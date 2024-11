Channel 4 News: V Libanonu Izrael zavraždil několik zdravotníků, v Gaze dalších 70 lidí

18. 11. 2024

čas čtení 2 minuty

Moderátor, Channel 4 News, neděle 17. listopadu 2024: ... z Ukrajiny na Blízký východ, kde byl údajně při izraelském náletu v centru Bejrútu zabit šéf médií Hizballáhu, tedy v budově, která podle některých zpráv byla sídlem syrské strany Bath. A v Gaze byly podle zdravotníků při izraelském útoku na několikapatrovou obytnou budovu ve městě Bait Lahia na severu země zabity a zraněny desítky Palestinců. Tato reportáž obsahuje znepokojivé záběry.



<br>



Další den, další série výbuchů. Izraelské letectvo v posledních dnech zintenzivnilo údery na hustě obydlená jižní předměstí Bejrútu, při nichž zahynuli dva zdravotníci, čtyři záchranáři byli zraněni a dva se stále pohřešují.







Při ojedinělém úderu v centru Bejrútu byl zabit mluvčí Hizballáhu Mohammed Afif. Dnes brzy ráno vydaly izraelské obranné síly nový příkaz k evakuaci v oblasti, kde již hledá útočiště mnoho vysídlených lidí. Přestože se cílem střelby stal Hizballáh, mezi zasaženými budovami byla i nemocnice a kostel.









Muž: „Spal jsem a probudil mě zvuk úderu a křik lidí, auta a střelba. Byl jsem vyděšený. Upřímně řečeno, je to poprvé, co jsem to zažil takhle zblízka."











A hrůza pokračuje i v Gaze, kde při nejnovějších izraelských náletech bezpilotních letounů, tentokrát na několikapatrovou obytnou budovu v Bejt Lahíru, zahynulo více než 70 lidí. Podle místních obyvatel v ní žilo šest rodin, včetně mnoha dětí.





Muž: „Nevinné děti byly ve svém domě v bezpečí a v klidu. Neměly nic společného s ničím, co se zde v pásmu Gazy stalo. Všechno, co se dnes stalo, bylo strašné. Ženy a děti, tato série zločinů pokračuje.“





0

229

Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví bylo v Libanonu zabito už více než 3400 lidí a přes 1,2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů. Není známo, kolik z mrtvých jsou bojovníci Hizballáhu.Začátkem tohoto týdne Rada bezpečnosti OSN rozeslala návrh rezoluce, v níž požaduje citovat okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří v Gaze. Klíč k tomu, zda Rada rezoluci přijme, má nejbližší spojenec Izraele, Amerika.