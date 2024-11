Existuje vůbec cesta, jak ukázat voličům populistů, že volí proti svým vlastním zájmům?

Netěšme se, není na co

14. 11. 2024 / Jiří Hlavenka

čas čtení 3 minuty

Tohle je fakt brutální. Je to průzkum, dělaný u voličů Donalda Trumpa, těch, kteří dali hlas jemu, a doptává se na postoje u řady programových bodů... těch, které prováděl Joe Biden a ve kterých by pokračovala Kamala Harris.

2) Voliči (ne všichni, ale velká část) vlastně ani neposlouchají, kdo jim co říká. Reagují jen na to, kdo jim to říká a zda je to člověk, se kterým cítí nějakou emoční spřízněnost. Kdyby Trump neříkal vůbec nic a jenom třeba zpíval dokola hymnu nebo Jingle Bells, volili by jej taky.

3) Dnešní dobu charakterizuje (a bude hůř) přímý kontakt politika s voliči prostřednictvím sociálních sítí. Bez prostředníka, bez médií. Politik se stává médiem. J iž v roce 1964 říkal věhlasný teoretik komunikace Marshall McLuhan "Medium is the message", tedy že to, kdo a jak to říká, je daleko podstatnější než co říká. Naprosto prorocké a moc lidí to tehdy nepochopilo.