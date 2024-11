Evropští lídři prosí Trumpa, aby podpořil Ukrajinu a vyhnul se obchodním válkám

8. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Lídři 27 členských států EU se ve čtvrtek sešli v Budapešti, aby zvážili transatlantické vztahy a vyjádřili se k vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Tváří v tvář nejistotě vyzvali nově zvoleného prezidenta, aby se zdržel narušování globálního řádu, vyhnul se obchodním válkám a zachoval podporu Ukrajině. Lídři 27 členských států EU se ve čtvrtek sešli v Budapešti, aby zvážili transatlantické vztahy a vyjádřili se k vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Tváří v tvář nejistotě vyzvali nově zvoleného prezidenta, aby se zdržel narušování globálního řádu, vyhnul se obchodním válkám a zachoval podporu Ukrajině.

Evropští lídři na čtvrtečním setkání v Budapešti na dálku vyzvali Donalda Trumpa, aby se vyhnul obchodním válkám, zachoval podporu Ukrajině a zdržel se narušování globálního řádu po svém vítězství v amerických prezidentských volbách.

Trumpovo vítězství je velkou výzvou pro Evropu, protože otevírá éru obrovské nejistoty v době, kdy kontinent již zápasí o jednotu a jeho dvě největší mocnosti, Německo – jehož vláda se právě rozpadla – a Francie, jsou oslabeny.

Trumpovy vztahy s evropskými protějšky byly po většinu jeho prvního funkčního období napjaté a trnité a jeho návrat k moci přináší nejistotu ohledně americké podpory Ukrajiny proti ruské invazi, amerického závazku vůči vojenské alianci NATO a vyhlídky na cla na vývoz do Spojených států.

"Důvěřuji americké společnosti," řekl šéf Evropské rady Charles Michel, když spolu s dalšími naléhal na Trumpa, aby pokračoval v podpoře Ukrajiny, když dorazili na setkání téměř 50 evropských lídrů v Budapešti.

"Vědí, že je v jejich zájmu ukázat neústupnost, když jednáme s autoritářskými režimy. Pokud by Spojené státy byly slabé vůči Rusku, co by to znamenalo pro Čínu?"

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že nyní je na Evropské unii, aby byla jednotná. Žádný členský stát EU sám o sobě nemůže zvládnout nadcházející výzvy, řekla.

O Ukrajině řekla: "Je v zájmu nás všech, aby autokraté tohoto světa dostali velmi jasnou zprávu, že moc není právem, že právní stát je důležitý."

Zdroj v angličtině: ZDE

0