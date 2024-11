Channel 4 News: Proč Harrisová prohrála?

7. 11. 2024

čas čtení 5 minut

Moderátor, Channel 4 News, středa 6. listopadu 2024, 19 hodin: Máme tady Nayyeru Haqovou, která byla vedoucí ředitelkou v administrativě Obamova Bílého domu, a Whita Ayrese, republikánského průzkumníka veřejného mínění. Tak vás oba vítám v tento nádherný den, rozhodně co se týče počasí.



Nayyera Haq: Je opravdu krásný slunečný den, to máte pravdu.

Moderátor: Dobře, pojďme si promluvit o volbách. Co bylo zdrojem jeho vítězství?









Whit Ayres: Americké prezidentské volby bývají referendem o úřadující administrativě a Kamala Harrisová byla klíčovým členem této administrativy, a souhlas voličů s jejím výkonem se potácel jen kolem 40 %. V podstatě kandidovala na druhé Bidenovo funkční období, zejména vzhledem k tomu, že nebyla schopna formulovat jasně odlišnou vizi, a žádný americký prezident ani administrativa nebyli nikdy podruhé znovu zvoleni s pouhými 40% schválením své práce.

Moderátor: Dobře, takže to vyhrál Trump? Nebo to prohráli demokraté?





Whit Ayres: No, obojí. Nemyslím si, že je to vina Kamaly Harrisové. Myslím, že vzhledem k jejím schopnostem a úrovni zkušeností odvedla s časem, který měla k dispozici, pozoruhodně dobrou práci. Za tuto prohru může Joe Biden a jeho tvrdošíjné odmítání odstoupit z volebního klání včas, aby demokraté mohli uspořádat solidní primárky, v nichž by mohli nominovat silnějšího kandidáta, který není spojen s touto administrativou.





Nayyera Haq: Zníte jako levicový Američan. V tom se nakonec setkáváme.





Moderátor: Co si o tom myslíte vy? Blokující stařec a šéfové v té budově tamhle měli už dávno odejít?





Nayyera Haq: Data ukazují, že to nebyl pro Harrisovou vhodný okamžik, zejména pokud se Harrisová hodlala nadále nechat spojovat se svým prezidentem, je to tak obtížná pozice, že měla jen 100 dní na to, aby se osamostatnila a nevyšlo to. Řeknu, že další protivítr byla skutečnost, že Donald Trump nikdy neustoupil a neopustil veřejnou scénu.





Moderátor: Ale otázka opravdu zní, kdyby se Joe Biden rozhodl odstoupit dříve, měli byste řádné primárky. Byla by prověřena. Mohl to být jiný kandidát, ale to už se nikdy nedozvíme.





Nayyera Haq: Pro kontext, pro diváky v Británii, je to dvouletý proces, který se tady ve Spojených státech táhne, aby se našel příští prezident. Když je kratší, paměť lidí také v tu chvíli řeší jiné myšlenky. Takže primární období je ve Spojených státech šíleně dlouhé. V té době byl jedinou osobou Joe Biden. Stárnul na očích veřejnosti a systém nebyl navržen tak, aby se dalo udělat něco jiného než čekat, až odejde.





Moderátor: Jak je možné, že Donald Trump nejen udržel svou voličskou koalici pohromadě, ale posílil ji, i když upřímně urážel tolik různých segmentů společnosti?









Moderátor: Abychom si rýpli do toho, o kom mluvíme, bělošské ženy hlasovaly pro Trumpa více než kdykoli předtím, z 52 % v roce 2016 to stouplo na 69 % pro Donalda Trumpa.





Nayyera Haq: Černošské ženy však důsledně volily Kamalu Harrisovou, takže zde existuje nesoulad, který má rasový podtext.





Moderátor: Ale nečekali jsme, že to bude úplně takhle, že? Ldé si mysleli, že bělošské ženy budou hlasovat pro reprodukční práva, že budou hlasovat proti takovým věcem, které říkal Trump.





Nayyera Haq: Udělaly to v nerozhodných státech, kde byly potraty v hlasování, hlasovaly pro jejich státní ochranou, ať už to bylo v nerozhodném státě státě Maryland nebo Wisconsin. Ty samé ženy hlasovaly pro ochranu svých osobních práv, avšak nehlasovaly pro Harrisovou.

Moderátor: V Británii a jinde si při pohledu na Ameriku rvou vlasy a říkají, proč proboha tahle země nedokáže zvolit ženu? Podruhé, víte, poražena stejným mužem?





Whit Ayres: Nejde o to nezvolit ženu, to ne. jde o to nezvolit ani jednu z těchto žen. Je dost dobře možné, že kdybyste měli jinou kandidátku, která by byla schopnější a zkušenější, mohla být zvolena, ale ne Hillary Clintonovou a ne Kamalu Harrisovou.

Nayyera Haq: Představa, že by Hillary Clintonová nebo Kamala Harrisová by měly mít více schopností a zkušeností, je vzhledem k jejich rodokmenu, volbám a tomu, co dokázaly, poněkud úsměvná. Řeknu, že i vzhledem ke zkušenostem Británie není žádná kandidátka z liberální strany pravděpodobně v dohledné době určena pro Ameriku.





Whit Ayres: Přesněji řečeno, mělo by to být spíš kandidátka populární než zkušená nebo schopná, nebo republikánka.

Lidé si pamatovali ekonomiku Donalda Trumpa před pandemií jako mnohem lepší než ekonomiku Bidena-Harrisové. Ceny potravin byly nižší, ceny benzinu byly nižší, úrokové sazby byly na třetině toho, co jsou nyní, a lidé na to vzpomínali příznivě, zejména lidé, kteří žijí od výplaty k výplatě.