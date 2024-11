Tchaj-wan zastavil dodávky obráběcích strojů do Ruska

6. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Tchaj-wan po zpřísnění pravidel kontroly vývozu zastavil dodávky obráběcích strojů do Ruska. Prohlášení ministerstva hospodářství bylo učiněno po zveřejnění zprávy britského Royal United Services Institute a Open Source Centre, amerického vládního centra, které poskytuje analýzu otevřených informací pro americké zpravodajské agentury. Ve zprávě byl Tchaj-wan zmíněn jako dodavatel obráběcích strojů pro Rusko.

V souvislosti s možností využití obráběcích strojů pro vojenské účely zavedlo tchajwanské ministerstvo hospodářství řadu opatření k zastavení jejich vývozu do Ruska. Výrazně se zvýšila zejména pokuta za první porušení sankcí – nyní je to 1 milion tchajwanských dolarů (přibližně 31 310 amerických dolarů). Přijatá opatření již přinesla první pozitivní výsledky, poznamenává ministerstvo.

Tchajwanské ministerstvo hospodářství bude i nadále aktivně spolupracovat se zahraničními partnery v boji proti vojenské expanzi a nezákonnému obchodu. Orgány ostrovního státu mají také v úmyslu pečlivě sledovat situaci ve světě a upravovat vývozní omezení v reakci na vznikající hrozby, vyplývá z prohlášení ministerstva.

V březnu tchajwanské úřady rozšířily seznam omezení vývozu high-tech produktů do Ruska a Běloruska, včetně 77 typů strojů s numerickým řízením (CNC), včetně elektrochemických, obráběcích, soustružnických, frézovacích, brusných a dalších strojů.

V červnu Jižní Korea rozšířila seznam zboží dvojího užití zakázaného pro vývoz do Ruska a Běloruska, včetně 243 položek. Aktualizovaný seznam sankcí zahrnuje zařízení pro obrábění kovů, optické součásti a senzory. Dokument vstoupil v platnost na konci léta, v důsledku čehož počet jihokorejského zboží zakázaného pro vývoz do Ruska a Běloruska dosáhl 1 402 položek, což ve skutečnosti připravilo ruský průmysl o obráběcí stroje vyrobené v Jižní Koreji.

V říjnu německá televize SWR s odvoláním na ruské celní dokumenty uvedla, že v roce 2023 Rusko zakoupilo z Německa více než 300 strojů s numerickým řízením. Tyto stroje se používají k výrobě vojenského vybavení a munice a mezi dodavateli bylo více než 30 německých společností, z nichž většina sídlí ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kde je soustředěno mnoho strojírenských podniků. Mezi ně patří Walter Maschinenbau (Tübingen), Volmer (Biberach), Fein GmbH (Schwäbisch Gmünd), Heller (Nürtingen) a další.

Dříve, na začátku léta, Financial Times napsaly, že Rusko prostřednictvím Číny masivně skupuje použité CNC stroje, aby zvýšilo zbrojní výrobu. Podle zdrojů publikace společnosti AMG a UMIC napojené na Moskvu nakoupily zařízení vyrobená v Izraeli, Japonsku, Koreji, Německu, Švédsku a Švýcarsku. Tyto stroje byly nejprve odeslány do Číny a poté přesměrovány do Ruska.

Zdroj v angličtině: ZDE

