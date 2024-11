Vláda doposud splnila 10 ze 75 ekologických bodů programového prohlášení. Na dotažení ji zbývá rok

Za nejzásadnější kroky vlády k naplnění programového prohlášení ve zbývajícím posledním roce považují ekologické organizace:

● Řešení problémů s obnovou lesů, tedy prosazení novely zákona o myslivosti ve znění navrženém Ministerstvem zemědělství, které má podporu vlastníků půdy, zemědělců, lesníků i ochranářů.

● Schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která přináší zlepšení v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les a po více jak 20 letech otevírá cestu pro nový národní park. Ekologické organizace zároveň upozorňují, že v novele hrozí oslabení ochrany druhů rostlin a živočichů.

● Zajištění dostatku finančních zdrojů pro implementaci Národního plánu obnovy přírody, který představuje významnou příležitost pro zlepšení stavu životního prostředí. Jednou z možností je identifikace škodlivých dotací a změnit přístup k rekultivaci lomů, a využití prostředků z rekultivačních fondů. Spolupráce s občanskými spolky a nevládními organizacemi bude při realizaci plánu zásadní, protože jejich místní znalosti a aktivity mohou výrazně přispět k úspěchu celého procesu.

● Dotažení novelizace zákona o ekologické újmě a prosazovat přísnější limity pro nové toxické látky v podzemních a odpadních vodách a podpořit zásadu znečišťovatel platí.

● Prosazení zákona o zálohování nápojových plechovek a plastových lahví, který v současnosti čelí odpadářské lobby, vláda již schválila. Nyní musí být prosazena v Parlamentu.

● Schválení Národního klimaticko-energetického plánu a Politiky ochrany klimatu v ČR, které se vláda zavázala zhotovit již do konce roku 2023 a které stanovují nové cíle pro obnovitelné zdroje, úspory energie a snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050. Ekologické organizace zároveň žádají zvýšení cíle pro OZE na 33 % v roce 2030 a ukotvení cíle klimatické neutrality ČR v roce 2050.

● Dotáhnutí novely energetického zákona zakotvující akumulaci a chytré řízení spotřeby (lex OZE 3), která dále pomůže efektivnímu využívání obnovitelných zdrojů a nižším účtům za elektřinu. A dále prosazení zákona o urychlení využívání OZE tak, aby probíhalo rychlé a nekomplikované povolování větrných elektráren.

● Předložení revize Akčního plánu vládě a výsledků plánu z let 2020 - 2023 pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

Petra Kolínská, ředitelka Zeleného kruhu, říká:

“Vláda se jednoznačně přihlásila k záměru rozšířit plochy zvláště chráněných území, a konkrétně k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Nestačí přitom novelu zákona o ochraně přírody a krajiny předložit do parlamentu, ale také tam návrh obhájit. Vyhlášením národního parku se nebude plnit jen programové prohlášení vlády, ale především dojde k účinné ochraně a posílení biodiverzity. K tomu se Česká republika zavázala v rámci mezinárodních úmluv.”

Sarah Ožanová, koordinátorka projektů Arniky v oblasti nakládání s odpady, říká:

"Například schválení systému zálohování je pro Českou republiku klíčové, pokud to myslíme s ochranou životního prostředí vážně. Motivuje spotřebitele, aby nápojové obaly vraceli, a tím výrazně zvyšuje míru třídění a recyklace. Místo toho, aby tyto cenné materiály skončily na skládkách nebo ve spalovnách, mohou se znovu využít. Ve státech, kde zálohování funguje, vidíme méně odpadu v přírodě a výrazné zvýšení recyklace materiálů, takže máme jasný důkaz, že to jde a že to přináší výsledky. A co je neméně důležité, zvýšením míry recyklace plastového odpadu bychom přispěli k naplnění recyklačních cílů a dalších cirkulárních závazků Česka."

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:

“Vláda předložila tři (a dvě již prosadila) novely energetického zákona, které pomohou rozvoji obnovitelných zdrojů, což velmi vítáme. Slíbila však také vytvořit novou energetickou a klimatickou koncepci do konce roku 2023. Pomalu se blíží konec roku 2024 a strategické dokumenty jako Národní klimaticko-energetický plán či Politika ochrany klimatu stále nejsou schváleny. Přitom průmysl, obce i domácnosti potřebují vědět, zda cíle a plánovaná opatření platí. Jedním z klíčových opatření je zákon na zrychlení povolování a výstavby větrných elektráren v souladu s ochranou přírody a vláda má nejvyšší čas předložit jej do Parlamentu.”

Karolína Zapotilová, advokační pracovnice organizace Svoboda zvířat, říká:

“Ačkoliv se současná vláda ve svém programovém prohlášení zavázala k prosazování opatření k omezení nelegálního zabíjení zvířat a k omezení nezákonného obchodu s nimi, tento závazek splnila pouze částečně. Doposud stále totiž nebyla např. předložena revize Akčního plánu pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, ani výsledky tohoto akčního plánu za léta 2020-2023. Zhodnocení výsledků akčního plánu je bezesporu nezbytné pro zmapování toho, zda přijatá opatření v uvedeném období přinesla kýžené výsledky či nikoliv. Současně platí, že bez revize stávajícího akčního plánu není možné přizpůsobit strategii aktuální situaci v oblasti nelegálního zabíjení zvířat a nezákonného obchodu s nimi.