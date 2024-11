Trump se rozhodl uspořádat jednání mezi Ruskem a Ukrajinou ihned po inauguraci

13. 11. 2024

Donald Trump plánuje "zasednout" k jednacímu stolu s Ruskem a Ukrajinou první den ve funkci prezidenta Spojených států, uvedla tisková tajemnice zvolené hlavy státu Caroline Leavittová. Donald Trump plánuje "zasednout" k jednacímu stolu s Ruskem a Ukrajinou první den ve funkci prezidenta Spojených států, uvedla tisková tajemnice zvolené hlavy státu Caroline Leavittová.

Podle ní po vítězství v prezidentských volbách dostal Trump příležitost diskutovat o mírové dohodě mezi Moskvou a Kyjevem a chystá se co nejdříve ukončit vojenský konflikt mezi nimi. Trumpova inaugurace se má konat 20. ledna 2025.

Den předtím zdroje The Washington Post uvedly, že Trump 7. listopadu volal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi z jeho rezidence v Mar-a-Lago a diskutovali o válce na Ukrajině. Podle mluvčích publikace nově zvolený prezident varoval Putina před jakoukoli eskalací konfliktu a připomněl významnou vojenskou přítomnost USA v Evropě. Trump zároveň vyjádřil zájem o další jednání a krátce se dotkl tématu území okupovaných Ruskem.

Kreml uvedl, že rozhovor "se neuskutečnil" a zveřejnění v médiích je "čistá fikce" a "jen nepravdivá informace". Podle tiskového tajemníka prezidenta Ruské federace Dmitrije Peskova Putin zatím nemá konkrétní plány na kontakty s Trumpem. Mezitím ruský prezident veřejně pogratuloval Trumpovi k jeho volebnímu vítězství v den, kdy se měl uskutečnit jejich telefonický rozhovor. Putin zároveň znovu zdůraznil, že urovnání konfliktu je možné pouze tehdy, pokud Kyjev uzná "realitu" na zemi, konkrétně ruské zabírání 20 % území Ukrajiny.

Během kampaně Trump opakovaně prohlásil, že brzy po nástupu do úřadu ukončí ruskou válku proti Ukrajině. Mimo jiné řekl, že by to dokázal za jeden den. Trump však nepředstavil žádný konkrétní plán, kromě slibu, že donutí strany jednat pomocí dvojitého ultimáta: V případě odmítnutí mírového dialogu bude Kyjevu hrozit zastavením vojenské pomoci a Moskvě naopak prohlášení, že Ukrajinu ještě více vyzbrojí, pokud Kreml nebude chtít konflikt vyřešit.

Trumpovi poradci navrhli, aby zmrazil vojenský konflikt na současné frontové linii a odepřel Ukrajině členství v NATO po dobu nejméně 20 let. Trump však zatím neschválil konkrétní plán na ukončení války na Ukrajině.

