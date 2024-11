Kdo podporuje Trumpa, dělá z voleb a demokracie zbytečnou věc

5. 11. 2024 / Boris Cvek

V České republice jsou lidé, kteří se považují za demokraty, a přesto podporují Trumpa. Často se říká jako výmluva, že není možné brát všechno, co Trump tvrdí, vážně. Prostě si Trumpa upravíte k obrazu svému. Nablábolil toho hodně. Jedno ale opakuje pořád dokola a letos znovu: volby v roce 2020 mu byly ukradeny zfalšováním a letos tomu bude stejně, pokud prohraje. Tohle opravdu není sranda, to není eratické blábolení, to je vědomé, záměrné, promyšlené a absolutní popření demokracie.





K čemu vlastně dělat volby, když je dopředu jasné, že férově může vyhrát jenom Trump? K čemu státní administrativa, soudy, instituce, když je dopředu jasné, bez jakéhokoli vyšetřování, že pokud Trump prohraje, jsou volby zfalšované? Jak a kým? To je přece jedno. Stačí, že to říká Trump. Místo státu, místo soudů, místo úřadů máme jeho. Příště řekne, že justice je zfalšovaná, pokud nerozhodne, jak chce on.

Toto pohrdání demokracií nemá v amerických dějinách obdobu a velmi připomíná nacistickou nebo komunistickou verzi pojetí státu. V Česku je to ale lidem jako Alexandr Vondra (ODS) nebo Radek Vondráček (ANO) jedno. Trump je přece fajn. Trochu blábolí, ale je fajn.

Přemýšlím také v poslední době často nad tím, jak by se asi myšlení příznivců Ukrajiny –nemyslím samozřejmě Vondráčka, ale třeba právě Vondru – vyrovnávalo s tím, kdyby Trump nechal Ukrajinu Putinovi. Nebo je jim to vlastně jedno? A kdyby dal Putinovi nás? Nízké daně pro boháče jsou asi důležitější, političtí vězni na Sibiři jen takový detail.

Lidé, kterým záleží na demokracii, by se měli shodovat v tom, že volby v demokracii nesmí být zpochybňovány jinak než v souladu s vládou práva a v žádném případě ne argumentací, že samotný výsledek je důkaz falšování. Kdo něco takové nechápe nebo nerespektuje, popírá demokracii v jejím jádru, v jejím základu, úplně a absolutně.







