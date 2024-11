Scholz oznámil záměr jednat s Putinem

13. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Německý kancléř Olaf Scholz je připraven jednat o otázce Ukrajiny s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za účasti Kyjeva a dalších stran. Toto prohlášení učinil v pořadu Caren Miosga na německém televizním kanálu ARD, o jeho slovech referuje Deutsche Welle. Německý kancléř Olaf Scholz je připraven jednat o otázce Ukrajiny s ruským prezidentem Vladimirem Putinem za účasti Kyjeva a dalších stran. Toto prohlášení učinil v pořadu Caren Miosga na německém televizním kanálu ARD, o jeho slovech referuje Deutsche Welle.

"Ano, budu mluvit s ruským prezidentem, až na to bude ten správný čas. Jsem ale zodpovědný politik, nebudu na to sám," řekl Scholz s tím, že hodlá "brzy" obnovit jednání. Podle něj bude před zahájením dialogu s ruským prezidentem navázána řada kontaktů a budou probíhat jednání s dalšími stranami, včetně Ukrajiny.

"Ukrajina se na nás mohla spolehnout a nemusela by se bát, že by zůstala osamocena, a také se zároveň udělalo vše pro to, aby se zabránilo eskalaci této války. A samozřejmě musíme zjistit, zda existuje způsob, jak zjistit, zda by tato válka měla pokračovat donekonečna, nebo zda lze najít způsoby, jak ji ukončit," zdůraznil německý kancléř.

Poslední rozhovor mezi hlavami obou států se uskutečnil v prosinci 2022, kdy Scholz vyzval Putina, aby stáhl vojska z území Ukrajiny a přikročil k nalezení diplomatického řešení konfliktu.

V polovině října německý kancléř již uvedl, že je připraven diskutovat s ruskými úřady o způsobech řešení vojenského konfliktu na Ukrajině. Poznamenal, že jednání s ruskou stranou by měla být vedena v koordinaci s nejbližšími spojenci Německa a rozhodnutí nelze činit "za zády Ukrajiny".

Na začátku října zdroje Die Zeit v německé vládě uvedly, že Scholz plánuje v nadcházejících týdnech zavolat Putinovi, aby diskutovali o Ukrajině. Ruský prezident však "nebyl připraven jednat" s německým kancléřem, uvedla později německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková.

Již předtím Scholz vyzval k rychlému ukončení války na Ukrajině a k zahájení jednání o mírové dohodě s Ruskem. Podle deníku La Repubblica připravil plán na ukončení války na Ukrajině, který nevylučuje předání části okupovaných ukrajinských území Rusku. Jak poznamenal deník, Scholz se chce zapsat do historie jako "kancléř míru" a "hrát ukrajinskou kartou", aby posílil svou vlastní pozici v německé domácí politice.

Zdroje Financial Times mezi západními a ukrajinskými představiteli zase uvedly, že kvůli problémům s financemi, zbraněmi a doplňováním ukrajinské armády Západ a Kyjev stále více zvažují možnost řešení konfliktu podle německého scénáře. Mluvíme o dohodách, podle kterých konflikt skončí, aniž by Ukrajina získala ztracená území, zatímco část kontrolovaná Kyjevem vstoupí do NATO a budou se na ni vztahovat bezpečnostní záruky aliance.

Zdroj v ruštině: ZDE

