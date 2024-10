Palestinský chirurg: Zabili mi syna

29. 10. 2024

čas čtení 1 minuta

„V této nemocnici jsme přišli o všechno... spálili nám srdce“.

Jsme stále tady. Sledujeme ty nekonečné masakry. Znovu a znovu. Všechno prováděno zcela beztrestně. Globální „vláda“, světoví „vůdci“ a mlčící přihlížející, vy jste ostuda.

"We lost everything in this hospital...they burned our hearts"



We are still here. Watching these endless massacres.Again and again. All carried out with complete and utter impunity. Global "governance", world "leaders", and silent bystanders, you are a disgrace.



