Německo: Scholzovi se nedaří odsunout hlasování o důvěře na leden

13. 11. 2024

čas čtení 6 minut

Olaf Scholz pravděpodobně nebude schopen dodržet svůj plán požádat o hlasování o důvěře až 15. ledna. Tlak je stále větší a větší, píší Sabine am Orde, Anna Lehmannová a Amelie Sittenauerová. Olaf Scholz pravděpodobně nebude schopen dodržet svůj plán požádat o hlasování o důvěře až 15. ledna. Tlak je stále větší a větší,

Olaf Scholz se opět rozhodl. "Kancléř ve středu nepožádá o hlasování o důvěře," řekl v pondělí jeho mluvčí Steffen Hebestreit. Je tedy jasné, kdy mu Bundestag neodebere důvěru, jmenovitě ne tento týden. Zůstává nejasné, kdy Scholz tuto otázku skutečně položí a kdy se budou konat nové volby.

Ve skutečnosti Scholz již uvedl datum. O hlasování o důvěře ve Spolkovém sněmu chtěl požádat 15. ledna a nové volby by se pak mohly konat na konci března, řekl minulý týden ve středu, kdy prohlásil semaforovou koalici za neúspěšnou. Ještě předtím ale chce ve Spolkovém sněmu prosadit zákony, které netolerují žádné odklady, jako jsou stabilizace důchodů nebo okamžitá opatření pro průmysl. A za tímto účelem se obrátil na CDU/CSU.

Okamžitě ho však odmítli. Mělo by být Scholzovi umožněno, aby se ještě několik týdnů osvědčil jako vůdce menšinové vlády? Nikdy. Kandidát na kancléře Unie Friedrich Merz vyzval Scholze, aby se již tento týden ucházel o hlasování ve Spolkovém sněmu - a aby se nové volby konaly 19. ledna.

Také další strany, včetně FDP, aliance Sahry Wagenknechtové a politici Zelených, vyzvaly Scholze, aby rychleji zajistil jasné podmínky a uspíšil hlasování o důvěře. Tlak na kancléře se stal příliš velkým, v pátek na okraj summitu Rady EU v Budapešti oznámil, že si dokáže představit i dřívější datum. Člověk by měl "v klidu diskutovat o datu voleb". V neděli v pořadu Caren Miosga potvrdil: "Skutečnost, že požádám o hlasování o důvěře před Vánocemi, pro mě není vůbec žádný problém." Učinil je závislé na tom, zda lídr parlamentní skupiny SPD Rolf Mützenich dosáhne dohody s opozičním lídrem Friedrichem Merzem. "Budu se tím řídit."

Unie nepolevuje

Nezdálo se to nijak zvlášť sebejisté. Na jedné straně proto, že se Scholz opravil do 48 hodin. A za druhé proto, že kancléř, který má uvést do pohybu proceduru rozpuštění Spolkového sněmu, se zříká odpovědnosti. Míč je nyní v Bundestagu, ale Unie není připravena kancléře z této prekérní situace rychle osvobodit.

Různí unijní politici v pondělí nadále naléhali, aby kancléř ve svém středečním vládním prohlášení také požádal o hlasování o důvěře. "Scholz by teď neměl házet žádné další kouřové clony," řekl Thorsten Frei, parlamentní manažer parlamentní skupiny unie, pro Bild. "V tomto postupu je pouze na kancléři, aby toto drama ukončil a otevřel dveře novému začátku." Parlamentní skupina však také říká, že situace je dynamická. Míč je na straně SPD, aby se obrátila na Unii s konkrétními návrhy. CDU/CSU nadále prosazuje velmi rychlé rozhodnutí kancléře Scholze pro letošní hlasování o důvěře. Jakmile bude toto datum stanoveno, mohly by být ve Spolkovém sněmu zahájeny rozhovory o všech otázkách, které je ještě třeba naléhavě vyřešit.

Jednání nyní probíhají v zákulisí. Předseda parlamentní skupiny SPD Mützenich v současné době vede důvěrné rozhovory, potvrzuje mluvčí parlamentní skupiny. "To je důvod, proč to nebude veřejně komentovat." Aha.

Mezitím německý prezident Frank-Walter Steinmeier pokračoval v důvěrných rozhovorech s vrcholnými politiky. V pondělí odpoledne přijal vicekancléře Roberta Habecka (Zelení). V pátek už byl s ním lídr SPD Lars Klingbeil, v úterý se v paláci Bellevue objevil Mützenich a ve čtvrtek přijde šéf zemské frakce CSU Alexander Dobrindt.

Spolková volební úřednice varuje před hektickým tempem

Steinmeier má klíčovou pozici. Poté, co kancléř požádal o hlasování o důvěře ve Spolkovém sněmu, ale prohrál, může spolkový prezident Spolkový sněm do 21 dnů rozpustit. Předčasné volby do Spolkového sněmu se musí konat do 60 dnů poté. Pokud by tedy Scholz nejprve oznámil hlasování o důvěře v příštím týdnu na zasedání 27. listopadu a poté jej předložil včas po 48 hodinách, měl by Steinmeier do 20. prosince rozhodnout, zda bude Bundestag rozpuštěn. Volby se pak měly konat 16. února. V prosinci zbývají ještě dva týdny zasedání a datum voleb bylo odloženo.

Ve spolkovém volebním zákoně a ve spolkových volebních předpisech je řada lhůt, které upravují nejzazší termín pro předložení podpůrných podpisů malými stranami nebo pro přípravu volebních seznamů před dnem voleb. V případě předčasných voleb může Spolkové ministerstvo vnitra tyto lhůty nařízením zkrátit.

Spolková volbní úřednice Ruth Brandová však varovala před přílišnou hektičností. Po setkání se státními úředník v pondělí řekla, že by měla být vyčerpána lhůta 60 dnů mezi rozpuštěním Bundestagu a novými volbami, aby bylo možné "co nejlépe čelit výzvám v organizaci voleb".

V dopise kancléři v pátek bila na poplach. Pokud by termíny připadly na období Vánoc a Nového roku, již tak krátká doba by se výrazně zkrátila a mohla by dokonce vést k "nevypočitelným rizikům na všech úrovních, zejména na komunální úrovni," napsala Brandová. Museli by být například proškoleni volební pracovníci, vybaveny volební místnosti, jmenovány volební komise a poskytnuta potřebná IT infrastruktura.

Unie ji proto obvinila, že se nechala kancléřem zneužít, což mluvčí Hebestreit odmítl: "Spolkový volební úředník jedná nezávisle a jeho argumenty musí být vzaty v úvahu."

Generální tajemník SPD Matthias Miersch varoval před poškozením demokratických institucí. Jmenoval také projekty, které by mohly být schváleny v parlamentu - jako je zvýšení přídavků na děti a pokračování Deutschlandticketu. Nyní je však klíčové, "aby se nové volby konaly řádně a mohly být pečlivě připraveny". Kdy, to se teprve ukáže.

Zdroj v němčině: ZDE

0