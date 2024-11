Trump vyhlásí výjimečný stav a použije armádu k prosazení masových deportací

18. 11. 2024

Donald Trump v pondělí dopoledne na sociálních sítích přikývl na myšlenku, že chce po nástupu do úřadu využít armádu k prosazení svých dříve deklarovaných záměrů masově deportovat přistěhovalce bez dokladů z USA.

Trump hovořil v předvolební kampani o tom, že vyhlásí výjimečný stav, aby mohl spustit pravomoci, které by mu usnadnily velmi kontroverzní krok zapojit americkou armádu, aby pomohla deportovat miliony lidí, kteří jsou podle něj v USA nelegálně.

Trump v ranním příspěvku na své vlastní platformě Truth Social odpověděl „PRAVDA“ poté, co jeden konzervativní aktivista uvedl, že takové zprávy slyšel.

Tom Fitton, předseda vlivné konzervativní skupiny Judicial Watch, napsal: „DOBRÁ ZPRÁVA: Zprávy hovoří o tom, že nastupující administrativa @RealDonaldTrump je připravena vyhlásit stav národní nouze a použije vojenské prostředky ke zvrácení Bidenovy invaze prostřednictvím programu masových deportací.“

Trump to znovu zveřejnil s vlastním komentářem: „Pravda“, čímž to zřejmě potvrdil.

Strach se začal okamžitě šířit komunitami lidí bez dokladů po celých Spojených státech, když Donald Trump vyhrál volby a když se připravuje na nástup do Bílého domu, poté co během volební kampaně plné xenofobních nenávistných projevů slíbil rekordní deportace - a poté, co se jeho první funkční období neslo ve znamení protiimigračních zásahů.

Po Trumpově vítězství nad Kamalou Harrisovou se očekává, že splní svůj předvolební slib a rozpoutá největší masovou deportaci lidí bez dokladů „v historii USA“.

Lidi, kteří bez povolení překračují americko-mexickou hranici, často označuje za „invazi“, včetně těch, kteří žádají o azyl před útlakem, válkou, násilím gangů, domácím násilím nebo chudobou způsobenou klimatickou krizí, označuje USA za „okupovanou zemi“ a nepravdivě obviňuje migranty z kriminality a ekonomických potíží.

Mnoho rodin v USA nyní čelí rozdělení. Podle Pew Research Center žije v USA nejméně 11 milionů lidí bez dokladů. Od roku 2022 žije přibližně 4,4 milionu dětí narozených v USA mladších 18 let s rodičem, který není oprávněným imigrantem.

Podle odhadů Americké rady pro imigraci by milion deportací ročně mohl stát 967,9 miliardy dolarů federálních výdajů v průběhu deseti let, což by vyžadovalo schválení Kongresu a vyvolalo „ekonomickou katastrofu“.

Trump se na začátku tohoto roku vyjádřil pro časopis Time: „Kdybych si myslel, že se věci vymykají kontrole, neměl bych problém použít armádu.“





Ššpičkový Trumpův právník Boris Epshteyn byl mezi 18 lidmi, které velká porota v Arizoně obvinila kvůli jeho údajnému zapojení do plánu na vytvoření seznamu falešných volitelů pro Donalda Trumpa v prezidentských volbách 2020.





Patřilo k nim 11 lidí, kteří sloužili jako tito falešní volitelé, a sedm Trumpových spojenců, mezi nimiž byl i Epshteyn, kteří tomuto schématu napomáhali.





Kris Mayes, arizonský demokratický generální prokurátor, oznámil obvinění v dubnu a uvedl, že 11 falešných volitelů bylo obviněno z trestných činů podvodu, padělání a spiknutí.





Obviněni z napomáhání tomuto systému byli: Mark Meadows, John Eastman, Epshteyn, Rudy Giuliani, Jenna Ellis, Christina Bobb a Mike Roman.





V obžalobě se uvádí: „V Arizoně a ve Spojených státech si lidé 3. listopadu 2020 zvolili Josepha Bidena prezidentem. Obžalovaní a neobvinění spolupachatelé, kteří nebyli ochotni tuto skutečnost přijmout, zosnovali intriky, aby zabránili zákonnému předání prezidentského úřadu a udrželi neobviněného spolupachatele 1 ve funkci proti vůli arizonských voličů. Tento plán by arizonské voliče připravil o jejich právo volit a o to, aby jejich hlasy byly započítány.“





Případ má být projednán před soudem v lednu 2026.









Akcie společnosti Tesla, která vyrábí elektromobily Elona Muska, vzrostly během dnešního obchodování před zvoněním v USA o téměř 7 % poté, co agentura Bloomberg News informovala, že přechodný tým zvoleného prezidenta Donalda Trumpa plánuje vytvořit federální předpisy pro autonomní vozidla.





Zpráva přišla několik dní poté, co Trump jmenoval Muska, generálního ředitele automobilky, spoluvedoucím nového oddělení pro efektivitu vlády nastupující administrativy, uvedla agentura Reuters.





Minulý měsíc Musk kritizoval schvalovací proces v jednotlivých státech, který je pro samořízená vozidla nutný, jako „neuvěřitelně bolestivý“, a to několik týdnů poté, co představil dvoumístné robotaxi „Cybercab“ bez volantu a nožních pedálů, které se má začít vyrábět v roce 2026.





Trumpův tým hledá politické lídry pro ministerstvo dopravy, kteří by vypracovali federální regulační rámec, uvedla zpráva s odvoláním na osoby obeznámené s touto záležitostí.





Jednotná federální regulace by mohla tento (schvalovací proces) zefektivnit, což by Tesle umožnilo rychleji prosazovat testování FSD [plně samořídícího vozidla],“ uvedl Mamta Valechha, analytik společnosti Quilter Cheviot.





Regulace však není hlavní překážkou, která Teslu v současné době brzdí, je to technologie asistence řidiče FSD společnosti, která stále není plně autonomní a vyžaduje dohled řidiče.









Údajné napětí mezi Elonem Muskem a Borisem Epshteynem, kteří soupeří o postavení v úzkém kruhu nevolených vlivných osob Donalda Trumpa, spočívá podle Axiosu v tom, že technologický podnikatel Musk zpochybňuje právníka Epshteyna ohledně výhodnosti jeho návrhů na jmenování do vysokých funkcí v nastupující republikánské administrativě.





Cituje několik nejmenovaných zdrojů, které vypovídají o zjevném napětí mezi oběma muži propukajícím ve veřejné hádky, a uvádí, že Musk tvrdí, že Epshteyn má příliš velký vliv na jména, která Trump vybírá a zvažuje pro svůj kabinet a vysoké posty v administrativě, zatímco Epshteyn se „štítí“, že ho Musk napadá.





Deník rovněž uvádí, že dlouholetí Trumpovi věrní jsou zděšeni náhlou a zdánlivě všudypřítomnou přítomností a autoritou Muska, který se jako nejbohatší člověk na světě těší uchu zvoleného prezidenta.









Napětí mezi předními důvěrníky nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa vyvolalo podle nové zprávy „masivní výbuch“ a „obrovskou explozi“ mezi muži, do níž se zapojili technologický titán Elon Musk a prominentní Trumpův právník a přední poradce Boris Epshteyn, a to před zraky ostatních.





Zjevný střet se odehrál kvůli míře vlivu každého z nich na jmenování členů Trumpova nastupujícího kabinetu, píše dnes ráno Axios poté, co Musk zpochybňoval některé Epshteynovy volby.





Podle listu se věci vyostřily minulý týden při večeři v Trumpově rezidenci a klubu Mar-a-Lago, přičemž nejmenované zdroje popisují „masivní roztržku“, při níž Musk řekl, že Epshteyn vypouští informace do tisku, a právník prohlásil, že šéf Tesly, SpaceX a X neví, o čem mluví.





Epshteyn měl vliv na dosud nejkontroverznější Trumpovu volbu, Matta Gaetze na post generálního prokurátora. Není zcela jasné, kvůli jakým konkrétním volbám se s Muskem střetli. Axios však dále uvedl, že pravděpodobně došlo k neshodám ohledně Epshteynovy podpory Billa McGinleyho, který se měl stát Trumpovým poradcem v Bílém domě, a jmenování Todda Blanche a Emila Boveho, kteří byli součástí Trumpova týmu trestní obhajoby, do vysokých funkcí na americkém ministerstvu spravedlnosti..









Návrat Donalda Trumpa do úřadu vytváří předpoklady pro to, aby se šikana, zastrašování a „staromódní korupce“ rozšířily po celé americké federální vládě, varoval jeden z vrcholných odborových předáků.





Zvolený prezident a jeho spojenci vyjádřili podporu hromadnému propouštění zaměstnanců státní správy a zrušení některých vládních agentur po jeho návratu do Bílého domu.





Úředníci v centru Trumpovy první administrativy hovořili o očistě tisíců federálních zaměstnanců s využitím kontroverzních pravomocí k přetvoření byrokracie. Nyní se uvnitř desítek vládních agentur zaměstnanci připravují na nástup Trumpovy druhé administrativy.





„Je to dost bezútěšné,“ řekl Steve Lenkart, výkonný ředitel Národní federace federálních zaměstnanců, která zastupuje 110 000 zaměstnanců různých agentur v USA. „Je to dost chmurné.“









Předseda Sněmovny reprezentantů USA nechává otevřené dveře pro jmenování v době, kdy americký parlament nebude zasedat





Trump pokračuje v oznamování úředníků, které chce obsadit do vysokých funkcí ve své administrativě. Oznámení některých z navrhovaných jmenovaných minulý týden vyvolalo ve Washingtonu šok, jmenovitě: Matt Gaetz, Pete Hegseth a Robert F. Kennedy Jr. na posty generálního prokurátora, ministra obrany a ministra zdravotnictví.





Nejvýše postavený washingtonský republikán, předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, prohlásil, že „může existovat funkce“, která usnadní využití tzv. recess appointments k urychlení potvrzení Trumpových kandidátů do vlády (ústava říká, že prezident může provádět recess appointments k obsazení volných pozic v době, kdy Senát nezasedá).





Na otázku, zda by nově zvolenému prezidentovi umožnil využít proces prázdninového jmenování - namísto tradičního, delšího schvalovacího procesu v Senátu - Johnson v neděli pro Fox News řekl:





"V současné době se nacházíme v době velmi rozdělené vlády a velmi stranické atmosféry ve Washingtonu. Přál bych si, aby tomu tak nebylo. Přál bych si, aby Senát jednoduše dělal svou práci poradce a souhlasitele a umožnil prezidentovi, aby do svého kabinetu dosadil osoby podle svého výběru.





Ale pokud tato věc uvázne na mrtvém bodě, bude to pro zemi, pro americký lid, velká škoda.





To vše vyhodnotíme ve vhodnou dobu a učiníme příslušné rozhodnutí. Možná na to bude nějaká funkce. Musíme se podívat, jak to dopadne,“ řekl Johnson.





„Všechny tyto argumenty jsou mi sympatické. Jak jsem řekl, musíme počkat, jak se to vyvine. Velmi doufám, velmi doufám, že Senát udělá svou práci, a to je poskytnout radu a souhlas a posunout tyto kandidáty dál,“ dodal.









Pokud bude Trump prosazovat strategii jmenování o parlamentních prázdninách, může to vážně omezit pravomoci Senátu sloužit jako kontrola nominací nového prezidenta a umožnit prosazení kontroverzních výběrů, jako je Gaetz. Aby byl proces jmenování o přestávce umožněn, musely by Sněmovna reprezentantů i Senát, které republikáni ovládají, odhlasovat přerušení jednání nejméně na 10 dní.









V neděli pokračovala diskuse o výběru Matta Gaetze, bývalého floridského kongresmana, který byl obviněn ze sexuálních deliktů, Donaldem Trumpem na post generálního prokurátora USA a republikánský senátor Markwayne Mullin vyzval, aby byla Senátu předložena nezveřejněná etická zpráva.





Mullin řekl v pořadu Meet the Press televize NBC, že Senát, který bude dohlížet na Gaetzovo slyšení o potvrzení do funkce generálního prokurátora, „by k ní měl mít přístup“, ale odmítl říci, zda by měla být zveřejněna.





Gaetz rezignoval na svůj mandát v Kongresu ve středu krátce poté, co zvolený prezident učinil svůj kontroverzní výběr, čímž zmařil plány kongresové etické komise na zveřejnění přehledu stížností na Gaetze, včetně sexuálních přestupků a užívání nelegálních drog. Gaetz jakékoli pochybení popírá.





Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v neděli zopakoval své stanovisko, že průzkum by měl zůstat mimo veřejnost. Gaetz čelil tříletému vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně stejných obvinění, které skončilo bez vznesení obvinění z trestného činu.





Podle Johnsona šlo o zásadu, že pravomoc etického výboru se nevztahuje na nečleny Sněmovny. „Za celou historii Kongresu a historii etického výboru se vyskytly, pokud tomu dobře rozumím, dvě výjimky z tohoto pravidla,“ řekl Johnson CNN a dodal, že sice nemá pravomoc to zastavit, ‚ale nechceme se vydat touto cestou‘.





Trumpův výběr Gaetze sice úspěšně vyvolal rozhořčení demokratů, ale zároveň je vnímán jako zkouška republikánů, zda dokáží ohnout Trumpovu sílu vůle.





Elon Musk se veřejně vyjádřil k výběru Donalda Trumpa na post ministra financí USA, což je jedna ze zbývajících klíčových nominací do nastupujícího kabinetu, kterou zvolený prezident provede v nejbližších dnech.









Trump oznámil, že vybral Brendana Carra za předsedu Federální komunikační komise (FCC), nezávislé agentury, která reguluje telekomunikace.





Carr je dlouholetým členem komise a dříve působil jako generální poradce FCC. Již třikrát byl jednomyslně potvrzen Senátem a do komise ho nominovali Trump i Joe Biden.





Na FCC dohlíží Kongres, ale Trump naznačil, že by ji chtěl dostat pod přísnější kontrolu Bílého domu, částečně proto, aby mohl agenturu využít k potrestání televizních stanic, které o něm informují jemu nepříznivým způsobem.





„Komisař Carr je bojovníkem za svobodu slova a bojoval proti regulačnímu zákonodárství, které dusí svobody Američanů a brzdí naši ekonomiku,“ řekl Trump.





Minulý týden Carr, velký kritik technologií, napsal společnostem Meta Facebook, Google Alphabet, Apple a Microsoft, že podnikly kroky k cenzuře Američanů. Carr v neděli uvedl, že FCC musí „obnovit práva na svobodu projevu pro běžné Američany“.





V jedné z kapitol Projektu 2025 Carr tvrdil, že hlavními cíli FCC by měly být „omezení velkých technologií, podpora národní bezpečnosti, uvolnění ekonomické prosperity a zajištění odpovědnosti a řádné správy FCC“.





Carr ve své kapitole také navrhl, aby byla zakázána platforma sociálních médií TikTok, pokud se neoddělí od své mateřské společnosti se sídlem v Číně.





