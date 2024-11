Británie přestala dodávat střely Storm Shadow na Ukrajinu, aby "neplýtvala před schválením úderů na Rusko"

20. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Spojené království pozastavilo dodávky střel dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu, aby je v budoucnu – možná "za pár měsíců", po schválení úderů na ruské území, zase dodalo. Tvrdí to zdroje na britském ministerstvu obrany. Spojené království pozastavilo dodávky střel dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu, aby je v budoucnu – možná "za pár měsíců", po schválení úderů na ruské území, zase dodalo. Tvrdí to zdroje na britském ministerstvu obrany.

Jiné zdroje kontaktované listem The Times připisují toto rozhodnutí vyčerpání vlastních zásob Storm Shadow ve Velké Británii a touze zachovat tyto střely pro potřeby národní bezpečnosti.

Londýn přestal letos v létě dodávat Storm Shadow do Kyjeva. To se podle novin stalo krátce poté, co se ve Velké Británii dostala k moci Labouristická strana. Ukrajinský představitel pod podmínkou anonymity poznamenal, že nové podmínky neodpovídají předchozí úrovni spolupráce. "Starmer nám nepředává zbraně dlouhého doletu. To je úplně jiná situace ve srovnání s tím, co bylo za Rishiho Sunaka. Vztahy se zhoršily," řekl.

"Nezveřejňujeme informace o našich operačních rezervách, ale podpora Ukrajiny zůstává neochvějná. Premiér (Keir Starmer) opakovaně zdůraznil, že Spojené království poskytne Kyjevu pomoc tak dlouho, jak bude potřeba," uvedlo britské ministerstvo obrany v komentáři pro The Guardian. V červenci Starmer přislíbil, že na podporu Ukrajiny vyčlení 3 miliardy liber ročně, připomnělo ministerstvo: "Od té doby dvakrát přijal prezidenta Volodymyra Zelenského ve své kanceláři a šestkrát ho telefonicky kontaktoval."

Krátce poté The Telegraph s odvoláním na zdroje v britské vládě napsal, že Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron diskutují s Joem Bidenem o možnosti schválení ukrajinských úderů na ruské území pomocí raket Storm Shadow.

Ukrajina aktivně usiluje o povolení západních zemí použít jejich zbraně k útokům na ruské území.

Zdroj v angličtině: ZDE

0