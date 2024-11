Jsou Trumpovi voliči morálně zodpovědní za škody, které vyplynou z jeho politiky?

22. 11. 2024

Téměř 73 milionů Američanů, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa, nemůže tvrdit, že ignorují Trumpův rasismus, misogynii a jeho podporu bílé nadřazenosti a terorismu bílé nadřazenosti, píše profesorka Jessica Wolfensdaleová. Téměř 73 milionů Američanů, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa, nemůže tvrdit, že ignorují Trumpův rasismus, misogynii a jeho podporu bílé nadřazenosti a terorismu bílé nadřazenosti,

Před americkými volbami v roce 2024 Trump nepravdivě tvrdil, že velkému počtu nelegálních přistěhovalců je umožněno vstoupit do země a volit, čímž zopakoval myšlenky teorie "nahrazení bílých", která tvrdí, že "tradiční [bílí] Američané" jsou nahrazováni "poslušnějšími lidmi ze vzdálených zemí", jak řekl pravicový komentátor Tucker Carlson.

Trump se také netajil svými názory na ženy a na LGBTQ+ lidi. Trumpova kampaň skutečně učinila z anti-trans reklam největší bod svých výdajů. Jak je uvedeno v Projektu 2025 – politickém plánu vytvořeném bývalými Trumpovými úředníky – není pochyb o tom, že Trumpovo prezidentství vážně naruší základní práva LGBTQ+ lidí, žen a přistěhovalců, kromě toho, že vážně ohrozí pokrok v oblasti změny klimatu.

Jsou tedy Trumpovi voliči rasističtí a misogynní, protože hlasovali pro kandidáta, který zastává rasistické a misogynní názory? A nesou nějakou odpovědnost za výsledky Trumpova prezidentství?

Individuální morální odpovědnost za kolektivní akce

Hlasování je kolektivní akt. To znamená, že ve většině voleb má hlas jediného člověka na výsledek jen malý vliv. Například pravděpodobnost, že hlas jedné osoby bude "rozhodující v prezidentských volbách", je asi jedna ku 60 milionům. Takže každý Trumpův volič by mohl správně říci, že jeho hlas nezměnil výsledek voleb, a proto není zodpovědný za politiku, kterou Trump zavádí, a za vážné škody, které tato politika pravděpodobně způsobí tisícům, možná milionům lidí.

Problém s tímto názorem spočívá v tom, že morální zodpovědnost člověka není založena pouze na příčinném vztahu mezi jeho jednáním a špatným výsledkem. Ve své práci o válečných zločinech a odpovědnosti tvrdím, že někdy může být člověk obviňován z účasti na škodlivém kolektivním činu, i když jeho účast neměla vliv na výsledek. Jiní učenci souhlasí: Myšlenka spoluúčasti je jedním ze způsobů, jak tuto intuici zachytit. Někdy je člověk vinen za to, že byl jednoduše součástí špatného plánu, i když se neuskutečnil, protože byl ochoten ho uskutečnit.

Stejně tak dává intuitivní smysl říci, že všichni členové Ku-klux-klanu nesou určitou odpovědnost za terorismus a násilí páchané touto organizací, i když ne každý člen se na násilí přímo podílel. Jinak řečeno, oběti násilí KKK by byly oprávněny obviňovat všechny členy KKK, a nejen přímo zapojené do útoku, protože všichni členové byli ochotni dovolit, aby černoši a jejich příznivci byli zraňováni a zabíjeni. Vstupem do KKK tito členové vyjádřili morálně odporné postoje vůči potenciálním obětem akcí KKK, které opravňují oběti k tomu, aby je obviňovaly.

To neznamená, že všichni, kdo se podílejí na škodlivé kolektivní akci, jsou stejně zodpovědní – ti, kdo přispívají více, nesou větší odpovědnost za tento výsledek. To však neznamená, že se člověk může jednoduše vyhnout odpovědnosti za škody způsobené kolektivním činem, jehož je součástí, tvrzením, že jeho účast neměla na výsledek žádný vliv. Participace je morální komunikace a má morální vliv na naši odpovědnost.

Co to znamená pro otázku volebního práva a morální odpovědnosti?

Hlasování jako morální komunikace

Stejně jako jiné formy individuální účasti na kolektivním aktu, akt hlasování sděluje hodnoty voliče: Politiku a přesvědčení, které podporuje, politiku a přesvědčení, které jsou ochotni tolerovat, a to, jak pohlížejí na blahobyt těch, kteří budou pravděpodobně ovlivněni politikou kandidáta. Takže Trumpovi voliči, kteří pro něj hlasovali, protože podporovali jeho rasistické a misogynní názory, nesou vinu, protože bez ohledu na důsledky jejich hlasování pro výsledek jejich hlasování vyjadřovalo odporné postoje – rasistické a misogynní postoje – vůči ostatním lidem a ochotu podporovat politiku, která těmto lidem způsobí vážnou újmu.

Je však možné, dokonce pravděpodobné, že mnoho Trumpových voličů se hluboce nezamyslelo nad jeho názory na imigraci, práva žen nebo trans lidi, a je možné, že někteří Trumpovi voliči výslovně nepodporují jeho rasistické a misogynní názory. Někteří byli motivováni především ekonomickými obavami, například. Nicméně tím, že tito voliči hlasovali pro Trumpa, dali najevo svou ochotu dovolit zavedení rasistické a misogynní politiky jen proto, aby chránili své vlastní ekonomické zájmy.

Pro potenciální oběti této politiky proto neexistuje žádný skutečný morální rozdíl mezi voliči, kteří chtěli, aby byla tato politika uzákoněna, a voliči, kteří byli "pouze" ochotni ji uzákonit.

Tím, že obě skupiny voličů hlasovaly pro Trumpa, daly najevo své opovržení, nepřátelství nebo prostou lhostejnost k základním právům, blahobytu a dokonce i životům milionů lidí ohrožených Trumpovou politikou. To znamená, že všichni Trumpovi voliči, bez ohledu na jejich motivaci, nesou určitou odpovědnost za škody, které jeho politika způsobí.

