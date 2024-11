Chcete mír v Pacifiku? Začleňte Tchaj-wan do systému OSN

22. 11. 2024

čas čtení 5 minut

Organizace spojených národů může začít tím, že odmítne falešná tvrzení Pekingu o rezoluci 2758, píše tchaj-wanský ministr zahraničí Lin Chia-lung.

Velké části světa – a miliardy lidí – se těší velké prosperitě díky míru a stabilitě, které panují v 97 mil dlouhém průlivu oddělujícím Čínu od Tchaj-wanu. Náš ostrov je nepostradatelným partnerem v globálních dodavatelských řetězcích a vyrábí více než 90 % špičkových polovodičů na světě, včetně mnoha pokročilých čipů, které pohánějí revoluci v oblasti umělé inteligence. A polovina světového námořního obchodu prochází Tchajwanským průlivem, což z něj činí klíčovou mezinárodní vodní cestu.

To vše je ohroženo pokusy Pekingu změnit status quo na druhé straně průlivu a rozšířit autoritářství v celém indo-pacifickém regionu.

V posledních letech využívají světoví lídři bilaterálních i multilaterálních příležitostí – včetně setkání G7, EU, NATO a ASEAN – ke zdůraznění důležitosti udržení míru a stability napříč průlivem. Nastal čas, aby největší mezinárodní organizace ze všech, Organizace spojených národů, přehodnotila neoprávněnou politiku, která Tchaj-wan vylučuje.

OSN by měla začít tím, že se postaví proti tlaku ČLR na překroucení rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2758, rozhodnutí z roku 1971 "uznat zástupce vlády [ČLR] jako jediné legitimní zástupce Číny v OSN a okamžitě vyhostit zástupce Čankajška z místa, které nezákonně zaujímají v Organizaci spojených národů a ve všech organizacích s ní spojených".

Čína od té doby úmyslně zkreslila rezoluci 2758 a citovala ji v tvrzeních, že Tchaj-wan je součástí ČLR a nemá žádné legitimní právo smysluplně se účastnit OSN a jejích specializovaných agentur. Toto zkreslování má dalekosáhlé důsledky nad rámec odepření přístupu tchajwanským občanům a novinářům do prostor OSN a zabránění jim v návštěvách, účasti na schůzích a zapojení se do shromažďování informací. To, že Peking používá rezoluci 2758 jako zbraň, je jedním z klíčových prvků v kampani, která má vytvořit právní základ pro ospravedlnění budoucí ozbrojené invaze na Tchaj-wan.

Ve skutečnosti se však rezoluce 2758 zabývá pouze zastoupením Číny v OSN. Nezmiňuje se o Tchaj-wanu. Neuvádí, že Tchaj-wan je součástí ČLR, ani nepřiznává ČLR žádné právo zastupovat Tchaj-wan v systému OSN. Jinými slovy, usnesení nemá s Tchaj-wanem nic společného.

Tento případ ilustruje rostoucí asertivitu ČLR při prosazování své vůle na mezinárodní scéně. Pokud zůstane bez odporu a bez nápravy, Peking změní status quo v Tchajwanském průlivu, ohrozí mír a stabilitu v Indo-Pacifiku a ohrozí mezinárodní řád založený na pravidlech.

Naštěstí v posledních měsících několik vysokých amerických představitelů kritizovalo překrucování rezoluce 2758 ze strany ČLR, aby ospravedlnila svůj falešný nárok na Tchaj-wan. Kromě toho 30. července Meziparlamentní aliance pro Čínu, mezinárodní organizace složená z více než 250 zákonodárců z 38 zemí a EU, demonstrovala svou podporu Tchaj-wanu schválením vzorové rezoluce k rezoluci 2758. OSN by měla následovat jejího příkladu.

Rozpínavost ČLR se nezastaví na Tchaj-wanu. Mezi další snahy o odstranění dlouho vyřešených mezinárodních nároků patří například nedávné předpisy zavedené čínskou pobřežní stráží. Zavedením pravidel, která ospravedlňují zadržení a vstup na palubu plavidel a umožňují jednotlivcům vstoupit do sporných námořních oblastí, se Peking snaží získat kontrolu nad mezinárodními vodami a zpochybnit globální normy a nároky.

Historie ukázala, že demokratické odhodlání musí být demonstrováno předem – než bude příliš pozdě. Jako přední světové fórum pro mezinárodní spolupráci má systém OSN ideální pozici k řešení regionálních bezpečnostních výzev a podpoře globální ekonomické stability. Probíhající 79. zasedání Valného shromáždění OSN a jeho nadcházející summit budoucnosti představují aktuální příležitost k řešení klíčových bezpečnostních problémů a zároveň k prosazování širších cílů globálního udržitelného rozvoje a budování odolnějšího globálního společenství pro současné i budoucí generace.

V průběhu mnoha desetiletí se Tchaj-wan ukázal jako zodpovědný a spolehlivý partner pro ty, se kterými spolupracoval. V poslední době jsme také významně přispěli k cílům udržitelného rozvoje OSN. Přijetí smysluplné účasti Tchaj-wanu v systému OSN by bylo nejlepší volbou OSN, jak odvrátit regionální krize, udržet mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu a podnítit globální prosperitu.

Zdroj v angličtině: ZDE

