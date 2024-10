Při útoku na školu v uprchlickém táboře v Gaze byla zavražděno 17 lidí včetně dětí

24. 10. 2024

Al-Džazíra uvádí, že škola v táboře Nuseirat „hostila stovky vnitřně vysídlených rodin“.



Izraelská armáda napsala na Telegram, že úder na školu, která poskytuje útočiště vysídleným Palestincům v uprchlickém táboře Nuseirat v Gaze, byl zaměřen na to, co popsala jako „teroristy Hamásu, kteří operovali uvnitř velitelského a kontrolního centra v oblasti“, a obvinila Hamás ze „systematického zneužívání civilní infrastruktury v rozporu s mezinárodním právem“. Jenže podle mezinárodního práva je zakázáno střílet na děti a teroristy, i když jsou údajně "přitomni nepřátelští vojáci".



Podle palestinských zpravodajských zdrojů bylo po úderu hlášeno 17 mrtvých včetně dětí.

Další čtyři mrtví při izraelském útoku na severu Gazy

Palestinská tisková agentura Wafa informuje o čtyřech mrtvých při izraelském náletu, „jehož cílem bylo zařízení pro vysídlené osoby v uprchlickém táboře al-Maghazi“.

Katarský premiér uvedl, že izraelská obvinění, že šest novinářů Al-Džazíry působících v Gaze má vazby na teroristické skupiny, nelze brát vážně.



Na společné tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani prohlásil, že země je na zpravodajskou síť Al-Džazíra hrdá, a uvedl, že svou práci vykonává podle „nejvyšších mezinárodních standardů“.





Na společné tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani prohlásil, že země je na zpravodajskou síť Al-Džazíra hrdá, a uvedl, že svou práci vykonává podle „nejvyšších mezinárodních standardů".

Shromážděným médiím řekl, že „jsme nikdy neviděli, že by se s novináři zacházelo tak, jak se s nimi bohužel zachází v Gaze," a dodal, že „to, co jsme se naučili" od začátku války, je, že „nemůžeme brát tato obvinění Izraele vážněi".

Pro agenturu AFP uvedl, že první pomocníci se několikrát stali „terčem útoku" izraelských sil, v důsledku čehož bylo „několik členů zraněno a další zůstávají krvácet na ulicích, aniž by je mohl někdo zachránit".





Pro agenturu AFP uvedl, že první pomocníci se několikrát stali „terčem útoku“ izraelských sil, v důsledku čehož bylo „několik členů zraněno a další zůstávají krvácet na ulicích, aniž by je mohl někdo zachránit“.







Izraelská armáda jmenovala šest konkrétních novinářů, které obvinila z členství v Hamásu nebo Islámském džihádu.Al-Džazíra, které vláda Benjamina Netanjahua zakázala působit na území Izraele a na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, ve svém prohlášení tato obvinění odmítla.V prohlášení se uvádí, žeAl-Džazíra odmítá obvinění izraelské armády vůči šesti svým novinářům v Gaze, podle nichž mohou být napojeni na vojenské křídlo Hamásu nebo Islámského džihádu. Tato obvinění jsou nehorázným pokusem umlčet několik zbývajících novinářů, kteří dokumentují izraelská zvěrstva v Gaze.Anas Al Šaríf podával zprávy z obléhaného severu Gazy, kde Izrael v neděli zabil deset členů jeho rodiny.Obvinění Izraele jsou součástí postupu namířeného proti Al-Džazíře a mohou sloužit jako záminka k dalším útokům.Od října 2023 izraelští vojáci zabili v Gaze tři novináře Al-Džazíry, dva jsou v kritickém stavu a Izrael odmítá povolit jejich evakuaci.Al-Džazíra se rovněž odvolává na prohlášení Výboru na ochranu novinářů (CPJ), podle kterého „Izrael opakovaně vznáší podobná neprokázaná tvrzení, aniž by předložil věrohodné důkazy“.Blinken se na téže tiskové konferenci nezabýval konkrétně otázkou novinářů Al-Džazíry, ale řekl:Velmi podporujeme práci novinářů v Gaze a všude jinde na světě, včetně oblastí konfliktů, a stejně tak jsme odhodláni zajistit novinářům ochranu. V Gaze jich přišlo o život příliš mnoho.Na internetových stránkách CPJ se píše: „:K 24. říjnu 2024 bylo podle předběžných šetření CPJ mezi více než desítkami tisíc novinářů a pracovníků médií zabitých v Gaze, na Západním břehu Jordánu, v Izraeli a Libanonu od začátku války nejméně 128 novinářů, což z tohoto období činí nejsmrtonosnější období pro novináře od roku 1992, kdy CPJ začala shromažďovat údaje.informuje agentura France-Presse (AFP).„Zvažujeme různé možnosti,“ řekl Blinken novinářům v Kataru. Dodal, že: „V současné době je na místě, abychom se pokusili vyřešit problémy s terorismem:„Zatím jsme skutečně neurčili, zda je Hamás připraven se zapojit, ale dalším krokem je dát dohromady vyjednavače... v příštích dnech se jistě dozvíme více.“uvedl ve čtvrtek katarský premiér, informuje agentura Reuters.„Toto bolestivé období v regionu by mělo skončit,“ řekl šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, který je zároveň ministrem zahraničí, po setkání s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem v Dauhá.Šejk Mohammed podle agentury Reuters rovněž uvedl, že američtí vyjednavači se v Dauhá setkají s izraelskými vyjednavači ve snaze dosáhnout průlomu.arůAmerický ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek oznámil další americkou pomoc Palestincům ve výši 135 milionů dolarů a znovu vyzval k příměří v Gaze, informuje agentura France-Presse (AFP).„Dnes oznamujeme dalších 135 milionů dolarů na humanitární pomoc, vodu, hygienu a vnitřní zdravotnictví pro Palestince v Gaze a na Západním břehu Jordánu, jakož i v regionu,“ oznámil Blinken v Kataru s tím, že od útoku Hamásu 7. října 2023 tak celková částka USA dosáhla 1,2 miliardy dolarů.Americký ministr zahraničí Antony Blinken po čtvrtečních jednáních v Kataru uvedl, že předpokládá, že se vyjednavači sejdou v nejbližších dnech k jednání o dohodě o příměří, která by ukončila izraelskou válku v Gaze, informuje agentura Reuters.V projevu po boku katarského premiéra a ministra zahraničí šejka Mohammeda bin Abdulrahmana Al Thaniho Blinken uvedl, že oba diskutovali o možnostech, jak využít smrti vůdce Hamásu Jahjá Sinvara a posunout přerušená jednání kupředu.informuje agentura France-Presse (AFP).„Libanonské orgány se musí rozmístit na [celém] libanonském území a zbraně by měl nosit pouze stát a libanonská armáda,“ řekl Mikátí na okraj konference o pomoci Libanonu v Paříži, aniž by výslovně vyzval k odzbrojení Hizballáhu, jediné skupiny, která po skončení libanonské občanské války nesložila zbraně.Francouzský prezident pořádá konferenci, jejímž cílem je spojit humanitární a vojenskou pomoc Libanonu. Francie přislíbila humanitární pomoc ve výši 100 milionů eur (83 milionů liber / 108 milionů dolarů).Uvedl, že libanonská armáda by mohla na jihu rozmístit více jednotek na podporu jakékoli dohody o příměří, ale potřebuje mezinárodní zdroje na posílení svých schopností.Izraelská armáda se k tomuto tvrzení nevyjádřila.Aniž by toto tvrzení doložil, Adraee uvádí, že Izrael „vyzývá zdravotnické týmy, aby se vyhýbaly jednání s elementy Hizballáhu a nespolupracovaly s nimi“.Ruský prezident Vladimir Putin na summitu označil Blízký východ za oblast, která se nachází na prahu totální války.Pezeshkian Siovi řekl, že Írán nevyhledává střety a věří, že války nikomu neprospívají, ale že Teherán dá pevnou a rozhodnou odpověď na jakýkoli akt agrese proti němu.Agentura civilní obrany Gazy ve čtvrtek uvedla, že již nemůže poskytovat služby první pomoci na severu území, a obvinila izraelské síly, že vyhrožují „bombardováním a zabíjením“ jejích posádek.Mluvčí agentury Mahmud Bassal podle agentury AFP uvedl: „Nemůžeme poskytovat humanitární služby občanům v severní provincii pásma Gazy kvůli výhrůžkám izraelských okupačních sil, které vyhrožují, že naše týmy zabijí a vybombardují, pokud zůstanou v táboře Džabalíja.“