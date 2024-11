Panoptikum v USA:

RFK Jr. po Trumpově nominaci na amerického ministra zdravotnictví odsouzen jako „jasné a aktuální nebezpečí"

15. 11. 2024

Kandidát na post ministra zdravotnictví je kritizován jako „popírač očkování a konspirační teoretik ... bude to stát životy“

Kennedy jako americký ministr zdravotnictví chce zrušit očkování dětí



Když se Kennedy se naposledy vměšoval do zdravotnických záležitostí nějakého státu (Samoa), zemřelo na spalničky 83 dětí



Nominace Donalda Trumpa na Roberta F. Kennedyho mladšího na post ministra zdravotnictví a sociálních služeb USA vyvolala rozsáhlou kritiku na adresu Kennedyho, aktivisty proti očkování, který přijal řadu dalších vyvrácených konspiračních teorií týkajících se zdraví.



Ve čtvrtečním příspěvku na sociální síti Truth Social Trump prohlásil, že Američané byli „rozdrceni průmyslovým potravinářským komplexem a farmaceutickými společnostmi“ a že Kennedy „obnoví tyto agentury v tradicích zlatého standardu vědeckého výzkumu a majáků transparentnosti, aby ukončil epidemii chronických onemocnění a učinil Ameriku opět skvělou a zdravou!“.

V reakci na Kennedyho nominaci nezisková organizace Public Citizen, která se zaměřuje na ochranu spotřebitelů, uvedla: „Robert F. Kennedy Jr. představuje jasné a aktuální nebezpečí pro zdraví národa. Neměl by být vpuštěn do budovy ministerstva zdravotnictví a lidských služeb (HHS), natož aby byl pověřen vedením národního úřadu pro veřejné zdraví.“



„Zpackaná politika Donalda Trumpa v oblasti veřejného zdraví během pandemie covidu stála statisíce životů. Jmenováním Kennedyové ministryní HHS si Trump zadělává na další, politikou řízenou katastrofu veřejného zdraví,“ dodala organizace.



Apu Akkad, lékař pro infekční nemoci z University of Southern California, označil toto oznámení za „děsivý den pro veřejné zdraví“.



„Říkám to pořád dokola - ale bude nesmírně důležité, aby se rozhodnutí nebo změny v oblasti veřejného zdraví zakládaly POUZE na spolehlivých důkazech. Doufám, že jsme se od covidu naučili alespoň tolik,“ dodal Akkad na Twitteru.



Ke Kennedyho nominaci se spolu s Tulsi Gabbardovou a Mattem Gaetzem vyjádřil také konzervativní publicista a právník George Conway.



„Jen málo z toho, co Trump v těchto dnech dělá, mě udivuje. Kterýkoli z posledních tří Trumpových výběrů na úrovni kabinetu (Gabbardová jako šéfka výzvědných služeb, Gaetz jako generální prokurátor, RFK Jr. na ministerstvo zdravotnictví) by sám o sobě byl pravděpodobně tím nejhorším v americké historii. Skutečnost, že Trump učinil všechny tři v rozmezí zhruba 24 hodin, je ohromující,“ napsal Conway.



Zástupce kalifornských demokratů Robert Garcia označil nominaci za „kurevsky šílenou“ a na Twiteru napsal: „Je to popírač vakcín a konspirační teoretik. Zničí naši infrastrukturu veřejného zdraví a náš systém distribuce vakcín. Bude to stát životy.“



Alastair McAlpine, dětský lékař z dětské nemocnice v Britské Kolumbii, napsal: „Je těžké přehnat, jak strašné rozhodnutí to je. RFK Jr. nemá žádné lékařské vzdělání. Je tvrdým odpůrcem očkování a šiřitelem dezinformací. Když se naposledy vměšoval do zdravotnických záležitostí nějakého státu (Samoa), zemřelo na spalničky 83 dětí.“



Podle serveru FactCheck.org zemřely v roce 2018 na Samoi dvě děti, když zdravotní sestry omylem připravily vakcínu MMR (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s prošlým svalovým relaxantem místo s vodou. Po úmrtí kojenců samojská vláda očkovací program dočasně pozastavila.



Dočasné pozastavení přimělo Kennedyho a jeho protiočkovací neziskovou organizaci Children's Health Defense údajně šířit po ostrově různé nepravdy o očkování, což následně vedlo k drastickému poklesu proočkovanosti.



O rok později vypukla na ostrově epidemie spalniček způsobená nemocným cestovatelem, která skončila nakažením více než 57 000 lidí a úmrtím 83 osob, včetně dětí.



V rozhovoru pro dokumentární film Shot in the Arm Kennedy uvedl, že za tento výsledek nenese žádnou odpovědnost.



V jiné zdravotní otázce Kennedy uvedl, že by Trump prosazoval odstranění fluoridu z pitné vody, minerálu, který posiluje zuby a snižuje kazivost.



Během své vlastní nezávislé kampaně Kennedy také vyzdvihoval účinnost syrového mléka a ivermektinu, léku proti parazitům,o němž bylo dokázáno, že to není lék proti covidu. Kromě konspirací týkajících se zdraví se Kennedy přiznal k tomu, že uřízl hlavu vyplavené velrybě a sebral její hlavu, a že před deseti lety odhodil mrtvé medvídě v newyorském Central Parku, protože neměl čas stáhnout ho z kůže a později sníst.





Kennedy také řekl, že měl v mozku červa, který „část mozku sežral a pak zemřel“, a slíbil, že „sní ještě pět mozkových červů a stejně porazí“ Trumpa a Joea Bidena v inscenované debatě na začátku tohoto roku.







