Úniky (zfalšovaných) informací z Netanjahuova úřadu zřejmě ohrozily mírovou dohodu, rozhodl izraelský soud

5. 11. 2024

čas čtení 7 minut



Podle izraelského soudu mohl být krach mírových jednání způsoben únikem a zfalšováním dokumentů, které se týkaly blízkého spolupracovníka premiéra Netanjahua



K úniku dokumentů - do britského listu Jewish Chronicle a německého bulvárního deníku Bild - došlo v době, která byla pro jednání o rukojmích klíčová.



Dokumenty tvrdily, že Hamás se chystá propašovat izraelské rukojmí do Egypta, což by ohrozilo jakoukoli mírovou dohodu.



Více než 100 rukojmích z 251, které Hamás zajal 7. října 2023, je stále v zajetí a jejich místo pobytu zůstává nejasné.



Komentátoři tvrdí, že únik informací byl proveden za účelem ochrany Netanjahua, který čelí velké možnosti trestního obvinění za údajné přijímání úplatků.



Benny Gantz, který donedávna působil v Netanjahuově válečném kabinetu, prohlásil, že pokud citlivé bezpečnostní informace byly použity pro „kampaň za Netanjahuovo politické přežití“, jednalo by se nejen o trestný čin, ale také o „zločin proti národu“.



Vůdce opozice Jair Lapid tvrdil, že pokud premiér o úniku falešných informací věděl, „podílí se na jednom z nejzávažnějších bezpečnostních trestných činů“, a pokud o tom nevěděl, neměl by být ve funkci.



Rodiny rukojmích prohlásily, že jde o „morální dno, které nemá žádnou hloubku. Jde o fatální poškození zbytků důvěry mezi vládou a jejími občany“.

K úniku dokumentů - do britského listu Jewish Chronicle a německého bulvárního deníku Bild - došlo v době, která byla pro jednání o rukojmích klíčová.Dokumenty tvrdily, že Hamás se chystá propašovat izraelské rukojmí do Egypta, což by ohrozilo jakoukoli mírovou dohodu.Více než 100 rukojmích z 251, které Hamás zajal 7. října 2023, je stále v zajetí a jejich místo pobytu zůstává nejasné.Komentátoři tvrdí, že únik informací byl proveden za účelem ochrany Netanjahua, který čelí velké možnosti trestního obvinění za údajné přijímání úplatků.Benny Gantz, který donedávna působil v Netanjahuově válečném kabinetu, prohlásil, že pokud citlivé bezpečnostní informace byly použity pro „kampaň za Netanjahuovo politické přežití“, jednalo by se nejen o trestný čin, ale také o „zločin proti národu“.Vůdce opozice Jair Lapid tvrdil, že pokud premiér o úniku falešných informací věděl, „podílí se na jednom z nejzávažnějších bezpečnostních trestných činů“, a pokud o tom nevěděl, neměl by být ve funkci.Rodiny rukojmích prohlásily, že jde o „morální dno, které nemá žádnou hloubku. Jde o fatální poškození zbytků důvěry mezi vládou a jejími občany“.





Izrael přijal některá opatření ke zvýšení přístupu pomoci do Gazy, ale zatím se mu nepodařilo výrazně zlepšit humanitární situaci na tomto území, uvedl v pondělí mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller v době, kdy se blíží termín stanovený USA ke zlepšení situace.



Bidenova administrativa v dopise sdělila Izraeli, že má 30 dní na to, aby přijal konkrétní kroky k řešení vážné humanitární krize v pásmu, které je již více než rok sužováno izraelskými pozemními a leteckými operacemi, jejichž cílem je podle Izraele vykořenit bojovníky Hamásu.



Humanitární pracovníci a představitelé OSN konstatují, že humanitární podmínky v Gaze jsou i nadále zoufalé.



„K dnešnímu dni se situace výrazně nezměnila. V některých měřeních jsme zaznamenali nárůst. Zaznamenali jsme nárůst počtu otevřených přechodů. Ale jen když se podíváte na stanovená doporučení v dopise, ta nebyla splněna,“ řekl Miller.



Miller řekl, že dosavadní výsledky „nejsou dostatečně dobré“, ale zdůraznil, že 30denní lhůta ještě neuplynula.



Odmítl říci, jaké důsledky by Izraeli hrozily, pokud by doporučení nerealizoval.





Izrael tvrdí, že při dvou samostatných úderech zabil dva vysoké velitele Hizballáhu v jižním Libanonu. Libanonské úřady vyčíslily počet obětí izraelských náletů v zemi na více než 2 800.



Izraelská armáda uvedla, že Hizballáh během pondělí vypálil na území kontrolované Izraelem více než 60 raket. Nebyly hlášeny žádné oběti





Při izraelských náletech uvnitř Gazy bylo zabito deset lidí. Tamní zdravotnický úřad vedený Hamásem uvedl, že za předchozích 24 hodin bylo zabito 33 lidí.







„Mezi zdravotnickým personálem a pacienty je mnoho zraněných. Zdravotnický personál se nemůže pohybovat mezi odděleními nemocnice a nemůže zachraňovat své zraněné kolegy,“ uvádí ministerstvo.







Zdroj v angličtině ZDE

0

541

Podle svědka deset lidí polilo auta tekutinou, aby je zapálilo. Izraelské bezpečnostní síly uvedly, že incident vyšetřují.Syrská observatoř pro lidská práva, válečný monitor se sídlem v Británii, uvedla, že údery zasáhly dům „využívaný členy Hizballáhu a Íránských revolučních gard“ na farmě v oblasti Sayyeda Zeinab.„V tuto chvíli okupační síly pokračují v násilném bombardování a ničení nemocnice Kamal Adwan, přičemž se zaměřují na všechny části nemocnice,“ řekl agentuře Reuters zástupce ministerstva zdravotnictví GazyV prohlášení ministerstva se uvádí, že počet úmrtí způsobených izraelskými útoky se od října 2023 zvýšil na 3 002 a 13 492 dalších osob bylo zraněno.Írán zpočátku zlehčoval dopad izraelských úderů na svá vojenská zařízení z 26. října, které byly naopak odpovědí na íránský útok balistickou raketou na Izrael na začátku října.Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí vynesl nad izraelskými údery zpočátku dvojznačný verdikt, když uvedl, že útok „by neměl být přeceňován ani bagatelizován“, zatímco Teherán zvažoval odpověď...Juliette Touma, ředitelka komunikace UNRWA, uvedla, že UNRWA obdržela jedno formální obvinění přímo od izraelských úřadů, podle kterého bylo 100 zaměstnanců napojeno na palestinské ozbrojené skupiny. Touma uvedla, že Izrael na jejich žádosti o důkazy nereagoval.Izrael sdělil OSN, že ruší dohodu, která upravovala jeho vztahy s Organizací OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (UNRWA), protože v organizaci působil Hamás.Izraelský ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že OSN „byl předložen nespočet důkazů o tom, že v UNRWA jsou zaměstnáni operativci Hamásu, a o využívání zařízení UNRWA k teroristickým účelům - přesto se s tím nic nedělo“.Ministerstvo uvádí, že izraelští vojáci „pokračují v bombardování a ničení“ nemocnice a zasahují všechna její zařízení.