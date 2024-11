Fico v kremelském propagandistickém pořadu vyzval k bezpečnostním zárukám pro Rusko

2. 11. 2024 / Albín Sybera

Slovenský premiér Robert Fico vystoupil v televizi Rossija 1 ve stejný den, kdy se chystal na návštěvu Číny





Slovenský populistický premiér Robert Fico vyzval k poskytnutí bezpečnostních záruk Ruské federaci během bezprecedentního vystoupení v ruské televizní stanici Rossija 1, která slouží jako hlásná trouba diktátorského režimu Vladimira Putina.



Fico, jehož levicově-pravicový kabinet přeorientoval slovenskou zahraniční politiku z tvrdého stoupence Ukrajiny na vůči Kremlu vstřícný postoj vyzývající k mírovým jednáním, rovněž prohlásil, že EU je válkou na Ukrajině vyčerpaná.



„Evropská unie říká Ukrajincům: tady máte zbraně, tady máte peníze, bojujte, jen nás s tím neobtěžujte, my už prostě s tou válkou nechceme mít nic společného,“ prohlásil Fico, čímž vyvolal pobouření mezi slovenskými opozičními politiky.



„Premiér Fico hovořil v ruské propagandistické televizi. Doma se mu rozpadá poslepovaná [koalice], zdravotnictví není téma hodné jeho premiérství, ale na službu Putinovi si čas najde. Velká ostuda!“ napsal na své stránce na sociální síti Facebook předseda opoziční strany Progresivní Slovensko Michal Šimečka,



Šimečka tím narážel na zmatky uvnitř vládní koalice, kdy tři zákonodárci zvolení za krajně pravicovou SNS zablokovali zasedání parlamentu, aby posílili svou vyjednávací pozici.



Fico si osvojil kremelskou argumentaci, včetně šíření hoaxů o válce na Ukrajině, což mu pomohlo vydláždit si cestu zpět k moci v roce 2023, ale vystupování v ruské státem podporované televizi je nové dno jeho politických standardů.



Sociolog a politolog Michal Vašečka z bratislavského Institutu politik řekl v České televizi, že Ficův vstup v televizi Rossija 1 navazuje „na rétoriku Roberta Fica z posledních měsíců a let“ a že „Fico zároveň překvapil, protože promluvil na jednom z nejvýznamnějších kanálů ruské propagandy“.



Ficova slova ve slovenštině téměř přehlušil simultánní překlad do ruštiny a moderátorka Olga Skabejevová, často označovaná za „Železnou dámuruské propagandy“, na svém kanálu na Telegramu rozhovor označila za „poprvé v ruské televizi! exkluzivní rozhovor s lídrem NATO a EU - slovenským premiérem Robertem Ficem, který přežil pokus o atentát kvůli svému postoji k Ukrajině.“



Vojtěch Boháč, šéfredaktor českého internetového portálu Voxpot, který se zabývá vývojem v Rusku a SNS a který přinesl český překlad Ficova komentáře, napsal, že Skabajevová „nemohla zadržet svůj pobavený úsměv“, a poznamenal, že „Fico ve snaze získat pozvání do Moskvy a demonstrovat své sympatie k jejímu vůdci zašel ještě o něco dál, než jsou v Rusku zvyklí“.



Během rozhovoru Fico zopakoval své dřívější vyjádření, že by rád přijel do Moskvy, aby se zúčastnil státem podporovaných květnových oslav výročí konce druhé světové války, a řekl, že to považuje za svou „osobní povinnost“.



„Něco mi říká, že pozvání určitě dostanete velmi, velmi brzy,“ reagovala Skabajevová.



Tento vstup znamená pro Fica nabitý týden, kdy hovořil v televizi Rossija 1 ve stejný den, kdy měl namířeno na návštěvu Číny.





„Jsem proti politice rusofobie a sinofobie, která je nyní na mezinárodní úrovni velmi častá,“ řekl Fico a dodal, že je také proti ‚politice vnucování jednoho správného a povinného názoru‘, z čehož v minulosti obvinil EU.









Zdroj v angličtině ZDE

