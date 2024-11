Odešel Miloš Kaláb

4. 11. 2024 / Jan Sláma

Často se mnoha slovy oslavují lidé, kteří se nezapsali v lidských myslích hlubokými myšlenkami a činy, mnohdy spíše extravagantním chováním. Miloše Kalába připomínám jako, v minulosti častého přispěvatele do Britských listů, který v nich, ze vzdálené Kanady sledoval a komentoval řadu světových událostí.

Po srpnu 1968 se rozhodl zůstat i s rodinou v Kanadě, kam byl vyslán na vědecký pobyt a pokračovat v odborné činnosti tam. Byl uznávaným odborníkem v oboru potravinářské chemie a napsal množství odborných článků a publikací.





Jeho zaujetí odbornou prací, speciálně elektronovou mikroskopií dokládá, že i po odchodu do důchodu, bez nároku na honorář, dále pracoval. Kdo z nás by to dokázal?





V letošním roce si na Miloše Kalába vzpomněla i Česká republika a prostřednictvím českého velvyslance v Kanadě mu předala Medaili za zásluhy o diplomacii.





Miloš Kaláb se dožil 95 let. V Britských listech uveřejnil 329 článků. Svoje kritické pohledy na světové události uveřejňoval ale i jinde. Měl jsem to štěstí, že jsem si s ním mohl řadu let dopisovat. Jeho široký rozhled a až do konce jasný rozum bude všem přátelům chybět.





Podrobnější životopis Miloše Kalába ZDE







Články Miloše Kalába v Britských listech ZDE

