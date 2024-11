Už je Česko úplně mimo? Proč pořád zvou do médií šílence Fištejna?:

8. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Mrazí mne, kolik dostává Jefim Fištejn prostoru ve veřejnoprávních médiích, píše Albín Sybera. Minulý týden jsem ho poslouchal na ČRo Plus, což samo o sobě bylo náročné, protože popisoval Ameriku neuvěřitelně zkresleně. Každopádně tenhle přístup, kdy dám demagovogvi stejný prostor jako analytikovi, aby to kvantitativně bylo “fér” se nakonec může otočit proti ČT a ČRo, které Fialová vláda v rozporu se svými sliby finančně nestabilizovala a je otázka jestli to vůbec ještě udělá:





ČT, neuvěřitelně:











Jan Čulík: . Mimochodem, je to ještě daleko horší než "musím přežít čtyři roky": Trump za svého nadcházejícího funkčního období radikálně zničí celý svět a za čtyři roky to už bude nevratné. Viz globální oteplování, ale i politika - zničí zbytky rozpadávajícího se mezinárodního právního řádu, vládnout budou násilníci a diktátoři, menší země budou v područí, To se týká i ČR. Připravte se na to.



To, že se posledních pětatřicet let nic špatného nedělo, neznamená, že to nikdy nepřijde. Ve střední Evropě se v moderní době měnily režimy každých dvacet let, pětatřicet nezměněných let znamená, že se to už přetáhlo, nyní zjevně dojde k podstatným změnám, které to doženou. A na koni budou fištejnové, kteří budou nad rozkladem světa v českých médiích jásat.



