V Donbasu trpí ukrajinská obrana tváří v tvář ruskému parnímu válci

11. 11. 2024

čas čtení 7 minut

Zatímco ruské jednotky plánují stálý postup na východní Ukrajině, vyčerpané ukrajinské síly se snaží zalepit díry ve své frontové linii. V sázce je "pevnostní" město Pokrovsk, dopravní a logistický uzel, který by mohl Rusku poskytnout jasnou cestu k postupu v Doněcké oblasti i mimo ni, píše Sébastien Seibt. Zatímco ruské jednotky plánují stálý postup na východní Ukrajině, vyčerpané ukrajinské síly se snaží zalepit díry ve své frontové linii. V sázce je "pevnostní" město Pokrovsk, dopravní a logistický uzel, který by mohl Rusku poskytnout jasnou cestu k postupu v Doněcké oblasti i mimo ni,

Na frontových liniích Donbasu situace "zůstává obtížná", uvedl 2. listopadu ve zprávě na Telegramu šéf ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Ukrajinské síly tam "zadržují jednu z nejsilnějších ruských ofenziv od začátku totální invaze", dodal.

Zdá se, že obnovený tlak ruských sil, který začal na jaře, nyní přináší ovoce na východní Ukrajině.

Ruská armáda v říjnu postoupila na ukrajinské území o 478 km², uvádí studie agentury AFP, která analyzuje údaje amerického thinktanku Institut pro studium války. Jedná se o největší pokrok, kterého dosáhla od prvních dnů totální ofenzivy na Ukrajině na jaře 2022.

"Opotřebovací válka"

V posledních měsících ruské síly udržovaly "obrovskou nepřetržitou ofenzívu a nepřetržitý tlak" na východní Ukrajině, říká Gustav Gressel, vedoucí politický pracovník Evropské rady pro zahraniční vztahy.

"Toto je opotřebovávací válka. Schopnosti se zhoršují na obou stranách," říká Gressel. "Je to závod o to, kdo se dostane na dno jako první – a v mnoha otázkách se zdá, že to bude Ukrajina, zejména v těžké technice. Bojová obrněná vozidla nebyla nahrazena západními dodávkami. A samozřejmě personál je kritickou otázkou."

Rusko "nemá více vojáků ani zbraní", říká Dr. Huseyn Alijev, docent na univerzitě v Glasgow a specialista na válku na Ukrajině. "Ale skutečný posun, kde se věci docela dramaticky změnily, je na ukrajinské straně, kde je velký problém v jejich obranné linii."

Územní zisky v podstatě nejsou ani tak ukázkou nadřazené ruské síly, jako spíše známkou toho, že ukrajinská obrana kolabuje. Ukrajinské frontové síly čelí nepříteli se stále se ubývajícími zbraněmi a personálem, pomalu ale jistě neschopné zalepit díry, které Rusko vytváří v jejich obranné linii.

Podle Alijeva je "špatná organizace" vojsk jedním z největších problémů, kterým ukrajinská armáda čelí.

Zkušené pluky, které bojují proti Rusku, už dva roky nedostávají téměř žádné posily. A místo toho, aby se tyto stávající jednotky posílily, "byly vytvořeny nové brigády s méně zkušenými důstojníky a rychle vycvičenými jednotkami, většinou z nedávných mobilizačních snah. Nemají stejnou úroveň morálky jako veteráni, ale jsou to brigády vyslané zastavit ruský postup," říká Alijev.

Výsledkem je, že bojem zocelené jednotky jsou vyčerpány a nové jednotky nasazené na frontových liniích jsou kriticky nezkušené.

"Neúspěšný gambit"

Důkazem organizačního selhání Ukrajiny je překvapivá srpnová okupace ruské Kurské oblasti Ukrajinou.

Jedním z ukrajinských vojenských cílů bylo donutit Rusko, aby přesunulo část svých jednotek do Kurska a odrazilo postup na Ukrajině.

Ale následné územní ztráty na východní Ukrajině jsou "důkazem, že operace Kursk byla neúspěšným gambitem", říká Frank Ledwidge, docent práva a strategie na univerzitě v Portsmouthu a specialista na vojenské aktivity v Rusku a bývalých sovětských republikách.

Kdyby elitní jednotky vyslané do Kurska byly místo toho poslány na Donbas, "Ukrajina by mohla mít mnohem větší šanci udržet obrannou linii," dodává Alijev.

Místo toho "se Rusku podařilo zneškodnit a dostat situaci v Kursku pod kontrolu a navzdory ukrajinským očekáváním se Rusko nerozhodlo stáhnout významné množství vojáků z jiných částí fronty," říká Patrick René Haasler, politický analytik geostrategií v postsovětském prostoru, Mezinárodní tým pro studium bezpečnosti (ITSS) Verona.

Prolomení obranné linie

Ruský postup je pro Ukrajinu o to znepokojivější, protože nepřátelské jednotky se stále více přibližují k městu Pokrovsk, asi 60 kilometrů západně od okupovaného města Doněck.

"Zdá se, že v posledních dvou nebo třech měsících byl Pokrovsk hlavním cílem Rusů v regionu," říká Ledwidge.

Rusko 3. listopadu uvedlo, že jeho jednotky postoupily do vesnice Vichneve, dvanáct kilometrů od města.

Pokud by Pokrovsk padl do ruských rukou, ukrajinské vojenské operace v Doněcké oblasti by byly obzvláště obtížné. Město je logistickým uzlem, dobře spojeným s okolními městy.

"Je to křižovatka mezi vlaky a silnicemi," říká Ledwidge. Z Pokrovska je dobré spojení do okolních měst včetně Zapa, Dněpru, Kramatorsku a Kupjansku.

Město je také symbolické. Byla zde vytvořena obranná linie v roce 2014, když Rusko okupovalo a anektovalo Krym. Gressel ji popisuje jako "obrovskou pevnost, postavenou s velmi dobrou obranou [a] hlubokým systémem bunkrů".

"Je to jedna z posledních významných obranných pozic před řekou Dněpr," dodává Haasler.

Kamikadze drony, klouzavé bomby

Stálý ruský postup směrem na Pokrovsk v posledních týdnech změnil dynamiku konfliktu na Ukrajině.

Namísto zákopové a poziční války "to stále více vypadá jako válka v pohybu", říká Alijev. "Ukrajina nyní může ztratit až dvě vesnice denně ve srovnání s některými měsíci, kdy to byla jen jedna za měsíc."

Použití klouzavých bomb pomohlo ruským jednotkám postupovat vpřed, protože mohou být "nasazeny proti velkým opevněným pozicím nebo zařízením", říká Haasler. Mohou být odpáleny na dálku, což znamená, že "pro Ukrajince je mnohem těžší udělat něco proti klouzavým bombám než udělat něco proti ruskému dělostřelectvu," říká Gressel.

Důležitou roli sehrály také kamikadze drony. Ruský model UAV Lancet 3 měl v květnu 2024 potvrzeno 600 nasazení a v říjnu 2 500, říká Haasler.

Bezpilotní letouny jsou "navrženy tak, aby ničily obrněná vozidla a systémy protivzdušné obrany. Představují nákladově efektivní způsob, jak způsobit ozbrojeným silám Ukrajiny značné a finančně relevantní škody," dodává Haasler.

Navzdory nedávnému úspěchu však Ledwidge pochybuje, že Rusko bude schopno udržet válku v pohybu dlouho. "Rusové nemají dostatek zkušených vojáků pro úroveň kombinovaného boje, kterou taková manévrová válka vyžaduje. Potřebujete ženijní jednotky, pěchotu a obrněná vozidla."

Věří, že Rusko se uchýlí k hrubé síle, aby pokračovalo ve své opotřebovávací válce v naději, že vyčerpá Ukrajinu, dokud její obranné pozice nespadnou jako domino.

Pokud ruské jednotky dobudou Pokrovsk, "podaří se jim prolomit důležitou ukrajinskou linii a pak pravděpodobně splní svůj cíl a podaří se jim dobýt Doněckou oblast," říká Gressel.

Zde by byly jednotky dobře rozmístěny k zahájení nové ofenzívy směrem na Záporoží na jihu a poté na sever.

Dokonce i mrazivé zimní teploty mohou jen málo zpomalit ruský postup. "Logistická noční můra zimy je mnohem horší v Rusku nebo na jižní Ukrajině, kde máte velmi nízkou hustotu silniční a železniční sítě," říká Gressel. "Na Donbasu je spousta dobrých, dobře postavených silnic a železnic."

Zdroj ve francouzštině: ZDE

0