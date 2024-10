Trump spřádá nové "minské dohody" ke zmrazení války na Ukrajině

30. 10. 2024

čas čtení 4 minuty

Donald Trump opakovaně prohlásil, že pokud vyhraje volby, zastaví válku na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu, a obecně je schopen to udělat "za 24 hodin". Nevysvětlil však, jak přesně toho dosáhne. Soudě podle posledních informací z Trumpova okolí, má v úmyslu uzavřít jakési "Minské dohody č. 3" a jejich implementaci přenést na Evropu. Donald Trump opakovaně prohlásil, že pokud vyhraje volby, zastaví válku na Ukrajině ještě před nástupem do úřadu, a obecně je schopen to udělat "za 24 hodin". Nevysvětlil však, jak přesně toho dosáhne. Soudě podle posledních informací z Trumpova okolí, má v úmyslu uzavřít jakési "Minské dohody č. 3" a jejich implementaci přenést na Evropu.

Určitou představu o plánech republikánských kandidátů, pokud se dostanou do Bílého domu, poskytl před měsícem a půl Trumpův partner ve volebním klání, James David Vance. Mírový plán může zajistit vytvoření "demilitarizované zóny" na současné linii dotyku mezi ruskými a ukrajinskými jednotkami, řekl kandidát na viceprezidenta. Bude potřeba ji výrazně posílit, aby ruská armáda invazi nezopakovala a Ukrajina na oplátku odmítla vstoupit do NATO a zachovat si suverenitu za cenu neutrality.

Krátce poté prezident Volodymyr Zelenskyj označil Vanceův návrh za "radikální". Ukrajině je jednoduše nabídnuto, aby se vzdala svých území, přičemž taková myšlenka je pro ni nepřijatelná, dodal.

Myšlenkou by mohlo být přehodnocení první a druhé minské dohody, vysvětlil Financial Times poradce, který s Trumpem dlouhodobě spolupracuje. Byly uzavřeny v letech 2014 a 2015 za zprostředkování Běloruska s cílem zastavit nepřátelské akce na Donbasu a stanovily udělení autonomie východním regionům Ukrajiny. Tentokrát by měl být pro implementaci nové dohody poskytnut mechanismus pro její implementaci, který by stanovil sankce za její porušení, říká Trumpův poradce. Ale je na evropských ozbrojených silách, nikoli na jednotkách NATO nebo OSN, aby to vynucovaly, trvá na tom:

"Amerika bude trvat na dvou věcech. Do prováděcího mechanismu nezapojíme ani jednoho muže, ani jedinou ženu. Neplatíme za to. Evropa za to platí."

Členství v NATO nebude Ukrajině nabídnuto, aby to přesvědčilo Rusko k jednání, vysvětlil bývalý analytik CIA Fred Fleitz, který pracoval v Bílém domě za Trumpa a nyní v Centru pro americkou bezpečnost při America First Policy Institute. "Zmrazíme konflikt, Ukrajina se nevzdává žádných území, nezříká se územních nároků (na okupovaná území) a jednáme na základě pochopení, že pravděpodobně nedojde k žádné konečné dohodě, dokud Putin neodejde ze scény," řekl.

Aby donutil Putina, jehož jednotky postupně okupují nová území, zasednout k jednacímu stolu, mohl by Trump pohrozit snížením cen ropy a plynu, řekl Mike Waltz, jeden z předních republikánských řečníků ohledně národní bezpečnosti ve Sněmovně reprezentantů. "Prezident velmi dobře rozumí tomu, jak vyvíjet tlak, a my máme obrovskou páku ekonomického tlaku na Rusko. Prvním krokem bude, podle jeho slov, "pumpovat, baby, pumpovat" (tak Trump vyzval ke zvýšení těžby ropy ve Spojených státech. - TMT). Zaplavujeme svět levnější a čistší americkou ropou a plynem a snižujeme ceny," vysvětlil Waltz FT. (Nevysvětlil však, proč by soukromé americké společnosti, kterým antimonopolní zákony rovněž zakazují podnikat koordinované akce, náhle uchýlily k masivnímu zvýšení produkce a exportu, čímž by srazily světové ceny pod úroveň nákladů na svou produkci, a tím připravily o dividendy své akcionáře, jimž jsou jako vlastníci primárně odpovědné.)

Kolaps cen ropy nebude vyhovovat Saúdské Arábii, která byla důležitým spojencem USA během Trumpova prvního funkčního období. Jeho blízcí však trvají na tom, že Putin bude stále schopen vyvíjet na Putina ekonomický tlak, píše FT. Poukazují také na Trumpovu schopnost efektivně usilovat o mírové dohody, přičemž jako příklad uvádějí normalizační dohody, které Izrael podepsal se Spojenými arabskými emiráty, Bahrajnem, Marokem a Súdánem, když byl Trump prezidentem.

"Ukázal, že ví, jak přivést lidi k jednacímu stolu. Dělal to pořád," říká Rick Grenell, bývalý americký velvyslanec v Německu a věrný Trumpův stoupenec, který by podle FT mohl získat nejvyšší post, pokud vyhraje volby. "Arabové a Izraelci, Rusové a Ukrajinci budou další na řadě."

Zdroj v angličtině: ZDE

0