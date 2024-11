Evropská pravice dává zelenou odlesňování. Europarlament schválil změny, které přinášejí chaos

Greenpeace proto vyzývá Evropskou komisi, aby návrh ve znění pozměňovacích návrhů poslanců Evropského parlamentu stáhla a pokračovala podle původního časového harmonogramu pro uplatňování EUDR od 30. prosince 2024.

EUDR ukládá prodejcům produktů, jako je hovězí maso, sója, káva, čokoláda, palmový olej a dřevo, aby prokázali, že jejich výrobky nejsou spojeny s odlesňováním. Evropská komise navrhla, aby se účinnost Nařízení odložila o rok, protože nestihla připravit potřebné IT systémy a další zpřesňující předpisy nutné pro implementaci. Původně se mělo hlasovat pouze o návrhu na odložení účinnosti nařízení o jeden rok, které již dříve schválily členské státy. Přestože předesdkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen ujišťovala, že posunutí účinnosti v žádném případě neznamená jeho oslabení, europoslanci z frakce EPP navrhli řadu pozměňovacích návrhů, které funkčnost nařízení podkopává.

Europoslanci tak prosadili změny v několik let projednávané a již schválené legislativě, což je postup, který prakticky nemá v historii obdoby a zásadně nabourává důvěryhodnost evropských institucí. Proti odložení a narychlo přijímaným změnám se zvedla masivní vlna kritiky, a to i z řad dotčených průmyslových sektorů, protože se dlouho připravovali na to, že EUDR začne platit letos v prosinci v dohodnutém znění a jakékoli změny znehodnocují jejich investice.

Jan Freidinger z Greenpeace říká:

“Dnešní hlasování je krutou lekcí politické cynismu EPP a dalších pravicových stran. Jejich politici poslali státům, které se snaží zastavit odlesňování, ale i odpovědným firmám, které se na novinky připravovali, jasný vzkaz. Neveřte nám - co jsme říkali včera, dnes to neplatí a zítra může být vše opět jinak. Skvělá cesta jak vybudovat respekt a důvěru u voličů i obchodních partnerů!”

Frakce EPP stáhla některé pozměňovací návrhy, ale ponechala ty, které zavádějí tzv. kategorii zemí bez rizik, jichž se nebudou týkat kontroly v rámci EUDR. Nařízení přitom již předtím obsahovalo kategorii „nízkého rizika“, která zahrnuje země s rizikem odlesňování pouze ve „výjimečných“ případech. Kategorie „bez rizika“ naopak umožní, aby velká část obchodu s rizikovými komoditami prošla bez povšimnutí, zruší základní požadavky na sledovatelnost a transparentnost, zbaví společnosti posuzování rizik a učiní je prakticky imunní vůči kontrolám. Pouze 0,1 % společností dovážejících zboží „bez rizika“ bude podléhat kontrole. Hlavním kritériem, jak určit zemi bez rizika je, že rozloha lesů se v těchto zemích nesnížila od roku 1990, bez ohledu na to, zda zde byla vykácena například část deštného pralesa a nahrazena plantážemi monokultur, které jsou považovány za les, tudíž celkový součet plochy lesa je stejný.

Pokud by změny, které dnes schválil europarlament, schválily i členské státy, vneslo by to do podle Greenpeace do situace velký chaos. Vzhledem k tomu, že některé země by byly kvůli nové kategorii „bez rizika“ z kontrol EUDR vyňaty, „rovné podmínky“ mezi zeměmi, které byly pečlivě vytvořeny při jednáních vedoucích k dohodě o EUDR v roce 2022 by byly totálně podkopány a tím i kredibilita EU jako obchodního partnera.

Pozměňovací návrhy předložené německou poslankyní Evropské lidové strany Christine Schneiderovou (CDU) jsou v rozporu s jasným sdělením Komise při oznámení návrhu na odklad EUDR, že nechce zpochybňovat cíle ani podstatu zákona, na kterém se loni dohodly Evropská komise, Evropský parlament a vlády členských států EU v rámci tzv. trialogu.

EPP v minulosti vedla jednání o EUDR a zasazovala se o něj až do letošního roku, kdy strana náhle změnila názor a začala zákon, který v minulosti spoluvytvářela, podporovala svými hlasy a oslavovala ho, označovat za „byrokratické monstrum“.

Čeští europoslanci a europoslankyně v EPP Danuše Nerudová, Luděk Niedermayer, Jan Farský, Ondřej Kolář měli k postupu své vlastní frakce výhrady a pozměňovací návrhy nepodpořili, nicméně se pouze zdrželi. Naopak Tomáš Zdechovský hlasoval pro.

Pokud Komise svůj návrh nestáhne, budou muset poslanci Evropského parlamentu jednat s národními vládami EU, které již daly souhlas s ročním odkladem uplatňování EUDR. ale na toto jednání je jen velmi málo času, protože původní termín účinnosti EUDR je 30. prosince 2024.