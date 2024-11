Co budou dělat žurnalisté v éře, kdy na faktech nezáleží?

13. 11. 2024

čas čtení 10 minut

Miliony dobře informovaných, etických a zákona dbalých Američanů věděly vše o Trumpových lžích, zločinech a hrozbách pro demokracii, ale přesto pro něj hlasovaly, píše profesor Michael J. Socolow.

Většina lidí souhlasí s tím, že na skutečných faktech záleží – v takových činnostech, jako je debata, diskuse a zpravodajství. Jakmile jsou fakta shromážděna, ověřena a distribuována, může informované rozhodování pokračovat v tak důležitých úkonech, jako je hlasování.

Co se však stane, když jsou důležitá a ověřená fakta široce publikována a vysílána, ale výsledný dopad se ukáže jako neohromující – nebo dokonce bezvýznamný? Pokud životně důležitá fakta neovlivní zpravodajské publikum, které hodlají informovat?

To je hlavolam, kterému čelí americká žurnalistika po 5. listopadu 2024.

Jako bývalý novinář a odborník na historii mediálních účinků vím ze své zkušenosti i ze svého výzkumu, že i to nejetičtější a nejpřesnější zpravodajství může mít omezený dopad. Kritici a akademici až příliš často předpokládají, že poskytování toho, co vnímají jako "správné" informace, a zároveň pečlivý dohled nad "dezinformacemi", může vyřešit informační problémy demokratického vládnutí.

Realita však není tak jednoduchá. Existuje mnoho historických příkladů, kdy byla americkým konzumentům zpráv prezentována ověřená fakta o kontroverzních postavách nebo událostech, jen aby vynikající žurnalistika měla malý nebo žádný účinek.

Hořké – a neopodstatněné – stížnosti

V předvečer války v Iráku v roce 2003 se například jeden novinový řetězec vyznamenal etickým a skeptickým zpravodajstvím o tom, zda Irák vlastní zbraně hromadného ničení, jak tvrdila Bushova administrativa.

Navzdory jejich pečlivému a přesnému přístupu existuje jen málo důkazů, že reportéři z Knight-Ridder přesvědčili své šéfy, své publikum nebo národní politiky, že jejich nakonec ospravedlněné rámcování problémů bylo přesnější než senzační a nakonec z velké části zdiskreditované příběhy v The New York Times. Při zpětném pohledu byla fakta ignorována a dezinformace katastrofálně ovlivňovaly občany.

Otázka kvality žurnalistiky a jejího dopadu či vlivu na aktuální dění opět vyvstala v souvislosti se zvolením Donalda Trumpa 5. listopadu 2024.

Četní kritici médií a akademici tvrdili, že americká žurnalistika nedokázala dostatečně informovat občany o Trumpových nekalých praktikách a jeho jasné a aktuální nebezpečnosti pro americkou ústavnost a demokracii.

Někteří si hořce stěžovali, že "tradiční média" jsou spoluviníky "neúprosné normalizace" Trumpova "extremismu, šílenství a ošklivosti". Jiní obviňovali z Trumpova vítězství kolektivní neschopnost žurnalistiky "přesvědčivě obhajovat demokracii", když byla konfrontována s Trumpovou "extrémní, autoritářskou agendou".

"Zpravodajství o koňských dostizích je zpět v plné síle," napsal v srpnu James Risen z The Intercept, "a hrozba, kterou Trump představuje pro demokracii, je nyní druhořadá."

Přesto dva měsíce předtím, než to Risen napsal, zveřejnil deník The New York Times podrobný výčet Trumpových navrhovaných politik a přesně vysvětlil, jak porušují základní ústavní a demokratické normy vládnutí.

Dokonce i kritička tisku Margaret Sullivanová, někdejší interní kritička žurnalistiky v Timesech, připisovala novinám zásluhy za publikování tak působivě podrobných a specifických reportáží.

Sullivanová však také tvrdila, že "zpravodajství o Trumpovi bylo až příliš často trapným selháním – skrývalo jeho šílenství, falešně ho srovnávalo s jeho tradičními soupeři nebo s ním zacházelo jako s nějakým druhem zábavného vedlejšího představení".

"Široce hlášeno" a vysíláno

V průběhu podzimu 2024 můžete snadno najít novinářské příklady přesných a fakty podložených reportáží o Trumpovi.

Objevily se četné články a televizní příběhy, od USA Today, které varovaly čtenáře pouhé tři dny před volbami před Trumpovou touhou protiústavně "rozmístit americké jednotky k boji proti 'vnitřnímu nepříteli'", až po ABC News World News Tonight, který přinesl balíčky o několika protiústavních a autoritářských aspektech Trumpových plánů, pokud bude zvolen, včetně Trumpova oznámení, že pokud bude zvolen, stane se "diktátorem od prvního dne".

A během jeho prvního funkčního období bylo Trumpovo chování – a jeho nezákonnost – rozsáhle pokryty. Americká veřejnost se dozvěděla, že zasahoval do prezidentských voleb v Gruzii, řádně neplatil daně ani nepodával příslušné regulační dokumenty, že podváděl ženu s herečkou z filmů pro dospělé, podněcoval nepokoje s cílem zabránit pokojnému předání moci, že se vyhnul odvodu ve Vietnamu pomocí falešných ostruh, urazil americké válečné oběti v Evropě a je obviněn z porušení zákona, když vzal přísně tajné federální dokumenty a ukryl je ve svém domě na Floridě, kromě jiných nezákonných činů nebo přestupků.

Trump byl také porotou shledán odpovědným za sexuální zneužívání a dříve byl zachycen na nahrávce, jak mluví o osahávání ženských genitálií.

Všechny tyto informace o nově zvoleném prezidentovi byly široce hlášeny a vysílány důvěryhodnými, zavedenými zpravodajskými organizacemi ve Spojených státech. Tyto etické a profesionální reportáže hrály roli v tom, že jeho právník a vysoký finanční úředník v jeho společnosti byl odsouzen a odpykával si trest odnětí svobody, přičemž další seriálové reportáže pokračovaly v celé sérii soudních případů, které se odehrály v posledních dvou letech. Hádal bych, že téměř každý Američan ví, že Trump je v současné době odsouzeným zločincem.

Zpravodajská média odvedla svou práci

Navzdory tak neustálému a širokému zpravodajství se však nepodařilo narušit Trumpovu popularitu u amerického lidu. Někteří kritici to považovali za jasný důkaz novinářského selhání; protože pokud by si občané uvědomili "pravdu" o Trumpovi, jeho kariéra by skončila.

Přesto to není způsob, jakým zpravodajský proces funguje.

Nyní, když si Trump 5. listopadu 2024 zajistil více než 70 milionů hlasů, můžete s jistotou říci, že miliony Američanů, kteří vědí, že Trump je hrozbou pro demokracii a ústavní vládu, se pro něj rozhodly hlasovat.

Je pravděpodobné, že ženy, které byly sexuálně napadeny, pro něj hlasovaly, i když věděly, že sexuálně napadá ženy. Majitelé firem, kteří platí daně a dodržují právní a regulační dokumenty, vědí, že Trump se vyhnul oběma povinnostem – a přesto pro něj hlasovali. Vojáci a vojačky, kteří vědí, co Trump řekl o jejich mrtvých předchůdcích a hrdinech, jako byl John McCain, ho přesto volili.

Miliony dobře informovaných, morálních, etických a zákonů dbalých Američanů, kteří vědí vše o Trumpově chování, nekalých jednáních a nezákonnostech a jeho hrozbě pro demokracii a ústavnost, pro něj hlasovaly.

Navzdory čtení a vstřebávání ověřených pravd a přesných zpráv o Trumpovi se jejich volební chování nějak neshodovalo s jejich znalostmi. To není chyba zpravodajských médií. Odvedla svou práci.

Maslowova hierarchie potřeb možná nejlépe vysvětluje, proč pro něj hlasovalo tolik konzumentů zpráv, kteří byli informováni o Trumpových nekalých praktikách. Tato hierarchie funguje takto: Malow tvrdil, že dlouho předtím, než můžeme uspokojit svou touhu žít morálně, eticky a s duchovním významem, fyziologické potřeby – např. jídlo a přístřeší, bezpečí a jistota, zaměstnání a zdraví – musí být uspokojeny.

Takže stejně jako pandemie COVIDu-19 ohrozila zdraví a jistotu zaměstnání, rostoucí ceny potravin, léků a bydlení destabilizovaly pocit bezpečí lidí. Vážně uvažovat o Trumpově chování nebo morálce nebo o způsobu, jakým před téměř čtyřmi lety ohrozil demokratické vládnutí a ústavní pořádek, by se zdálo být luxusem pro rodiny, které si nemohou dovolit koupit předražený zchátralý dům nebo staré ojeté auto.

Pro většinu Američanů je Washington, DC, vzdálený od místního obchodu s potravinami, a přestože se inflace snížila, zdá se, že mnoho Američanů hlasovalo na základě vzpomínky na levnější svět, který existoval během Trumpova prezidentství.

Držte očekávání na uzdě

Snad nejužitečnější lekcí, kterou se novinář může naučit, je pokora.

Být realističtější a skromnější ohledně konečného vlivu jakékoli faktické a ověřené zprávy – bez ohledu na to, jak je senzační nebo životně důležitá pro národní bezpečnost – by mohlo pomoci zmírnit zklamání, pokud publikum nepřijme zprávu tak, jak bylo zamýšleno, a nebude podle toho jednat.

Můžete přivést koně k vodě, ale nemůžete ho přimět pít. Média mohou opakovaně publikovat nebo vysílat řadu diskvalifikujících pravd o politikovi, ale nemohou zajistit zabránění jeho zvolení. Novináři musí pochopit, jak může být šíření pravdivých a užitečných informací do světa samo o sobě prospěšnou službou – bez ohledu na to, co se stane dál.

V konečném důsledku první dodatek chrání právo novinářů informovat, publikovat a vysílat, ale nemůže nutit občany, aby četli, poslouchali, vstřebávali nebo se učili. V tomto smyslu nás žurnalistika nezklamala – selhali jsme my.

Zdroj v angličtině: ZDE

