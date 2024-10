Severní Gaza „po nepřetržitém izraelském bombardování páchne smrtí“, říká šéf Unrwa

22. 10. 2024

Philippe Lazzarini konstatuje, že zaměstnanci hlásí nedostatek vody, potravin a lékařské péče a že po třech týdnech bombardování zůstávají těla pod sutinami nebo na silnicích



V severní Gaze je po „nepřetržitém izraelském bombardování“ všude cítit smrt, říká šéf Unrwa Philippe Lazzarini, generální komisař agentury OSN pro pomoc Palestincům Unrwa, popsal oběti tří týdnů „nepřetržitého“ izraelského bombardování severní části Gazy.

Uvedl, že jeho zaměstnanci hlásí nedostatek vody, potravin a lékařské péče a že na celém území je „cítit smrt“, protože mrtvá těla zůstávají pod sutinami nebo leží na silnicích.

„Mise k odklizení těl nebo poskytnutí humanitární pomoci jsou odmítány. Na severu Gazy lidé jen čekají na smrt. Cítí se opuštění, beznadějní a osamělí. Žijí z hodiny na hodinu a každou vteřinu se obávají smrti,“ uvedl Lazzarini v příspěvku na Twitteru.



Vyzval k „okamžitému příměří“, byť jen na několik hodin, aby palestinské rodiny mohly bezpečně uprchnout, aniž by je izraelské bombardování zabilo. „To je naprosté minimum pro záchranu životů civilistů, kteří nemají s tímto konfliktem nic společného,“ dodal Lazzarini.

Unrwa poskytuje vzdělání, zdravotní péči a pomoc milionům Palestinců v pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Jordánsku, Sýrii a Libanonu, přičemž od loňského října působí jako páteř humanitárních operací v Gaze.

Rozsáhlé příkazy k evakuaci přibližně 400 000 lidí, kteří stále žijí v severní třetině území, blokování dodávek pomoci a potravin a útoky na civilní infrastrukturu vedly k obviněním, že se Izrael dopouští válečného zločinu a snaží se násilně vysídlit zbývající obyvatelstvo.





Nejméně 13 lidí bylo zabito a 57 dalších zraněno při pondělním izraelském náletu poblíž Harírího nemocnice, hlavní bejrútské vládní nemocnice, uvedlo dnes libanonské ministerstvo zdravotnictví v revizi předchozích údajů.





Od 7. října 2023 bylo při izraelských náletech na Gazu zabito nejméně 42 718 Palestinců a 100 282 jich bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze.





Americký ministr zahraničí Antony Blinken přijel do Tel Avivu na svou jedenáctou cestu na Blízký východ od října loňského roku, kdy Izrael zahájil válku proti Gaze. Uvádí se, že se snaží obnovit zastavený diplomatický proces příměří a naléhat na Izrael, aby do severní části pásma vpustil více humanitární pomoci.





Komentář íránského ministra zahraničí Abbáse Aragčího, který hovořil s médii v Kuvajtu.





Aragčíi řekl novinářům na tiskové konferenci: „Pečlivě sledujeme všechny americké základny v regionu a sledujeme jejich pohyb. Informace o americké základně v Jordánsku rovněž sdílíme s jordánskými orgány.“





Rozhodnutí o zavedení příměří je na libanonské vládě a Írán jí v tom pomůže, uvedl íránský ministr zahraničí.





Na otázku ohledně připravenosti Íránu na očekávanou izraelskou reakci na íránský raketový útok z 1. října Aragčí odpověděl: „Všechny země v regionu vyjádřily svůj nesouhlas s izraelským útokem na Írán, zejména na jeho jaderná zařízení. Zdůrazňujeme, že pokud Izrael zaútočí, Írán odpoví stejným způsobem.“





Uvedl, že izraelské síly páchají válečné zločiny za pomoci některých západních zemí včetně USA, které podle něj nedodržují mezinárodní pravidla. Útok na jaderná zařízení je závažným mezinárodním zločinem a hrozba takovým útokem je rovněž zločinem, dodal Araghchi.





„Vědí, jaká odpověď je čeká, pokud zaútočí na naše jaderná zařízení,“ citoval Araghchi.









Libanonské státní sdělovací prostředky informovaly o izraelských leteckých úderech poblíž jiholibanonského města Tyre poté, co izraelská armáda vydala výzvu k evakuaci.





Záběry televize AFPTV zachytily kouř stoupající poté, co izraelská armáda varovala obyvatele města al-Haush jižně od Tyru, aby se evakuovali, zatímco oficiální libanonská národní tisková agentura uvedla, že „nepřátelská letadla podnikla sérii úderů“, které byly zaměřeny na tuto oblast.





Izraelské síly zadržely nejméně 28 Palestinců na celém okupovaném Západním břehu Jordánu, uvedla Společnost palestinských vězňů a Komise pro záležitosti zadržených a bývalých vězňů.





Podle palestinské tiskové agentury Wafa bylo 15 zadržení provedeno v táboře al-Arroub severně od Hebronu, zbytek v oblastech Ramalláhu, Salfitu, Betléma, Nábulusu a Kalkilije.





Tato zadržení byla doprovázena rozsáhlými nájezdy, útoky, výhrůžkami zadrženým a jejich rodinám a ničením domů, uvedla Wafa.





Odhaduje se, že od loňského října bylo na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě zatčeno více než 11 300 Palestinců.





Skupiny pro lidská práva a mezinárodní organizace konstatují, že dochází k rozsáhlému týrání vězňů zadržených Izraelem při raziích na Západním břehu Jordánu.





Popsaly údajné hrubé a ponižující zacházení, včetně držení zadržených se zavázanýma očima a spoutaných rukou ve stísněných klecích, jakož i bití, zastrašování a obtěžování.









Izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci obyvatel města al-Haush v jižním Libanonu.





V příspěvku na Twitteru napsala: IDF operuje na území vašeho města a nemá v úmyslu vám ublížit. V zájmu vlastní bezpečnosti musíte okamžitě opustit své domovy a přesunout se nejméně jeden kilometr za město.





Každý, kdo se nachází v blízkosti prvků, zařízení a bojové techniky Hizballáhu, ohrožuje svůj život.









V důsledku izraelských útoků bylo v Libanonu vysídleno více než 1,2 milionu obyvatel a na více než čtvrtině území země platí příkaz k evakuaci.





Izrael tvrdí, že mezi jeho válečné cíle v Libanonu patří snaha o degradaci Hizballáhu a návrat obyvatel severní části země, kteří byli evakuováni v důsledku útoků této Íránem podporované militantní skupiny.









Počet mrtvých v Gaze dosáhl 42 718, uvedlo ministerstvo zdravotnictví

Od 7. října 2023 bylo při izraelských náletech na pásmo Gazy zabito nejméně 42 718 Palestinců a 100 282 jich bylo zraněno, uvedlo v úterním prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.





Z toho 115 Palestinců bylo zabito a 487 dalších zraněno v posledním 24hodinovém sledovaném období, uvádí ministerstvo, které v minulosti uvedlo, že tisíce dalších mrtvých lidí se s největší pravděpodobností ztratily v sutinách území.





Letecké společnosti, které v důsledku rostoucího napětí na Blízkém východě pozastavily lety

Vzhledem k tomu, že Izrael pokračuje ve válce v Gaze a v útoku na Libanon, stále více mezinárodních leteckých společností pozastavuje lety do regionu nebo se snaží postiženému vzdušnému prostoru vyhnout.





Agentura Reuters sestavila seznam některých z nich:





Aegean Airlines: Řecká letecká společnost zrušila lety do Bejrútu a z Bejrútu do 6. listopadu a do Tel Avivu a z Tel Avivu do 5. listopadu.





AirBaltic: Lotyšská letecká společnost airBaltic zrušila lety do Tel Avivu a z něj do 30. listopadu.





Air Algerie: Alžírská letecká společnost pozastavila lety do Libanonu a z Libanonu až do odvolání.





Air France-KLM: Air France prodloužila pozastavení letů Paříž-Tel Aviv do 29. října a letů Paříž-Bejrút do 30. listopadu. KLM prodloužila pozastavení letů do Tel Avivu nejméně do konce letošního roku.





Air India: Indický vlajkový dopravce pozastavil lety do Tel Avivu a z něj až do odvolání.





Bulgaria Air: Bulharský dopravce zrušil lety do Izraele a z Izraele do 31. října.





Cathay Pacific: Hongkongská společnost Cathay Pacific zrušila lety do Tel Avivu do 25. října 2025.





Delta Air Lines: Americký dopravce pozastavil lety mezi New Yorkem a Tel Avivem do března 2025.





EasyJet: Tato britská nízkonákladová letecká společnost přestala létat do Tel Avivu a zpět v dubnu a lety obnoví 30. března.





Egyptair: Egyptský dopravce v září uvedl, že pozastavil lety do Bejrútu, dokud se „situace nestabilizuje“.





Státní letecká společnost Emirates SAE zrušila lety do Bejrútu do 31. října a lety do Bagdádu a Teheránu do 30. října.





Ethiopian Airlines: Ethiopian Airlines pozastavila lety do Bejrútu až do odvolání, uvedla 4. října v příspěvku na Facebooku.





FlyDubai: Tato emirátská letecká společnost pozastavila lety z Dubaje do Bejrútu do 31. října.





Iran Air: Íránská letecká společnost zrušila lety do Bejrútu až do odvolání.





Iraqi Airways: Irácký národní dopravce pozastavil lety do Bejrútu až do odvolání.





ITA Airways: Italský dopravce prodloužil pozastavení letů do Tel Avivu do 30. listopadu.





LOT: Polský vlajkový dopravce zrušil lety do Tel Avivu do 26. října. První pravidelný let do Bejrútu je plánován na 1. dubna.





Lufthansa Group: Německá letecká skupina prodloužila pozastavení letů do Tel Avivu do 10. listopadu, zatímco její nízkonákladový dopravce Eurowings je pozastavil do 30. listopadu. Lety do Teheránu jsou zrušeny do 31. října a do Bejrútu do 30. listopadu.





Pegasus: Turecká letecká společnost zrušila lety do Bejrútu do 28. října.





Qatar airways: Katarská letecká společnost dočasně pozastavila lety do a z Iráku, Íránu a Libanonu, zatímco lety do Ammánu budou provozovány pouze v denních hodinách.





Ryanair: Největší evropská nízkonákladová letecká společnost zrušila lety do Tel Avivu a z něj až do konce prosince. Generální ředitel skupiny Michael O'Leary na začátku října uvedl, že pozastavení bude pravděpodobně prodlouženo do konce března.





Tarom: Rumunský vlajkový dopravce prodloužil pozastavení letů do Bejrútu do 15. listopadu.

United Airlines: Letecká společnost se sídlem v Chicagu v dohledné době pozastavila lety do Tel Avivu.





Virgin Atlantic: Britský dopravce prodloužil pozastavení letů do Tel Avivu do konce března.





Wizz Air: Maďarská letecká společnost pozastavila lety do Tel Avivu do 14. ledna.









Izraelská letadla včera večer zasáhla cíl Hizballáhu v blízkosti univerzitní nemocnice Rafíka Harírího v Bejrútu





Úřady zvýšily počet obětí izraelského náletu poblíž bejrútské nemocnice na 13.





Nejméně 13 lidí bylo zabito a 57 dalších zraněno při pondělním izraelském náletu poblíž Harírího nemocnice, hlavní bejrútské vládní nemocnice, uvedlo ministerstvo zdravotnictví a revidovalo směrem nahoru svůj původní počet čtyř mrtvých (více informací viz úvodní shrnutí).













Jeden z představitelů sdělil agentuře AFP (Agence France-Presse), že Antony Blinken plánuje rovněž hovořit s izraelskými představiteli o očekávaném vojenském úderu na Írán a odrazovat od jakýchkoli kroků, které by mohly masivně eskalovat regionální konflikt.





Region je v pohotovosti, protože se připravuje na reakci Izraele na raketový útok na zemi z 1. října (více o tom, co se stalo, si můžete přečíst zde).





Zatím není jasné, jak Izrael na útok balistickou střelou Teheránu odpoví. Americký prezident Joe Biden varoval před úderem na íránská ropná zařízení (poté, co naznačil, že Washington o takové akci „diskutuje“). Mezi další cíle, které by se Izrael mohl pokusit zasáhnout, patří shluk íránských raketových a bezpilotních základen, ekonomická infrastruktura nebo ropné terminály.









Spojené státy, nejmocnější spojenec Izraele a jeho dodavatel zbraní, poslaly Izraeli od začátku války proti Gaze, v níž izraelská armáda dosud zabila více než 42 000 Palestinců, více než 10 000 vysoce ničivých dvoutisíciliberních bomb a tisíce raket Hellfire.





Americká armáda spěšně dodala Izraeli svůj moderní protiraketový systém (nazývaný Terminal High Altitude Area Defence system neboli THAAD), který je nyní „na místě“, uvedl včera ministr obrany Lloyd Austin.





Zdroj v angličtině ZDE

