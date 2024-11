Může se Ukrajina, když je Trump zpět v Bílém domě, rozhodnout pro jaderné odstrašení?

8. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Experti tvrdí, že Ukrajina je schopna vyrobit jaderné zbraně jako odstrašující prostředek proti Rusku během několika let, ale politická cena by byla příliš vysoká, píše Oleg Suchov.

S hrozícím rizikem, že nově zvolený americký prezident Donald Trump může ukončit podporu Washingtonu Ukrajině, Kyjev koketuje s možností jaderného odstrašení.

Vyhlídka na takový scénář se objevila o několik týdnů dříve, když prezident Volodymyr Zelenskyj v říjnu řekl, že během zářijového setkání v New Yorku řekl Trumpovi, že Ukrajina buď vstoupí do NATO, nebo vyvine jaderné zbraně.

Zelenskyj tvrdil, že ho Trump slyšel a řekl, že "to byl férový argument".

Později toto prohlášení odvolal a řekl, že Ukrajina neusiluje o jaderné zbraně.

Zelenského prohlášení však vyvolalo spekulace o tom, zda je ukrajinský program jaderných zbraní realistický z technologického a politického hlediska.

Odborníci tvrdí, že Ukrajina je schopna vyrobit přinejmenším primitivní jadernou zbraň během několika let, i když by to vyžadovalo nemalé investice.

"Myslím, že každý dostane atomovky. To by mělo fungovat dobře," vtipkoval John Sipher, bývalý člen zpravodajské služby americké Ústřední zpravodajské služby, v příspěvku na X z 6. listopadu, když komentoval Trumpovo vítězství v prezidentských volbách 5. listopadu.

Sipher, který je nyní členem think-tanku Atlantické rady, hovořil o obavách, že Trumpův návrat k moci by mohl nasměrovat USA na izolacionistickou cestu a nechat západní spojence, včetně členů NATO a Ukrajiny, přemýšlet o potřebě bránit se bez podpory USA.

Ukrajina zdědila třetí největší jaderný arzenál na světě po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, ačkoli hlavice byly vyrobeny v ruské části nyní rozpuštěného státu. Kyjev se jich vzdal na základě Budapešťského memoranda z roku 1994 výměnou za bezpečnostní záruky od USA, Velké Británie a Ruska.

Politicky by Kyjev čelil obrovským potížím, pokud by se rozhodl vyrábět jaderné zbraně jako odstrašující prostředek. Mohlo by to vyvolat velké reakce západních spojenců, na kterých ukrajinské ozbrojené síly silně spoléhají v konvenčním boji proti ruské invazi v plném rozsahu, která nyní probíhá již třetím rokem.

"Program jaderných zbraní by ohrozil vztahy se západními partnery (Ukrajiny)," řekl Sascha Bruchmann, vojenský analytik z londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia, pro Kyiv Independent.

"Nevidím žádnou americkou vládu, která by podporovala ukrajinské jaderné ambice. Ukrajina by tak ohrozila velkou politickou a vojenskou podporu. Politické, ekonomické a vojenské náklady jsou neúnosné."

Na setkání za zavřenými dveřmi, kterého se zúčastnil Kyiv Independent, vysocí ukrajinští představitelé uvedli, že politické důsledky takového kroku by byly příliš nákladné.

Zdroj v angličtině: ZDE

