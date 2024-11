USA: Oddělení ministerstva zahraničí, které bojuje proti dezinformacím, čelí uzavření

13. 11. 2024

Úřad ministerstva zahraničí, který využívá vysoce postavené americké zpravodajské služby k boji proti ruským a čínským informačním operacím v zahraničí, čelí možnému uzavření na konci roku, jen několik týdnů před návratem nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, píší Michael R. Gordon a Dustin Volz.

Jeho osud je považován za první známku ochoty druhé Trumpovy administrativy a jejích spojenců v Kongresu bojovat proti zahraničním dezinformačním spiknutím, která se podle představitelů zpravodajských služeb během volební sezóny 2024 rozjela na plné obrátky, částečně poháněna umělou inteligencí.

Úřad známý jako Global Engagement Center má hlasité podporovatele, včetně armádního generála ve výslužbě Paula Nakasoneho, bývalého šéfa Národní bezpečnostní agentury a amerického kybernetického velitelství, který říká, že je důležitým nástrojem pro maření zahraničních dezinformací zaměřených na zahraniční publikum. Mezi jeho nejostřejší kritiky však patří Elon Musk, miliardář a majitel společnosti X, který během voleb podporoval Trumpa a nyní se očekává, že povede komisi, která bude doporučovat způsoby, jak snížit vládní byrokracii a výdaje.

Musk loni tvrdil, že se centrum snažilo utvářet obsah sociálních médií.

Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se také zaměřili na centrum a obvinili ho z financování organizací, které se vměšují do domácí politiky. Centrum má větší podporu v Senátu, kde probíhá tlak obou stran na jeho rozšíření s přísnou kontrolou toho, jak utrácí své prostředky.

Pokud Kongres nezasáhne, centrum bude uzavřeno poté, co 23. prosince vyprší jeho současný sedmiletý mandát.

Trumpův přechodný tým neodpověděl na žádosti o komentář, zda nově zvolený prezident vidí nějakou roli centra ve své administrativě.

Zastánci centra říkají, že jeho rozpočet ve výši 61 milionů dolarů a asi 130 zaměstnanců je skromný ve srovnání s miliardami dolarů, které Rusko a Čína utrácejí za kampaně na šíření dezinformací o USA a jejich politice a formování mezinárodního mínění.

V posledních letech centrum zdokumentovalo čínskou dezinformační kampaň v hodnotě několika miliard dolarů, která využívala online boty a armády trollů. Odhalila také ruské snahy šířit dezinformace, že snahy západního veřejného zdraví chránit Afričany před nemocemi jsou spiknutím s cílem použít je jako nevědomé testovací subjekty v biologických výzkumných programech Pentagonu.

Poté, co obvinila ruskou televizi RT z šíření dezinformací a dalších operací na příkaz ruských zpravodajských služeb, několik společností sociálních médií, včetně Meta Platforms, která vlastní Facebook a Instagram, a TikTok je na svých platformách zablokovalo.

RT stále zveřejňuje svůj obsah na X, sociálně mediální společnosti, kterou Musk koupil v roce 2022. Musk v tweetu z roku 2023 obvinil centrum, že je "nejhorším pachatelem cenzury a manipulace médií americkou vládou".

Musk neodpověděl na žádost o komentář ke svým současným názorům na centrum. Mluvčí X také neodpověděl.

Možný zánik centra přichází v době, kdy X a další platformy sociálních médií ustoupily od dohledu nad dezinformacemi. Rychlý růst generativní umělé inteligence zároveň výrazně usnadnil Rusku, Íránu a dalším zemím šíření dezinformací směrem k mezinárodnímu publiku v různých jazycích včetně španělštiny.

Centrum má svůj původ v kanceláři ministerstva zahraničí, která byla založena v roce 2011 za účelem boje proti násilné zahraniční online propagandě al-Kájdy a dalších mezinárodních teroristických skupin. Centrum pro globální angažovanost převzalo toto poslání, když bylo o pět let později založeno. Jeho role byla později rozšířena Kongresem, aby mohlo reagovat na informační operace zahraničních vlád, což byl krok přijatý s podporou republikánů.

Během Trumpovy první administrativy hrálo centrum roli při zaznamenávání rozsáhlých dezinformačních snah Ruska.

Čelí však otázkám ohledně efektivity svých operací. Zpráva Úřadu generálního inspektora ministerstva zahraničí ze září 2022 o centru identifikovala řadu organizačních problémů, včetně absence prezidentem jmenovaného koordinátora a zvláštního vyslance po téměř polovinu existence centra.

O tři měsíce později se Bidenova administrativa rozhodla tyto obavy řešit a jmenovala do funkce Jamese Rubina, hlavního mluvčího bývalé ministryně zahraničí Madeleine Albrightové.

Brzy poté, co Rubin nastoupil do funkce, ho Nakasone, tehdejší šéf NSA, pozval do ústředí špionážní agentury ve Fort Meade v Marylandu, aby se setkal s vysoce postavenými analytiky a diskutoval o tom, kam by USA mohly zaměřit své úsilí.

Špionážní agentura a centrum rozšířily partnerství; NSA identifikovala a dezinfikovala zpravodajské informace o zahraničních dezinformačních operacích, aby je Centrum pro globální angažovanost mohlo odhalit.

"Pokud se chystáte dělat tento typ práce, musíte mít ministerstvo zahraničí s prominentní rolí v tom, co se děje," řekl v rozhovoru Nakasone, který v únoru odešel do důchodu.

Ale centrum bylo v Kongresu kontroverznější mezi poslanci, kteří říkají, že bylo spojeno s organizacemi, které zpochybnily legitimitu některých konzervativních médií doma. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se s centrem pohádali kvůli grantu ve výši 100 000 dolarů, který poskytlo Globálnímu dezinformačnímu indexu, londýnské organizaci, která označila Newsmax a některé další konzervativní americké kanály za rizika pro šíření dezinformací.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že grant byl určen na boj proti dezinformacím v Asii a že peníze nesouvisely s americkými médii. Úředníci ministerstva zahraničí informovali zaměstnance Kongresu, že britské organizaci znovu neposkytnou finanční prostředky.

Republikáni v Kongresu torpédovali další podobné snahy, včetně Rady pro správu dezinformací, kterou se ministerstvo vnitřní bezpečnosti pokusilo zřídit před dvěma lety. Rada si vysloužila ostrou kritiku ze strany konzervativců – a některých obhájců svobody projevu, jako je Americká unie občanských svobod – kvůli obavám, že by to mohlo vést k cenzuře.

Zatímco Global Engagement Center se zaměřuje výhradně na boj proti dezinformacím ze zahraničí, je také často zatahováno do širší debaty o účinnosti role vlády USA při identifikaci a maření zahraničních informačních operací.

"I když se objevily některé světlé body, pokud jde o boj proti zahraničnímu škodlivému vlivu, nezdálo se, že by existovala smysluplná nebo soudržná strategie," řekla o vládních snahách v této oblasti Lisa Kaplanová, zakladatelka technologické firmy Alethea, která se zaměřuje na dezinformace. "Je toho hodně, co je třeba zlepšit."

Thomas Rid, politolog, který studuje informační politiku, řekl, že ambiciózní úsilí Číny šířit dezinformace po celém světě může dát Trumpově administrativě důvod k zachování mnoha kapacit Centra pro globální angažovanost, i když se vztahy mezi Washingtonem a Moskvou zlepší.

"Pokud vidí čínské snahy o globální vliv jako větší hrozbu, což by upřímně řečeno měli, pak je mnohem vyšší šance, že úsilí ministerstva přežije," řekl Rid.

Bezprostřední debata se však odehrává v Kongresu. Zatímco republikáni ve Sněmovně reprezentantů ostře kritizují granty centra, někteří v Kongresu vidí potřebu čelit čínskému vlivu, což otevírá možnost, že by mohlo být dosaženo kompromisu. Texaský republikánský senátor John Cornyn, který je kandidátem na příštího lídra senátní většiny, a senátor Chris Murphy, demokrat z Connecticutu, prosadili dodatek k zákonu o národní obraně, který by umožnil centru pokračovat v činnosti dalších sedm let a zároveň stanovil přísné limity na jeho granty.

Ale pokud se debata v Kongresu o centru nevyřeší do konce roku, centrum bude nuceno zavřít. V takovém případě by jeho poslání mohlo být rozptýleno mezi kanceláře ministerstva zahraničí.

"Nebezpečí spočívá v tom, že koberec bude vytržen zpod nás právě ve chvíli, kdy se budeme stavět na nohy," řekl Rubin. "Můžeme jen doufat, že Kongres pochopí, že odebrání nejlepšího nástroje, který americká vláda má proti vedení čínské a ruské informační války, by bylo velkou chybou."

Zdroj v angličtině: ZDE

