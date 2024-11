Lepší hašení požárů: Příprava Evropy na věk mezi válkou a mírem

Evropská unie se dnes nachází v hybridní situaci: Její státy žijí v míru, ale v sousedství zuří válka, jejím územím se šíří hybridní hrozby a její obyvatelstvo ohrožují další závažné krize od pandemií až po dopady globálního oteplování. To klade válečné průmyslové a infrastrukturní požadavky, píší Laurence Boone a Nicu Popescu. Evropská unie se dnes nachází v hybridní situaci: Její státy žijí v míru, ale v sousedství zuří válka, jejím územím se šíří hybridní hrozby a její obyvatelstvo ohrožují další závažné krize od pandemií až po dopady globálního oteplování. To klade válečné průmyslové a infrastrukturní požadavky,

Příliš často stále převládají konvenční mírové procesy. Jak během pandemie COVIDu-19, tak po totální invazi Ruska na Ukrajinu se Unie snažila improvizovat na cestě k novým řešením, ale často příliš pomalu a ne v potřebném rozsahu.

Zejména ruská válka odhalila limity vojenské, energetické a dopravní infrastruktury EU – a procesů potřebných k urychlení její adaptace. Její hlavní státy se to snaží řešit, ale příliš postupně.

EU proto potřebuje mnohem silnější celkovou architekturu pro rychlé řešení důsledků válek a jiných mimořádných událostí pro samotnou EU a její spojence. Jádrem by měla být evropská verze amerického zákona o obranné výrobě, která by Bruselu a hlavním městům členských států umožnila rychleji reagovat v krizových okamžicích. Měla by také zahrnovat širší balík správních, právních a finančních reforem navržených tak, aby posílily a urychlily schopnost EU jednat v závažných krizích.

