Velká Británie poskytne Ukrajině rakety Storm Shadow k úderům na území Ruska

19. 11. 2024

Tento krok následuje po souhlasu amerického prezidenta Joea Bidena s dodávkou podobné americké zbraně dlouhého doletu Atacms

Očekává se, že Velká Británie dodá rakety Storm Shadow, které Ukrajina použije na cíle uvnitř Ruska, když americký prezident Joe Biden souhlasil s tím, že učiní totéž v případě podobné americké zbraně dlouhého doletu Atacms.

Premiér Keir Starmer na summitu G20 prohlásil, že Spojené království uznává, že musí „zdvojnásobit“ svou podporu Ukrajině, zatímco diplomatické zdroje informovaly, že očekávají, že ostatní evropské země budou následovat příkladu USA.





Premiér uvedl, že se sice „nehodlá pouštět do operačních detailů“, ale uznává, že je třeba udělat více pro pomoc Ukrajině, jejíž elektrická síť byla v neděli vážně poškozena vlnou ruského bombardování.





„Už dlouho mám opravdu jasno, musíme zdvojnásobit úsilí. Musíme se ujistit, že Ukrajina bude mít to, co je nezbytné, tak dlouho, jak to bude nutné, protože nemůžeme dovolit Putinovi, aby tuto válku vyhrál,“ řekl premiér.





Rusko však obvinilo Západ z eskalace a uvedlo, že Biden riskuje přilévání „oleje do ohně“ na Ukrajině, a zatímco Donald Trump k této otázce mlčel, jeho syn Don Jr. obvinil vojensko-průmyslový komplex, že chce rozpoutat „třetí světovou válku“.





Střely Storm Shadow mají dolet asi 250 km, podobně jako americké Atacmy, a v minulosti je Kyjevu poskytly Velká Británie a Francie k úderům na cíle uvnitř mezinárodně uznaných hranic Ukrajiny.





USA si však ponechaly účinné právo veta na jejich použití, protože dodávají naváděcí systém, a opakované lobbování ze strany Spojeného království nedokázalo změnit postoj USA, který se začal zmírňovat až po volebním vítězství Donalda Trumpa na začátku tohoto měsíce.





Ukrajina chce mít možnost zasáhnout kasárna, palivové a logistické uzly a letecké základny hlouběji v Rusku, aby otupila neutuchající útoky Moskvy na svou zemi. Rusko je naopak schopno zasáhnout cíle kdekoli na Ukrajině.





Biden léta odmítal povolit použití raket dlouhého doletu uvnitř Ruska, ale v neděli nakonec ustoupil a uvedl, že Ukrajina by se mohla pomocí raket Atacms pokusit zastavit očekávanou protiofenzívu odhadem 50 000 ruských a severokorejských vojáků v Kursku.









Ukrajina byla v otázce raket dlouhého doletu také stále podrážděnější na Velkou Británii. Začátkem tohoto měsíce si Ukrajina stěžovala, že nejenže nedošlo k žádnému pokroku v jejich použití uvnitř Ruska, ale že je Velká Británie přestala vůbec dodávat.









Mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov obvinil USA z eskalace. „Je zřejmé, že odcházející administrativa ve Washingtonu hodlá podniknout kroky, které budou nadále přilévat olej do ohně a dále rozdmýchávat napětí kolem tohoto konfliktu.“ Dodal: „Toto rozhodnutí je bezohledné, nebezpečné, zaměřené na kvalitativní změnu, kvalitativní zvýšení míry zapojení Spojených států.“





Peskov uvedl, že Putin svůj postoj jasně vyjádřil v září, kdy ruský vůdce varoval, že krok umožňující Kyjevu použít zbraně delšího dosahu proti cílům uvnitř Ruska by znamenal, že NATO bude přímo „ve válce“ s Moskvou.





Putin uvedl, že Moskva „přijme příslušná rozhodnutí na základě hrozeb, kterým budeme čelit“, a již dříve naznačil, že Moskva by mohla dodávat zbraně dlouhého doletu jiným zemím s cílem zaútočit na západní cíle.





Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že prezident země Emmanuel Macron již řekl, že Paříž je otevřená zvážit, zda dá zelenou použití svých raket k úderu na ruské území. Střely Storm Shadow vyrábí společnost MBDA, jejímiž akcionáři jsou Spojené království, Francie a Itálie.





„Otevřeně jsme řekli, že je to možnost, kterou bychom zvážili, pokud by umožnila Ukrajině zasáhnout cíle z míst, kde Rusové v současné době agresivně útočí na ukrajinské území,“ řekl Barrot novinářům v Bruselu.





Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková označila Bidenovo rozhodnutí za „důležité“ a „zásadní“. V Bruselu řekla: „Rozhodnutí americké strany, a chtěla bych zdůraznit, že se nejedná o přehodnocení, ale o zintenzivnění toho, co již bylo dodáno ostatními partnery, je v tuto chvíli tak důležité.“





Mluvčí německé vlády však uvedl, že Německo trvá na svém rozhodnutí nedodávat Kyjevu rakety dlouhého doletu Taurus. Rozhodnutí kancléře Olafa Scholze neposkytnout nejvýkonnější raketu je v Německu významným sporným bodem.





V Evropě se však objevila i kritika ze strany Maďarska, které je považováno za Putinova nejbližšího spojence v EU.





„Proválečný mainstream zahájil svůj poslední zoufalý útok na novou realitu,“ napsal na Facebooku maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó s odkazem na nedávné vítězství Donalda Trumpa.





„Jestřábí politici odstavení od moci odmítají vzít na vědomí vůli lidu. To je nejen nedemokratické, ale také krajně nebezpečné,“ dodal Szijjártó.





Trumpův tým se k Bidenovu kroku zatím oficiálně nevyjádřil. Syn zvoleného prezidenta Don junior rozhodnutí kritizoval a na Twitteru napsal: „Zdá se, že vojensko-průmyslový komplex se chce ujistit, že třetí světovou válku rozpoutá dříve, než bude mít můj otec šanci vytvořit mír a zachránit životy. Musí si zajistit ty biliony dolarů. Život ať jde k čertu! Imbecilové!“





Elon Musk, blízký Trumpův spojenec, na své sociální síti X prohlásil, že Rusko bude na souhlas USA „reagovat recipročně“.





Někteří ruští představitelé otevřeně vyjádřili naději, že nastupující Trumpova administrativa po svém nástupu do úřadu koncem ledna rozhodnutí zruší. „Tito lidé, Bidenova administrativa, se snaží situaci maximálně vyhrotit, dokud mají ještě moc a jsou ještě ve funkci,“ uvedla ruská zákonodárkyně Maria Butina.





Starmerův mluvčí uvedl, že britský premiér „chce, aby spojenci posílili a podpořili Ukrajinu“, a že to hodlá zohlednit v rozhovorech s ostatními lídry na zasedání G20 v Riu de Janiero. Neočekává se, že by se premiér s Bidenem setkal mezi čtyřma očima, ačkoli se na okraj summitu uvidí.





Podobná slova o Storm Shadow použil v pondělí v Dolní sněmovně také John Healey, britský ministr obrany. Poslancům zatím nejjasněji naznačil, že se očekává kladné rozhodnutí o povolení Ukrajině používat Storm Shadow na území Ruska:





Healey prohlásil: „Nebudu dnes ohrožovat operační bezpečnost a komentovat systémy dlouhého dosahu,“ a poté dodal, že Spojené království uznává, že Ukrajina potřebuje další pomoc. „Premiér dal jasně najevo, stejně jako já dnes sněmovně, že musíme zdvojnásobit podporu Ukrajině,“ pokračoval.





