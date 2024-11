Premiér jako šarlatán s virgulí a stávkování

18. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Debata o to, že premiér slíbil občanům rakouské a německé mzdy, pokud bude ještě čtyři roky vládnout, se, jak se dalo očekávat, rozhořela velmi intenzivně. Premiér se hájí. Je to vlastně neuvěřitelné, ale ačkoli všichni vědí, že blábolí, on trvá na svém blábolu.





Rakouské a německé mzdy jsou zhruba více než dvojnásobné ve srovnání s našimi. A zřejmě porostou i v příštích letech. Premiér, za jehož vlády došlo k historickému poklesu reálných mezd, na kterém vydělaly soukromé firmy, protože inflace byla zisková (např. Albert vykázal v době inflace o téměř 90 procent vyšší zisk než před ní), nyní vykládá – podle článku na Novinkách – veřejnosti, že Češi se bojí říci si o vyšší mzdy. Znamená to, že mu vadí, že odbory nestávkují?

Ano, tahle ekonomika zjevně už dávno má na mnohem vyšší mzdy, i když zdaleka ne na ty rakouské nebo německé. Stačilo by převést do mezd obscénní zisky firem z doby, kdy obyčejní lidé museli padat na dno svých možností. Přece premiér tvrdil na začátku energetické krize a inflace, že se všichni podělíme o náklady. Nebo ne?

Kromě toho z Česka odtéká každý rok několik set miliard korun za hranice. Diskutuje se o tom už deset dvacet let. I tyhle peníze mohly být dávno ve mzdách, aspoň částečně. Česká ekonomika ty peníze produkuje, problém je, že nejdou do mezd. Pokud premiér chce během čtyř let změnit naši ekonomiku od základu, aby to byla ekonomika s vysokou přidanou hodnotou, vysmívá se občanům do tváře asi jako lékař, který máchá před vážně nemocným virgulí – ale hlavně jim zapomněl říci: bez ohledu na to, kolik bohatství budou produkovat firmy v Česku, vy z toho nic mít nebudete, pokud si to tvrdě nevybojujete!

Zisk Albertu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-retezec-albert-zvysil-v-cesku-mezirocne-zisk-o-87-procent-241153

Firmy na inflaci vydělaly téměř 150 miliard korun:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-firmy-bankrotum-odolaly-na-ucet-lidi-40464871

Článek na Novinkách o slibech premiéra ohledně mezd

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-nesebevedomi-pochybovaci-fiala-odrazi-kritiku-za-nemecke-platy-a-rype-do-babise-40497703

