectvo v neděli zaútočilo na velitelství zpravodajské služby Hizballáhu v Bejrútu a na podzemní dílnu na výrobu zbraní a zabilo tři velitele. Hizballáh se k tomu bezprostředně nevyjádřil.



Libanonská armáda, která během nové války mezi Hizballáhem a Izraelem zůstala stranou, uvedla, že tři její vojáci byli zabiti izraelským úderem, když cestovali v armádním vozidle na jihu země.



Podle IDF vypálil Hizballáh v neděli na Izrael 170 raket a výsledná palba si vyžádala tři lehké oběti. Většinu střel zachytily izraelské systémy protivzdušné obrany.



Světové mocnosti mezitím čekají na izraelskou odvetu za íránské údery na židovský stát z 1. října, které byly podniknuty na podporu libanonského spojence Teheránu.



V pátek pozdě večer vyšlo najevo, že na internet unikly a byly zveřejněny přísně tajné americké dokumenty, které údajně odhalují podrobnosti o plánech Izraele zaútočit na Írán.



Washington nepopřel, že spisy, které zřejmě představují americké hodnocení izraelských příprav, jsou autentické. Dokumenty údajně pocházejí z 15. a 16. října a tvrdí, že Izrael opevnil podzemní bunkry pro bojová letadla na letecké základně Hatzerim, kde jsou známky příprav na vyzbrojení balistickými raketami odpalovanými z letadel.



Izraelský zdroj sdělil izraelskému deníku Haaretz, že se USA Izraeli za únik informací omluvily.



Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson v neděli v rozhovoru pro CNN uvedl, že bylo zahájeno vyšetřování incidentu.



Netanjahu svolal na neděli večer zasedání Rady národní bezpečnosti, na kterém se očekává, že bude projednána odpověď Íránu. V úterý má do Izraele přijet americký ministr zahraničí Antony Blinken, aby jednal o izraelské válce na více frontách a o obnoveném mezinárodním tlaku na příměří po zabití vůdce Hamásu Jahjá Sinvara v Rafáhu minulý týden.





Izrael a Hamás však zatím trvají na svých nesmiřitelných požadavcích. V srpnu zkrachovaly mezinárodně zprostředkované rozhovory, jejichž cílem bylo dosáhnout trvalého příměří v Gaze a navrácení izraelských rukojmích unesených Hamásem během útoku ze 7. října, který válku vyvolal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

