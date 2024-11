Další desítky mrtvých a zraněných po izraelském náletu na obytnou budovu na severu Gazy

17. 11. 2024

čas čtení 7 minut

Foto Izraelem zničená budova v Bejrútu



Útok v Bejt Lahíji následuje po zprávách o smrtících útocích na jiných místech území, Izrael rovněž zasahuje cíle v Libanonu



Desítky Palestinců byly zabity nebo zraněny při izraelském útoku na vícepodlažní obytnou budovu v Bejt Lahíji na severu Gazy, uvedli místní zdravotníci a úředníci na tomto území.



Vládní mediální úřad v Gaze, který je řízen Hamásem, uvedl počet 72 mrtvých. Uvedl, že úder v neděli ráno zasáhl obytnou budovu, v níž žilo šest rodin.



„Zdůrazňujeme, že pokračovalo úsilí o evakuaci civilního obyvatelstva z aktivní válečné zóny v oblasti, souběžně s úsilím o rozšíření humanitární oblasti v Al-Mawasi ... IDF operují precizně a dělají vše pro to, aby nezpůsobily újmu civilistům,“ uvedl mluvčí.



V Libanonu pokračovala izraelská letecká ofenziva údery v centru Bejrútu - prvními po více než měsíci - a v neděli ráno byly hlášeny i další.



Mohammed Afif, vedoucí mediální kanceláře Hizballáhu, který byl po celou dobu války veřejnou tváří skupiny, byl zabit při úderu na středisko strany Baas v Ras al-Nabaa v centru Bejrútu, při němž se zřítilo nejvyšší patro budovy.



Na jižním předměstí libanonského hlavního města, které je baštou Hizballáhu, byly zaznamenány tři samostatné útoky, při nichž se nad cíli vznášela hustá oblaka bílého dýmu.



Objevily se také zprávy o úderech v několika dalších oblastech země, včetně přístavního města Tyre.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že útoky byly „založeny na zpravodajských informacích“ a byly zaměřeny na velitelská centra a infrastrukturu Hizballáhu. V prohlášení se dále uvádí, že civilisté byli předem varováni.

Kouř stoupá nad obytnými budovami po izraelském náletu na předměstí Dahieh jižně od Bejrútu v Libanonu.

Kouř stoupá nad obytnými budovami v neděli po izraelském náletu na předměstí Dahieh jižně od Bejrútu v Libanonu. Fotografie: Anadolu/Getty Images



Nejnovější údery v Libanonu přišly v době, kdy izraelská média informovala, že izraelské jednotky postoupily až tři míle (5 km) od sporné hranice.



Izraelská média uvedla, že Izraelské obranné síly záměrně „rozmazávají“ rozsah svých operací v Libanonu, přestože většiny cílů stanovených izraelskou vládou bylo dosaženo.



„IDF to nepřiznají, ale severní velitelství splnilo úkol, který mu před dvěma týdny zadalo politické vedení, podle plánu. Tou misí bylo odstranit hrozbu ... invaze do Galileje,“ napsal Yoav Zitun v izraelském listu Yedioth Ahronoth.



Nedělní letecké údery v Gaze přišly uprostřed izraelské ofenzívy v Bejt Lahíji a nedalekých městech Bejt Hanún a Džabalíja.



Těsné obklíčení těchto tří měst a řada příkazů k evakuaci vyvolaly rozšířené obavy, že Izrael hodlá donutit civilní obyvatelstvo opustit nejsevernější části Gazy a nedovolí jim návrat.



„V posledních týdnech se v Gaze intenzivně hovoří o takzvaném 'generálském plánu' ... v rámci izraelských sil ... který spočívá ve vyhlazení Palestinců ze severní části Gazy tím, že je buď zabije, vyžene, nebo nechá vyhladovět ty, kteří zůstanou,“ uvedli v pátek Lékaři bez hranic.



„Způsob, jakým je vedena probíhající ofenzíva na severu ... posiluje myšlenku, že jsme svědky realizace tohoto plánu,“ dodala nevládní organizace.



Izrael takový záměr popírá a tvrdí, že ofenziva, zahájená minulý měsíc, je snahou zabránit Hamásu v přeskupení v oblastech, které byly vyčištěny v předchozích několika kolech bojů.





Dříve v neděli izraelský nálet zabil nejméně 10 lidí v uprchlickém táboře Bureij v centrální části Gazy, když raketa zasáhla dům, uvedli zdravotníci. Další čtyři lidé byli údajně zabiti v nedalekém táboře Nuseirat.



V sobotu večer izraelský nálet na školu spravovanou OSN, která poskytuje útočiště vysídleným osobám, zabil 10 osob a 20 dalších zranil, uvedla palestinská tisková agentura Wafa.



Izraelská armáda, která opakovaně obvinila Hamás z využívání civilistů jako lidských štítů, uvedla, že zasáhla velitelské středisko militantní islamistické organizace v tomto areálu.



Válka v Gaze začala poté, co palestinští ozbrojenci z Hamásu a dalších ozbrojených skupin podnikli v říjnu loňského roku překvapivý útok na jižní Izrael, při kterém zahynulo asi 1 200 lidí - většinou civilistů - a 250 dalších bylo uneseno.



Předpokládá se, že uvnitř Gazy se stále nachází asi 100 rukojmích, z nichž asi třetina je pravděpodobně mrtvá. Izraelci se v sobotu večer opět shromáždili v Tel Avivu, aby požadovali dohodu o příměří a navrácení rukojmích.



Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od začátku války bylo v Gaze potvrzeno 43 799 mrtvých. Více než polovinu identifikovaných obětí tvoří ženy nebo děti.



Izrael zahájil ofenzívu proti Hizballáhu v Libanonu, aby umožnil přibližně 60 000 Izraelcům návrat do domovů v blízkosti hranic, které byly evakuovány v prvních dnech války z obavy před útoky a bombardováním ze strany militantní islamistické skupiny.

s



Přestože byly schopnosti Hizballáhu výrazně omezeny, od začátku konfliktu v Gaze pokračuje v ostřelování Izraele raketami a střelami.



Izraelská armáda v sobotu uvedla, že Hizballáh ten den vypálil přes hranici více než 80 projektilů. Většina z nich byla zachycena nebo nezpůsobila zranění, ale při „silném raketovém útoku“ Hizballáhu na Haifu, největší město severního Izraele, byla zasažena synagoga a dva civilisté byli zraněni. Policie uvedla, že zranění civilistů byla lehká. Hizballáh uvedl, že vypálil rakety na pět izraelských vojenských objektů v Haifě a na jejích předměstích.



Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo v Libanonu izraelskou palbou zabito více než 3 400 lidí, z toho 80 % za posledních osm týdnů. Izraelská armáda uvedla, že v pátek zemřel v boji v jižním Libanonu jeden voják.



Do začátku listopadu bylo v severním Izraeli a na okupovaných Golanských výšinách zabito útoky Hizballáhu za téměř 13 měsíců konfliktu více než 60 lidí. Mnoho dalších bylo zraněno.



Hizballáh, který je podporován Íránem, dříve spojoval jakékoli příměří na severu s ukončením izraelské ofenzívy v Gaze, ačkoli někteří analytici se nyní domnívají, že skupina může uvažovat o samostatné dohodě.



Podle libanonského představitele byla kopie návrhu předloženého USA na začátku tohoto týdne předána předsedovi libanonského parlamentu Nabihu Berrimu, který vyjednává jménem Hizballáhu. Návrh vychází z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701, která v roce 2006 ukončila poslední válku mezi Izraelem a Hizballáhem.

