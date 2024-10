Ministr Výborný nechce, abychom věděli o povodních pravdu

18. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Reportéři ČT měli pořad o povodních na řece Opavě. Zmiňme nejdříve, že nešlo jenom o Opavu, ale i Opavici. I tam došlo ke katastrofě, přičemž bájná přehrada v Heřminovech by tam nikomu nepomohla. Vraťme se ale k řece Opavě.

Města Krnov, Opava, Ostrava zvažují žalobu na stát. Opavský primátor tvrdí, že se musí najít viník, že někdo za ty škody musí odpovídat. Myslím, že žaloba je správný krok, ale z jiného důvodu: musí se zjistit, co se vlastně stalo. Samozřejmě z toho se může také ukázat, kdo a v čem vlastně selhal.





Kdyby ministr Výborný měl špetku úcty k obětem povodní, vystoupí před národem a slíbí mu, že v krátké době bude mít dobře podložené odpovědi na to, co se vlastně stalo. Místo toho lobuje za přehradu.





Jej vlastně vůbec nezajímá realita, jej nezajímá ochrana lidí před povodní, mu záleží jenom na přehradě. Vůbec žádný pokus o prošetření toho, kdo selhal, kde byly chyby, jak ty chyby opravit. Místo toho hází nějaká zcela absurdní čísla o tom, kdy se začne se stavbou přehrady.





Vrcholem všeho je ale jeho tvrzení, že protipovodňová opatření v Krnově a na Krnovsku nedávají smysl bez přehrady Nové Heřminovy. Reportér v pořadu ČT jej brilantně usvědčil ze lži. Ministrovo tvrzení také ostře odmítl starosta Krnova.





A státní podnik Povodí Odry, odpovědný za realizaci těchto opatření, odmítl s novináři vůbec mluvit. Prý jde o vysoce odborné téma. Už je to vyhazov celého vedení a hloubkovou kontrolu. Hloubkovou a rychlou, protože jde o čas.





Povodeň může přijít brzy znovu. Jenže ministr má lážo plážo. Prý by bylo úspěchem, kdyby se přehrada začala stavět v roce 2026. Pořád jenom přehrada. Ta posedlost, to pohrdání oběťmi a realitou, to je neuvěřitelné.





Je třeba zdůraznit, že celá řada opatření měla být realizována dávno před stavbou přehrady Nové Heřminovy. A nebyla ani začata. Ministr Výborný navzdory tomu blábolil o tom, že by to stejně odnesla voda. Jak si tohle může vůbec dovolit? Uvědomuje si vůbec vážnost situace, nebo jsou mu oběti povodní ve skutečnosti k smíchu?





Třeba by se ukázalo, že to voda spláchne, ale mohlo by se říci: udělali jsme, co se dalo. Stát ale neudělal prakticky nic z toho, co udělat podle svých vlastních rozhodnutí a plánů měl. A tohle ministr Výborný ignoruje, zakrývá, místo pravdy a reality mluví o hypotetické přehradě, o nějakých absurdních datech bez nejmenší snahy o analýzu toho, co se vlastně stalo.

-1