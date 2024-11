Trumpův poradce vyloučil navrácení Krymu Ukrajině

11. 11. 2024

Nová administrativa Bílého domu požádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zformuloval svou "realistickou vizi světa". To bylo uvedeno v rozhovoru pro BBC Brianem Lanzou, hlavním poradcem nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a stratégem Republikánské strany. Nová administrativa Bílého domu požádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zformuloval svou "realistickou vizi světa". To bylo uvedeno v rozhovoru pro BBC Brianem Lanzou, hlavním poradcem nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a stratégem Republikánské strany.

Lanza poznamenal, že Trumpův tým se zaměřuje na dosažení míru na Ukrajině, nikoli na vrácení území. "Pokud prezident Zelenskyj zasedne k jednacímu stolu a prohlásí, že mír je možný pouze s návratem Krymu Ukrajině, ukáže to, že nemá náladu na seriózní dialog," řekl republikán.

Trumpův poradce se nezmínil o dalších Ruskem okupovaných územích, ale poukázal na to, že návrat Krymu "není cílem Spojených států". "Když Zelenskyj říká, že Ukrajina zastaví nepřátelské akce až po navrácení Krymu, máme pro něj zprávu: Krym už neexistuje," řekl Lanza.

Dodal, že pokud se Kyjev rozhodne pokračovat ve válce v zájmu znovuzískání poloostrova, bude se muset obejít bez podpory USA, protože "prioritou Spojených států je mír a ukončení krveprolití". Lanza zároveň vyjádřil hlubokou úctu k ukrajinskému lidu, k jeho "lvímu srdci".

Poradce Donalda Trumpa navíc kritizoval politiku podpory Ukrajiny ze strany administrativy Joea Bidena a evropských zemí po zahájení totální ruské invaze v únoru 2022. "Evropské státy a prezident Biden zpočátku neposkytli Ukrajině potřebné prostředky a zbraně k vítězství ve válce a nezrušili omezení, aby Ukrajina mohla vyhrát," vysvětlil Lanza.

Trump během své volební kampaně opakovaně prohlásil, že pokud vyhraje, ukončí válku na Ukrajině ještě předtím, než se v lednu 2025 oficiálně ujme úřadu. Slíbil, že dosáhne míru za pouhých 24 hodin, a zdůraznil svůj záměr přesvědčit Putina k vyjednávání tím, že pohrozí kolapsem cen ropy.

7. listopadu The Telegraph uvedl, že v rámci Trumpova plánu na ukončení konfliktu by mohly být na Ukrajinu vyslány britské jednotky, aby vytvořily 1 200 kilometrů dlouhou nárazníkovou zónu podél frontové linie. Ukrajina bude zároveň povinna zdržet se vstupu do NATO po dobu až 20 let, zatímco Spojené státy budou nadále dodávat Kyjevu zbraně, aby zabránily nové ruské invazi.

