Lídři EU začali diskutovat o financování Ukrajiny bez pomoci USA

11. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Pravděpodobnost, že Spojené státy pod novým prezidentem vystoupí z koalice na podporu Ukrajiny, donutila evropské země připravit nezávislou politiku, která by jí poskytla další pomoc. Pravděpodobnost, že Spojené státy pod novým prezidentem vystoupí z koalice na podporu Ukrajiny, donutila evropské země připravit nezávislou politiku, která by jí poskytla další pomoc.

Na čtvrteční večeři v Budapešti lídři EU diskutovali o důsledcích vítězství Donalda Trumpa a poprvé hovořili o tom, zda by mohli zaplnit mezeru, pokud by Spojené státy prudce snížily nebo dokonce úplně zastavily vojenskou pomoc Ukrajině. "Myslím, že dnes musíme vyslat jasný signál Spojeným státům a nové administrativě, že budeme podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude nutné," řekl finský premiér Petteri Orpo.

Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl:

"U tohoto stolu mohou být různé přístupy, ale jsem hluboce přesvědčen, že naše zájmy se shodují. Máme zájem na tom, aby Rusko tuto válku nevyhrálo... Protože pokud vyhraje, bude to znamenat, že se na naše hranice postavila imperialistická mocnost, na což jsme řekli: "To je v pořádku, můžete být expanzionističtí.""

Trump, řekl, že mluvil s asi 70 světovými lídry poté, co vyhrál volby 6. listopadu. Neřekl Evropanům, zda omezí pomoc Ukrajině, nebo požádá spojence, aby převzali většinu nákladů. V prvních rozhovorech nic nenasvědčovalo zásadní změně kurzu, řekla agentuře Bloomberg osoba obeznámená s diskusí v EU a obsahem telefonátů s Trumpem.

Na samotné akci v maďarském parlamentu vedoucí představitelé pobaltských zemí a některých skandinávských zemí uvedli, že Evropa by měla být připravena v případě potřeby zvýšit podporu Ukrajině. Ve východní Evropě a Skandinávii zaujímají tvrdší pozice, protože tyto země jsou v těsné blízkosti Ruska a považují riziko šíření vojenských operací na své území za vysoké.

Další lídři, včetně Macrona a italské premiérky Giorgie Meloniové, zaujímají opatrnější postoj. Meloniová na večeři zopakovala svou podporu Ukrajině, ale uvedla, že pokud Spojené státy sníží rozpočtové prostředky, bude muset voličům vysvětlit, proč by měly Kyjevu poskytnout větší finanční pomoc.

Maďarsko je v opozici vůči zbytku bloku a Slovensko ho také může podpořit. Premiér Viktor Orbán v pátek veřejně prohlásil, že není třeba pokračovat v podpoře prohrané války.

Vysoký představitel EU ve čtvrtek po večeři řekl, že Evropská komise by mohla být požádána, aby předložila možnosti financování, až se lídři zemí sejdou v listopadu v Bruselu.

Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku oznámila EU od začátku války finanční, humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 118 miliard eur. Spojené státy vyčlenily 85 miliard eur. Ale ne všechny peníze a zbraně se ještě dostaly na Ukrajinu. EU také nedávno schválila přidělení asi 38 miliard dolarů Ukrajině jako zástavu za budoucí příjmy ze zmrazených ruských devizových rezerv, zatímco původní dohoda G7 počítala s podílem EU ve výši 20 miliard dolarů z celkových 50 miliard dolarů.

Podle řady evropských představitelů nejsou hlavním problémem samotné peníze, ale dostupnost vojenských zdrojů, řekl agentuře Bloomberg jeden z účastníků setkání v Budapešti. Zbraně dodávají především Spojené státy a země EU nemají dostatečné kapacity a specifické systémy, jako jsou například raketové systémy Patriot nebo stíhačky F-16, aby zvýšily výrobu a dodávky v množství, které Ukrajině umožní účinně čelit ruské armádě na bojišti právě teď.

Zdroj v angličtině: ZDE

