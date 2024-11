Třetina žen v EU zažila násilí, zjistil průzkum

26. 11. 2024

Množství fyzických útoků, výhrůžek nebo sexuálního násilí je označováno za „neviditelnou epidemii“, hlášení je stále nízké





Průzkum ukázal, že každá třetí žena v EU zažila fyzické násilí, včetně vyhrožování, nebo sexuálníhp násilí, což jeden z úředníků označil za „neviditelnou epidemii“.



V pondělí zveřejněná zjištění vycházejí z odpovědí žen ve věku 18 až 74 let z 27 členských států EU.



Čísla, která označila za „smutnou realitu“, zůstala prakticky stejná jako čísla zveřejněná v celoevropském průzkumu násilí na ženách z roku 2014. „O deset let později jsme stále svědky stejné šokující úrovně násilí, které postihuje každou třetí ženu.“



Průzkum, který byl zveřejněn u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění násilí na ženách, rovněž zjistil, že každá šestá žena v EU zažila v dospělosti sexuální násilí, včetně znásilnění.



Přibližně 19 % žen uvedlo, že čelily násilí nebo hrozbě násilí ze strany osoby žijící v jejich domácnosti. „Domov je pro mnoho žen stále nebezpečným místem,“ řekl Rautio.



Průzkum se rovněž dotazoval žen na jejich zkušenosti na pracovišti a zjistil, že každá třetí žena byla sexuálně obtěžována, přičemž hlášení se pohybovala od nevhodných vtipů až po zírání a sexuální návrhy. U žen ve věku 18 až 29 let se tento podíl vyšplhal na 42 % respondentek.



Pouze 14 % žen uvedlo, že násilí nahlásily policii. Ty, které se rozhodly neoznámit, uváděly obavy o svou bezpečnost, pocit studu nebo nedůvěru v úřady. „Toto nedostatečné hlášení znamená, že v Evropě máme neviditelnou epidemii násilí,“ řekla Rautio.



Carlien Scheeleová, ředitelka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, spojila nízkou míru hlášení s „hanbou a obviňováním“, které jsou s násilím na ženách stále spojovány. „Znepokojující skutečností není jen to, kolik žen v EU zažívá násilí, ale také to, kolik žen zkušenosti s násilím nehlásí,“ řekla a vyzvala k přijetí přístupů zaměřených na oběti a kulturně citlivých přístupů, které by ženám umožnily cítit se bezpečněji, když jdou násilí udat.



Scheeleová označila tato zjištění za obzvláště znepokojivá vzhledem k šíření misogynního matriálu na sociálních sítích. „V Evropské unii vidíme, že dochází k nárůstu, řekněme, antigenderových narativů, strategií a hnutí,“ uvedla Scheeleová. „A tak jsou ženy zesměšňovány a tyto antigenderové nálady jsou využívány ke změně věcí ve společnosti, což podle mě zhoršuje situaci, ve které žijeme.“



Jde o hodně, protože násilí páchané na ženách stojí EU podle odhadů 289 miliard eur ročně, uvedla Scheeleová s odkazem na číslo spojené se ztrátou ekonomické produkce a náklady na veřejné služby, jako je právní pomoc a pomoc v oblasti bydlení. „Takže kromě lidského utrpení a porušování lidských práv a práv žen s tím souvisí i obrovské ekonomické náklady pro Evropskou unii.“



V posledních měsících se problematika násilí na ženách katapultovala na přední místa zpravodajské agendy v souvislosti s tím, že 51 mužů stanulo před soudem v případu hromadného znásilnění ve Francii.



Gisèle Pelicotová, jejíž manžel se přiznal, že ji v průběhu deseti let vždy pravidelně omámil a pozval desítky cizích lidí, aby ji znásilnili, je oslavována jako feministická hrdinka poté, co trvala na tom, aby se soud konal veřejně. „Není to pro nás, abychom se styděli, je to pro ně,“ řekla a nabídla názor, který podnítil rozhovory o sexuálním násilí po celém světě.



Scheeleová uvedla, že patří k mnoha lidem, kteří soudní proces pozorně sledují. „Změní to veřejné mínění? Doufám, že ano,“ řekla. „Opravdu doufám, že lidé upřímně vidí, co se v naší společnosti děje. Je to pandemie.“



Dodala, že „strašlivý“ případ Pelicotové a údaje zveřejněné v pondělí byly jedním z mnoha signálů, že míra násilí na ženách je „krizí“. „V krizové situaci, ať už se jedná o covid nebo o energetickou krizi, se Evropská unie vzpamatovala rychlým tempem.“





Nyní by chtěla, aby se stejný přístup uplatnil v oblasti bezpečnosti žen v celém bloku. „Opravdu upřímně doufám, že to, co jsme dnes zveřejnili, co zveřejníme v budoucnu, co jsme zveřejnili v minulosti, a případy, jako je ten paní Pelicotové, že to změní veřejné mínění,“ řekla Scheeleová. „A hlavně, že to změní postoj pachatelů a možných pachatelů.“







Zdroj v angličtině ZDE

